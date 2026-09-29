Сериалы октября 2026 года: 32 главные российские и зарубежные премьеры месяца

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в середине осени, читайте в материале РИАМО.

Новые российские сериалы, которые выйдут в октябре 2026 года

1. «Полдень» – фантастический триллер по мотивам вселенной братьев Стругацких

В 2278 году Земля превратилась в утопию, а человечество активно исследует космос и поддерживает контакты с инопланетными цивилизациями. Главному герою Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) поручают найти прогрессора Льва Абалкина (Максим Матвеев), который самовольно прервал миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Поиски постепенно приводят героя к тайне, связанной со сверхцивилизацией Странников. В основу сюжета лег роман братьев Стругацких «Жук в муравейнике».

В главных ролях также снялись Юлия Снигирь и Леонид Ярмольник. Первые два эпизода увидят свет 1 октября, остальные четыре будут выходить по одному в неделю.

2. «Вор в загоне» – криминальная комедия с Владимиром Вдовиченковым

Новая российская криминальная комедия рассказывает историю психолога (Денис Власенко), который приехал знакомиться с семьей невесты на Байкал и обнаружил, что папа девушки (Владимир Вдовиченков) – лидер ОПГ, да еще и страдающий от тревожного расстройства

Премьера сериала состоится 5 октября. Первый сезон рассчитан на 16 серий.

3. «Нянька в погонах» – комедия о суровом вояке в необычном амплуа

Бывший военный Василий Валерьевич (Алексей Маклаков) устраивается в семью бизнесмена Антона, который отчаялся найти няню для троих избалованных детей. Привыкший к армейской дисциплине герой пытается воспитывать подопечных по уставу, однако семейная жизнь быстро заставляет его пересмотреть привычные методы.

Премьера сериала состоится 5 октября, график выхода эпизодов пока не обнародован.

4. «Всё в твоих руках» – романтическая комедия о втором шансе

Аня и Ваня (Александра Бортич и Денис Прытков) знакомятся на свадьбе друзей в 2011 году, но вскоре расходятся: он отправляется строить музыкальную карьеру, а она – жить обычной, ничем не примечательной жизнью. Спустя 14 лет герои встречаются вновь. Теперь Аня – успешная предпринимательница, готовящаяся выйти замуж, а Ваня – не слишком удачливый музыкант, которому предстоит выступить на ее свадьбе.

Премьера сериала запланирована на 15 октября, график выхода эпизодов пока не обнародован.

5. «Седьмой игрок» – комедия о фигуристе в хоккейном клубе

Хоккейный клуб «Строитель» переживает тяжелые времена, и его владелец уже подумывает о закрытии команды и ледовой площадки. Спасти клуб пытается новый директор Артем (Антон Лапенко) – бывший тренер по фигурному катанию, которому предстоит объединить разрозненных игроков и вернуть команде веру в себя.

Первые три эпизода увидят свет 1 октября, остальные девять будут выходить по одному в неделю.

Новые зарубежные сериалы, которые выйдут в октябре 2026 года

6. «К востоку от рая» (East of Eden) – новая экранизация романа Джона Стейнбека

В Калифорнии начала XX века Кэти Эймс (Флоренс Пью) сближается с братьями Траск, и ее отношения с ними становятся источником семейного конфликта, который продолжается через поколения.

Все семь эпизодов мини-сериала увидят свет 1 октября.

7. «Война» (War) – юридическая драма о разводе богачей

Две влиятельные лондонские юридические фирмы сталкиваются из-за громкого бракоразводного дела технологического предпринимателя Моргана Хендерсона (Доминик Уэст) и кинозвезды Карлы Дюваль (Сиенна Миллер). На фоне судебной борьбы разворачиваются истории амбиций, профессионального соперничества и личных отношений.

Первый эпизод увидит свет 1 октября, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

8. «Убить Джеки» (Kill Jackie) – триллер с Кэтрин Зета-Джонс

Джеки Прайс двадцать лет скрывает свое прошлое международной контрабандистки и ведет роскошную жизнь, продавая произведения искусства. Все меняется, когда она узнает, что группа наемных убийц получила заказ устранить ее. Джеки решает использовать прежние навыки, чтобы самой разобраться с преследователями.

Все восемь эпизодов мини-сериала увидят свет 2 октября.

