Скандалы и курьезы зимней Олимпиады — 2026: хрупкие медали, нехватка презервативов и реклама нижнего белья

Чем, кроме рекордов и побед, запомнится зимняя Олимпиада 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо – рассказываем в материале РИАМО.

В Италии завершилась зимняя Олимпиада, которая проходила в Милане и альпийском городе Кортина-д’Ампеццо. Во время соревнований случилось немало происшествий, которые могут запомниться рядовому зрителю даже больше, чем рекорды и награждения.

1. Ломающиеся олимпийские медали

Фото - © РИА Новости

После первых же награждений некоторые спортсмены стали рассказывать в соцсетях, что их олимпийские медали сломались. Так, шведская лыжница Эбба Андерсон пожаловалась, что ее серебряная медаль неожиданно слетела с ленты, упала в сугроб и раскололась на части. Чемпионка попыталась «собрать» медаль обратно, но некоторые фрагменты так и затерялись в снегу.

Биатлонист Юстус Штрелов при похожих обстоятельствах лишился бронзовой медали во время празднования успеха со своей командой. У горнолыжницы Бризи Джонсон и фигуристки Алисы Лью медали отвалились от лент уже через несколько часов после награждения. «Не прыгайте с медалью на шее. Я прыгала от радости, и она сломалась!» – рассказала Бризи журналистам.

Олимпийский комитет озвучил свое удивление и пообещал принять соответствующие меры. При этом в прессе обсуждались самые разные догадки. По одной из версий, в рамках экологической повестки медали были изготовлены из отходов монетного двора Италии, и это сказалось на качестве сплава. Согласно другой версии, проблемы возникли из-за дефекта креплений: механизм, который должен был открываться при сильном натяжении ленты, оказался слишком слабым, поэтому медали отрывались от лент даже при минимальной нагрузке.

2. Реклама нижнего белья

Фото - © РИА Новости

В конькобежном спорте есть своего рода традиция: после забега спортсмены расстегивают свой плотный ветрозащитный костюм, чтобы показать, что состязание окончено. Конькобежка из Нидерландов Ютта Лердам (считающаяся, кстати, одной из самых сексуальных спортсменок Олимпиады-2026) после забега традиционно расстегнула молнию, явив миру спортивный бюстгальтер известного бренда нижнего белья.

Поскольку Ютта завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров и к тому же установила новый олимпийский рекорд, к моменту ее триумфального финиша были прикованы взгляды и фотокамеры тысяч людей. Логотип бренда появился во всех мировых СМИ и в сотнях репортажей болельщиков. Чуть позже в сети появилась информация, что такая «случайная реклама» могла принести Ютте не меньше миллиона долларов.

3. Гиалуроновые гениталии

Фото - © РИА Новости

В феврале многие мировые СМИ распространили информацию о том, что прыгуны с трамплина делают себе инъекции гиалуроновой кислоты в области гениталий перед примеркой олимпийской экипировки.

Смысл таких операций – увеличить объем в паховой области во время замеров и в результате получить более свободный костюм, который, в свою очередь, позволяет улучшить аэродинамику тела и увеличить дальность прыжка. При этом в Международной федерации историю с гиалуроновыми инъекциями комментировать отказались, и существовала ли вообще такая практика – пока доподлинно неизвестно.

4. «Недобор» презервативов для спортсменов

Фото - © Unsplash.com

Одной из давних олимпийских традиций считается выдача спортсменам средств контрацепции. Обычно их раздают буквально в промышленных количествах: в 2024 году для Олимпиады в Париже было закуплено 300 тысяч презервативов, а на Олимпийских играх в Рио в 2016 году спортсменам раздали 450 тысяч «резиновых изделий номер 2». Итальянские организаторы Олимпиады в 2026 году решили ограничиться скромной партией в 10 тысяч штук, и презервативы в олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо закончились всего за три дня.

