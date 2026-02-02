Славянский взгляд: что за тренд и почему его не могут повторить западные блогеры

Что такое Slavic Stare

С конца 2025 года соцсети захватил новый тренд — так называемый Slavic Stare («славянский взгляд»). Это взгляд жесткий, глубокий, холодный, устремленный немного снизу вверх. Он воспринимается западными пользователями социальных сетей как строгий, неприветливый и полный оценки.

Считается, что именно жители Восточной Европы, особенно России, отличаются особым умением делать такой взгляд. Однако сами жители Восточной Европы утверждают, что такая мимика является естественной частью их повседневной жизни, дается с рождения и не может быть легко скопирована представителями западных стран.

Как славянский взгляд стал популярным

Фото - © Кевин Даунс/РИА Новости

Первоначально этот тренд получил популярность благодаря первой леди США Мелании Трамп, чьи фотографии с серьезным и холодным взглядом вдохновили поклонников на создание многочисленных фан-видео и подражательных снимков. Многие девушки в Европе и Америке начали пытаться воссоздать этот образ — то ли чтобы повысить уверенность в себе, то ли чтобы привлечь своего «Дональда Трампа»… И выглядит это довольно смешно: девушки прищуриваются (хотя этого не нужно), резко меняют мимику, демонстрируют холодность и закрытость.

Почему славянский взгляд почти невозможно повторить

Фото - © Freepik.com

Настоящие славяне подчеркивают: подлинный славянский взгляд гораздо сложнее имитировать. Российские пользователи Интернета шутят, что он формируется в условиях сурового климата и ежедневных трудностей, таких как утренняя толкотня в общественном транспорте и длинные очереди в медицинских учреждениях.

Но если уж вы решите попробовать сделать фотку со взглядом Мелании Трамп, надо учитывать следующее:

отсутствие улыбки и признаков игривого настроения,

полностью контролируемое выражение лица без излишней эмоциональности,

строгий, прямой контакт глаз с объектом наблюдения,

внутреннюю уверенность и спокойствие.

Пока что повторить славянский взгляд удалось лишь актеру Киллиану Мерфи. Причем сделал он это неосознанно — еще до появления тренда как такового. В одном из интервью 2017 года он сидел в кадре с таким усталым и отстраненным видом, что тут же стал мемом среди пользователей соцсетей.

Не такой уж тренд и новый

Несмотря на «новизну» этого тренда, идея неодобрительного выражения лица у славян была предметом обсуждений в Интернете задолго до появления моды на славянский взгляд. В частности, в социальных сетях распространялись ролики, высмеивающие стереотип о русской мрачности и нежелании улыбаться. Некоторые пользователи отмечали, что русские редко улыбаются без причины, предпочитая сохранять серьезный настрой даже в повседневных ситуациях.