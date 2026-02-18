Скандальная адаптация романа «Грозовой перевал»: почему она наделала столько шума

В материале РИАМО — о новом фильме, который вышел в прокат 14 февраля и уже успел устроить переполох в обществе.

О чем фильм «Грозовой перевал»

Фото - © Кадр из фильма "Грозовой перевал"

Роман «Грозовой перевал» — это многослойная семейная сага, которую рассказывает домработница Нелли Дин молодому владельцу усадьбы Локвуду. Центральная фигура повествования — сирота Хитклиф, воспитанный господином Эрншо в своем доме. Между ним и дочерью хозяина поместья, Кэтрин, зарождается глубокая эмоциональная привязанность, однако обстоятельства делают невозможным их союз. Их чувства перерастают в ревность и манипуляции, оставляя глубокий след страданий.

Кэтрин решает выйти замуж за богатого соседа Эдгара Линтона ради социального статуса, отвергнув Хитклифа. Потерпевший душевную травму герой покидает родное поместье, но вскоре возвращается, исполненный жаждой мести ко всем, кого винит в своей боли.

Эта насыщенная эмоциями драма многократно адаптировалась кинематографистами, несмотря на сложности переложения романного текста на экран. Сложность адаптации объясняется хаотичным временным устройством, большим количеством действующих лиц и запутанными линиями развития сюжета. Однако режиссер Эмиральд Феннел намеренно отказалась от классического изложения, создав свою уникальную интерпретацию классической истории.

Особенности новой версии «Грозового перевала» 2026 года

Фото - © Кадр из фильма "Грозовой перевал"

Новая версия Эмиральд Феннел затрагивает лишь первую половину романа, фокусируясь исключительно на отношениях между Кэтрин и Хитклифом. Здесь отсутствуют события второй части произведения, относящиеся к следующему поколению. Такой выбор позволил сценаристу сосредоточиться на любовной линии, полной страсти и разрушительных последствий.

Предыдущие проекты режиссера («Солтберн» и «Девушка, подающая надежды») демонстрируют ее интерес к психологии зависимости и мести. Поэтому переход к столь страстному и трагическому материалу кажется естественным продолжением режиссерского пути. Сам роман произвел сильное впечатление на юную Феннел, сформировав особый внутренний мир и восприятие отношений.

Фильм идеально передает эстетику XIX века — и все благодаря двукратной обладательнице премии «Оскар» Жаклин Дюрран. Ее работа над костюмами отличается смелостью и нестандартностью подхода, поскольку включает элементы различных исторических периодов и современности. Некоторые зрители восприняли такие решения негативно, считая их анахроничными.

Музыкальным сопровождением занималась популярная певица Charli XCX, чей творческий вклад оказался значительно больше ожидаемого. Вместо одной композиции она создала целый альбом, отражающий атмосферу драмы и эмоциональный накал картины.

Особое внимание уделено съемкам в живописных местах Северной Англии, национальных парках и равнинах Йоркшира. Эти места стали частью общего нарратива, символизируя силу природы и безумство человеческих чувств.

Основные актеры новой экранизации «Грозовой перевал»

Фото - © Кадр из фильма "Грозовой перевал"

Главная героиня Кэтрин Эрншо воплощена актрисой Марго Робби, известной зрителям по ролям в фильмах «Барби» и «Волк с Уолл-стрит». Ей пришлось сыграть сложный характер девушки, чьи поступки продиктованы внутренними противоречиями и социальными ожиданиями общества

Партнером Робби стал Джейкоб Элорди, сыгравший замкнутого и жестокого Хитклифа. Его участие придает образу дополнительную глубину и драматизм.

Другие ключевые роли исполняют Шазад Латиф, Хонг Чау и молодые таланты Шарлотта Меллингтон и Оуэн Купер.

Почему «Грозовой перевал» 2026 наделал столько шума

Активное обсуждение в социальных сетях

Новый фильм «Грозовой перевал» оказался успешным проектом как с финансовой точки зрения, так и в плане социальной активности. Несмотря на бюджет в размере $80 млн, картина смогла заработать $82 млн в течение первых трех дней мирового проката, что означает полное покрытие расходов и начало пути к значительной прибыли. Даже учитывая снижение сборов в последующие недели, проект демонстрирует уверенное движение вперед.

Кроме того, фильм активно обсуждается в социальных сетях, где публикуются многочисленные видеоролики с реакциями зрителей, пришедших посмотреть картину вместе с друзьями и близкими.

Модные выходы Марго Робби

Актриса Марго Робби продолжает успешно продвигать фильм, следуя стратегии, отработанной ранее на примере фильма «Барби». Каждый публичный выход Робби становится событием в мире моды, а ее появление на страницах глянцевых журналов служит дополнительной рекламой, подчеркивая связь звезды с продвижением фильма.

Споры в выборе актеров на главные роли

Тем не менее, старт рекламной кампании сопровождался негативными отзывами. Первый трейлер, несмотря на его стильность и использование музыкального сопровождения от Charli XCX, подвергся критике за чрезмерную сексуальность и выбор актеров. Возраст Марго Робби, значительно превышающий возраст персонажа Кэтрин, стал предметом споров, как и исполнение Джейкоба Элорди роли Хитклиффа, которого сочли недостаточно аутентичным. Критикам также показалось, что между актерами отсутствует необходимая экранная химия.

Много эротических сцен

Впрочем, насчет чрезмерной сексуальности есть разные мнения. Так, белорусский критик Никита Лаврецкий отметил, что «эротические сцены, из отрывков которых смонтирован трейлер, в принципе, все в трейлер и уместились. В фильме они обрываются, едва начавшись, а главным шоустоппером остается подглядывание в щели за прислугой, надевающей лошадиную узду для неких утех, которые не дает увидеть Хитклифф, заботливо прикрывающий глаза Кэти».

Отход от сюжета романа

Создатели фильма сами добавили масла в огонь, заявив, что новая версия «Грозового перевала» не является точной адаптацией оригинального романа. Режиссер Эмиральд Фенсел призналась, что ее интерпретация основана на личном впечатлении от чтения книги в подростковом возрасте. Марго Робби поддержала этот подход, отметив, что сценарий Эмиральд настолько ее вдохновил, что она не видит необходимости сравнивать его с оригинальным произведением. Надо ли говорить, что многих зрителей это разозлило?

В общем, критика встретила новую версию неоднозначно. Одни восхищаются глубиной актерской игры и выразительностью образов, другие считают картину чрезмерно откровенной и шокирующей. «Эмиральд Феннел хотела сделать „Грозовой перевал“ дерзким, чувственным и современным. Но ее фильм — это режиссерский просчет. Ставка на звездную харизму не сыграла: Робби и Элорди так и не смогли разжечь огонь в кадре. А попытки осовременить классику через секс и шокирующие детали без проработки характеров и мотиваций выглядят дешевым эпатажем», — говорит Анна Журба, кинокритик и автор тг-канала «Кинопаб».