Представители МОК связали дефицит с празднованием Дня святого Валентина. А горнолыжница Мьялитьяна Клерк предположила, что спортсмены могут разбирать презервативы, чтобы подарить их своим друзьям как сувениры. В результате организаторам пришлось в срочном порядке закупать недостающие резиновые изделия и раздавать их спортсменам.

5. Алкогольные скандалы

Фото - © Pixabay.com

Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Игорь Медвед был замечен на церемонии награждения словенской сборной в алкогольном опьянении. Заслуженного тренера отстранили от соревнований и отправили домой с формулировкой: «поведение, нарушающее правила и ценности финской команды». Медвед принес публичные извинения и честно признался, что в тот день практически ничего не ел, поэтому несколько бокалов спиртного оказались явно лишними.

Чуть позже алкогольные возлияния «подвели под монастырь» известную австралийскую журналистку Данику Мэйсон. Телезрители заметили, что Даника вела эфир в состоянии необычной эйфории, хихикая, путая слова и названия стран. На следующий день тележурналистка выступила с извинениями, признав, что причиной стали холодная погода и несколько шотов алкоголя, которые она употребила, чтобы согреться.

6. Признание в измене в прямом эфире

Фото - © Pavel Hrdlička, Wikipedia

Биатлонист из Норвегии Стурла Хольм Легрейд завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 20 км, но во время награждения внезапно расплакался и сообщил, что несколько недель назад изменил своей девушке. Атлет сказал, что совершил «самую большую ошибку» и хотел бы заслужить прощение от своей возлюбленной.

Телезрители Норвегии разделились на два лагеря: одни посчитали это выступление очень трогательным и личным, другие же восприняли речь чемпиона как неуместную. На следующий день девушка Хольма дала комментарий местным журналистам и призналась, что вряд ли сможет простить измену.

7. «Собачьи бега» на лыжной трассе

Фото - © Скриншот из трансляции Okko

Во время квалификации командного спринта среди лыжниц на трассу выбежал пес – постоянный обитатель одного из местных отелей. Двухлетний волкдог по кличке Назгул бодрой рысью припустил вслед за спортсменками и бежал с ними все время, пока они мчались к финишу.

Хозяйка пса призналась, что все утро Назгул всеми правдами и неправдами старался вырваться к месту забега, и в какой-то момент это ему удалось. Пес финишировал одновременно с профессиональными спортсменками, после чего его изловили и увели обратно в гостиницу. «Собачьи бега» вызвали неподдельный восторг у зрителей, а видео с пробежкой Назгула разлетелось по сотням пабликов.

8. Права на музыку в фигурном катании

Фото - © РИА Новости

Не обошлось на Олимпиаде-2026 и без политики. Так, российскому фигуристу Петру Гуменнику, который выступал в нейтральном статусе, за три дня до соревнований внезапно запретили исполнять короткую программу под саундтрек из фильма «Парфюмер». Официально было заявлено, что команда фигуриста не оформила юридические права на музыкальную композицию. Однако, по мнению ряда экспертов, дело в российском гражданстве спортсмена.

В итоге решено было заменить саундтрек на «Вальс 1805» армянского композитора Эдгара Акопяна. Гуменнику пришлось в экстренном порядке «перекраивать» номер так, чтобы он подходил под новую музыку. Позже Петр Гуменник признался, что эта история стала одной из самых стрессовых в его карьере.

9. Дисквалификация украинца со шлемом

Фото - © Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Политические запреты коснулись и украинских спортсменов. Скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что будет выступать в «шлеме памяти» с фотографиями погибших бойцов ВСУ и даже пришел в этом шлеме на финальную тренировку. В результате Гераскевича дисквалифицировали и отстранили от соревнований, официальная причина – «отказ придерживаться рекомендаций по самовыражению». Шорит-трекист Олег Гандей и фристайлистка Елена Коцар пожелали выступать в шлемах с политическими воззваниями, но после прямого запрета, поступившего от МОК, изменили экипировку.