9. «Кэрри» (Carrie) – сериал по роману Стивена Кинга

Замкнутая Кэрри Уайт растет под жестким контролем религиозной матери. После смерти отца она сталкивается с травлей в школе, а затем обнаруживает необычные способности. История постепенно движется к трагедии, знакомой поклонникам классического романа Стивена Кинга.

Все восемь эпизодов сериала, снятого одним из самых талантливых режиссеров современности Майком Фланаганом, увидят свет 7 октября.

10. «Глубина» (Below) – хоррор о морском чудище

В море близ небольшого городка на Ньюфаундленде появляется неизвестный монстр, который начинает угрожать местным жителям. Рыбаку Кэлвину Пенни (Джош Хартнетт) приходится защищать семью и соседей, одновременно пытаясь понять, что именно скрывается в воде.

Все восемь эпизодов мини-сериала увидят свет 8 октября.

11. «Навеки твой» (Eternally Yours) – семейная комедия о супругах-вампирах

Чарльз и Лиз прожили в браке пятьсот лет, и их отношения превратились в рутину. Ситуацию меняет знакомство с бойфрендом их дочери – обычным человеком. Героям приходится заново разобраться в семейных отношениях и понять, способна ли любовь выдержать вечную жизнь.

Премьера состоится 8 октября, график выхода эпизодов пока не обнародован.

12. «Остров сокровищ» (Treasure Island) – новое переосмысление классического романа

Юный Джим Хокинс и его мать Бесс (Хейли Этвелл) получают карту легендарного пиратского клада и отправляются в опасное путешествие через Атлантику. На пути героев ждут мятеж, насилие и предательство, а встреча с Джоном Сильвером (чернокожий актер Дэвид Ойелоуо) меняет представление Джима о взрослом мире.

Первый эпизод увидит свет 11 октября, остальные пять будут выходить по одному в неделю.

13. «Квест Вижна» (VisionQuest) – продолжение истории супергероя Marvel

После событий «Ванды/Вижна» Вижн пытается понять, кем он стал после воскрешения. В поисках ответов герой обращается к различным системам искусственного интеллекта, но вскоре оказывается целью наемников и вынужден бежать вместе с подростком Томасом Шепардом.

Первый эпизод увидит свет 14 октября, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

14. «Хрустальное озеро» (Crystal Lake) – приквел «Пятницы, 13-е»

Через год после гибели Джейсона Вурхиза его мать Памела пытается вернуться к обычной жизни и устраивается работать поваром. Появление незнакомцев, интересующихся прошлым семьи, заставляет ее столкнуться с травмой и становится началом превращения обычной женщины в известного персонажа хоррор-франшизы.

Все восемь эпизодов увидят свет 15 октября.

15. «Баба-яга» (Yaga) – мистический детектив о персонаже славянского фольклора

Частный детектив Рапп приезжает в небольшой городок расследовать исчезновение молодого наследника влиятельной рыболовецкой семьи. Чем глубже он погружается в дело, тем больше загадок обнаруживает среди местных жителей, а расследование начинает переплетаться с древней магией и легендой о Бабе-яге.

Первые два эпизода увидят свет 23 октября, остальные шесть будут выходить с интервалом в неделю.

16. «Молодожены» (Newlyweds) – романтическая комедия о поздней любви

Свободолюбивая женщина (Тиа Леони) и серьезный профессор (Тим Дейли) знакомятся и после стремительного романа неожиданно решают пожениться.

Премьера сериала, в котором также сыграла Джейми Ли Кертис, состоится 23 октября. График выхода эпизодов пока не обнародован.

17. «Ноктюрн» (Nocturne) – криминальный триллер о серийном убийце

Фото - © Apple TV

Бывший военнослужащий, ставший детективом (Лив Шрайбер), переезжает из Филадельфии в небольшой городок, рассчитывая на спокойную жизнь. Однако серийный убийца Юрек Вальтер (Стивен Грэм) вновь появляется рядом с его семьей. Чтобы спасти близких и найти последнюю пропавшую жертву, герой отправляет приемную дочь, агента ФБР Сагу Бауэр (Зази Битц), на опасное расследование.

