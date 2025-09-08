Смарт-кольцо: что это за гаджет и чем отличается от фитнес-браслета

В материале РИАМО рассказываем о том, что представляют из себя умные кольца и как выбрать гаджет для отслеживания состояния здоровья.

Чем смарт-кольцо отличается от смарт-браслета

Не так давно на рынке появился новый концепт умных гаджетов – смарт-кольца. Это миниатюрное устройство, которое носят на пальце. Как правило, смарт-кольцо работает в связке со смартфоном и/или смарт-часами.

Умное кольцо во многом повторяет функционал смарт-часов или фитнес-браслетов: может считывать данные о физическом состоянии носителя и оповещать о различных событиях (звонках, SMS, пуш-сообщениях). Набор функций может быть расширен, например, некоторые кольца также имеют NFC-модуль, что позволяет использовать их для платежей.

От смарт-браслета кольцо отличается небольшим размером, на нем, как правило, нет управляющих элементов и кнопок, а также у большинства колец отсутствует дисплей. Также существуют «пассивные» смарт-кольца, не имеющие аккумулятора, сейчас такие модели выпускает Московский метрополитен, а также ряд банков: эти кольца можно использовать вместо пластиковой карты для оплаты проезда и покупок, другие функции отсутствуют.

Что умеет гаджет

Флагманские модели смарт-колец имеют довольно широкий функционал. Например, кольца линейки Oura Ring умеют считывать динамику сердечного ритма и уровень кислорода в крови (SpO2), измеряют температуру, могут давать оценку сна, стресса и даже тонуса сосудов. Oura Ring выпустила уже четыре модели колец, стоимость гаджета последнего поколения – около 60 тысяч рублей, при этом для получения расширенного функционала придется ежемесячно оплачивать подписку.

Еще один флагман – SAMSUNG Galaxy Ring, он несколько дешевле (около 30 тысяч рублей), не требует подписки и имеет схожий функционал. Подобные характеристики имеет также Amazfit Helio Ring стоимостью около 20 тысяч рублей. Умное кольцо RingConn Gen 2 немного дороже (порядка 40 тысяч рублей), при этом оснащен дополнительной функцией отслеживания апноэ во время сна.

Также рынок предлагает и недорогие модели умных колец, например, HerzRing Vision RQ стоит порядка 5 тысяч рублей, CSS GR15 – 7,5 тысяч, Xiaomi Smart Ring – около 3,5 тысяч рублей. Существуют и более дешевые модели от «безымянных» китайских производителей, но многие пользователи отмечают, что такие кольца могут плохо синхронизироваться со смартфоном или «врать» при считывании показателей здоровья.

Сколько держат заряд смарт-кольца

Зарядка умных колец происходит либо на беспроводной платформе, либо в зарядном чехле. Amazfit Helio Ring может держать заряд около 4 дней, Oura Ring и SAMSUNG Galaxy Ring – около 7-8 дней, дольше всех «живет» RingConn Gen 2 – порядка 12 дней. У более дешевых колец, как правило, аккумулятор имеет меньшую емкость и держит заряд около 3-5 дней. Сама зарядка кольца занимает от 80 до 150 минут, в зависимости от модели.

Кому подойдет смарт-кольцо

Смарт-кольца привлекают пользователей компактностью, удобством в ношении и довольно широким функционалом. Многие предпочитают умные кольца фитнес-браслетам, так как не любят ощущать лишние предметы на запястье, особенно во время сна. Смарт-кольца также, как правило, водонепроницаемые, так что с ними можно принимать душ, плавать и даже нырять на глубину до 50 метров.

Практически все смарт-кольца средней и высокой ценовой категории оснащены датчиком температуры и способны измерять уровень кислорода в крови. Понижение SpO2 может свидетельствовать об одышке, астме, ОРВИ, проблемах с легкими или пневмонии, повышение температуры – о начале какого-либо заболевания. Кроме того, датчик температуры способен отслеживать фазы менструального цикла у женщин. Другими словами, смарт-кольцо ведет более подробную, чем фитнес-браслет, отчетность о состоянии здоровья хозяина.

Минусы смарт-колец

При всех достоинствах смарт-кольца имеют и ряд недостатков. Во-первых, это зависимость от размера: в отличие от фитнес-браслета, кольцо нельзя «подогнать» под обхват пальца, поэтому придется выбирать из размерного ряда производителя. Это усложняет процесс покупки (официальные представители Oura и Samsung предоставляют покупателю пластиковые наборы колец разного размера для облегчения подбора, более дешевые кольца придется покупать «на глазок»). Впрочем, осенью 2024 года компания Xiaomi подала патент на умное кольцо, которое может автоматически подстраивать обхват под палец владельца. Но на рынок эта новинка пока не поступила.

Второй недостаток смарт-колец – они могут мешать, если вы занимаетесь ручным трудом или тренируетесь в фитнес-зале. Умные кольца имеют толщину от 2,5 до 8 мм, так что поднимать штангу, подтягиваться на турнике, носить тяжелую сумку или рубить дрова с таким аксессуаром может быть некомфортно.

Кроме того, флагманские модели умных колец стоят значительно дороже фитнес-браслетов, имеющих почти такой же функционал (кроме измерения SpO2). А при покупке дешевой модели неизвестного бренда можно получить «кота в мешке».