Первые два эпизода увидят свет 30 октября, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

Новые сезоны популярных сериалов в октябре 2026 года

18. «Йеллоустоун: Маршалы» (Marshals), 2 сезон

Кейси Даттон (Люк Граймс) продолжает службу в подразделении маршалов США. Ему вновь предстоит совмещать опасную работу и попытки сохранить стабильную семейную жизнь. Первый эпизод нового сезона увидит свет 4 октября, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

19. «История его служанки», 2 сезон

Историческая мелодрама продолжит историю любви Анны Авериной и графа Николая Шереметьева. Премьера нового сезона состоится 6 октября, график выхода эпизодов пока не обнародован.

20. «Начальная школа „Эбботт“» (Abbott Elementary), 6 сезон

Комедийный сериал снова отправит зрителей в государственную школу Филадельфии, где учителя пытаются помогать ученикам, несмотря на нехватку ресурсов и многочисленные сложности образовательной системы. Премьера нового сезона состоится 7 октября, график выхода эпизодов пока не обнародован.

21. «Элсбет» (Elsbeth), 4 сезон

Адвокат Элсбет Ташиони возвращается к расследованиям, в которых ее нестандартный подход помогает замечать детали, ускользающие от других. Первый эпизод нового сезона увидит свет 8 октября, остальные пять будут выходить по одному в неделю.

22. «Подноготная» (The Lowdown), 2 сезон

Журналист и владелец книжного магазина Ли Рэйбон (Итан Хоук) после успешного расследования получает новую задачу: найти человека, исчезнувшего из тюрьмы. Первые два эпизода увидят свет 14 октября, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

23. «Дипломатка» (The Diplomat), 4 сезон

Кейт Уайлер (Кери Расселл) продолжит балансировать между дипломатической работой, международными кризисами и сложными личными отношениями. Все восемь эпизодов нового сезона увидят свет 15 октября.

24. «Анатомия страсти» (Grey's Anatomy), 23 сезон

Продолжение многолетней медицинской драмы снова покажет врачей больницы Grey Sloan Memorial, их профессиональные испытания и личные отношения. Премьера нового сезона состоится 15 октября, график выхода эпизодов пока не обнародован.

25. «Король Талсы» (Tulsa King), 4 сезон

Дуайт Манфреди (Сильвестр Сталлоне) продолжает строить криминальную империю в Талсе после долгой отсидки. Премьера нового сезона состоится 16 октября, график выхода эпизодов пока не обнародован.

26. «Никто этого не хочет» (Nobody Wants This), 3 сезон

История отношений раввина и ведущей откровенного подкаста продолжится 22 октября. В этот день увидят свет все десять эпизодов нового сезона.

27. «Благодетель» (The Rainmaker), 2 сезон

Молодой адвокат Руди Бэйлор продолжает работать в юридической фирме, где ему приходится сталкиваться с крупными противниками и сложными судебными делами. Премьера второго сезона состоится 16 октября, график выхода эпизодов пока не обнародован.

28. «Папины дочки. Новые», 6 сезон

Фанаты увидят продолжение семейных историй Васнецовых со всеми их многочисленными перипетиями. Премьера шестого сезона запланирована на октябрь 2026 года, график выхода эпизодов пока не обнародован.

29. «Список смертников» (The Terminal List), 2 сезон

После событий первого сезона крутой спецназовец Джеймс Рис (Крис Пратт) возвращается в центр истории. Завершив личную месть, герой оказывается втянут в международный заговор и получает новую миссию, которая выводит его за пределы США. Все восемь эпизодов нового сезона увидят свет 21 октября.

30. «Люпен» (Lupin), 4 сезон

Ассан Диоп (Омар Си) после нескольких лет в тюрьме мечтает о спокойной жизни, однако появление загадочного подражателя заставляет его снова вернуться к образу Люпена. Герою предстоит понять, кто копирует его методы и зачем это делается. Все восемь эпизодов нового сезона увидят свет 23 октября.

31. «Призраки» (Ghosts), 6 сезон

Фото - © Кадр из фильма «Призраки»

Комедийный сериал продолжит историю Сэма и Джея, которые живут в доме вместе с целой компанией призраков, каждый из которых погиб в разное время и обладает собственным характером. Премьера нового сезона запланирована на октябрь 2026 года, график выхода эпизодов пока не обнародован.

32. «Декстер: Воскрешение» (Dexter: Resurrection), 2 сезон

Декстер Морган возвращается к двойной жизни, в которой ему приходится одновременно противостоять опасным убийцам и скрывать собственные секреты. Премьера нового сезона состоится 30 октября, график выхода эпизодов пока не обнародован.