С ветерком да с матерком: зачем люди матерятся и как ругательства появились в русской речи

В материале РИАМО – о том, откуда растут ноги у русского мата и почему некоторым так нравится материться.

Как появился русский мат

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История русского мата сопровождает собой всю историю русского языка, да и историю нашего народа, говорит Нина Козловцева, к.к.н., филолог, доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ.

«Матерные слова встречаются еще в берестяных грамотах 11-12 веков. Поэтому все наши матерные слова – исконно русские, не заимствованные. Считается, что первоначально все матерные слова, которые в большинстве своем связаны с детородной функцией человека, были сакральными и использовались в различных языческих обрядах. Они были аналогом заговоров на зачатие и т.д.», – поясняет эксперт.

С принятием христианства смысловая нагрузка слов изменилась. Мистичность и сакральность ушли с принятием христианства, и эти слова перешли в иную категорию, став греховными, потому что имели тесную связь с язычеством.

«Так под влиянием церкви этот пласт лексики и начал становиться „запретным”. Но собственно полное табу на использование этих слов в „приличном” обществе было наложено только с появлением государственной цензуры в печати в конце XVIII века. Тогда в принципе возникло разделение на цензурные и нецензурные слова и во вторую категорию попал и мат, став „непечатным”. Для примера, даже в церковной литературе XVII века матерные слова с негативным значением встречаются достаточно часто», – рассказывает филолог.

Что интересно, в отличие от мата большинства других языков, русский мат представляет собой практически отдельный язык, на котором можно разговаривать. «Матерными словами можно заменить практически любую часть речи, ну, кроме предлогов. Русский мат выражает не только негатив, но и позитивные чувства: радость, восторг, удивление. О богатстве мата говорит и тот факт, что в большинстве стран СНГ практически нет собственных ругательств – почти все заимствованы из русского языка. Недавняя история с попыткой запрета русского мата в Эстонии тоже говорит сама за себя. Эстонцы, несмотря на всю геополитическую конъюнктуру, продолжают ругаться на русском, предпочитая наш мат эстонским ругательствам», – рассказывает Нина Козловцева.

Почему люди любят материться: четыре причины

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Психолог и психоаналитик Елена Охлопкова считает, что причин для использования мата множество.

«Кто-то делает это от боли (как иначе выразить всю гамму ощущений от удара пальца об диван?), кто-то от радости (как же без этого), а кто-то и вовсе из-за стресса или гнева», – говорит эксперт.

Также психоаналитик считает, что использование мата в конфликтных ситуациях – это даже хорошо. «Словесное оскорбление, ругательство – это символическое замещение физической агрессии, позволяющее разрядить конфликт в бескровной форме. А путь от грубого насилия к словесному выяснению отношений – это и есть путь прогресса цивилизации», – поясняет эксперт.

Исследования, по словам Елены Охлопковой, показывают: мат может служить своеобразным эквивалентом крика в подушку или ударов по боксерской груше. Он помогает высвободить негативную энергию и снизить уровень стресса. Звучит как реклама нового антидепрессанта: «Принимайте мат три раза в день после еды!».

Также психоаналитик предупреждает, что мозг реагирует на матерные слова сильнее из-за их табуированной природы. Чем более запретным является слово, тем больше его эмоциональное воздействие.

Иван Фомин, управляющий фирмой «Строй-стафф» также добавляет, что мат – это зачастую неотъемлемая часть корпоративной культуры. «Наша компания оказывает услуги по подбору персонала для сферы строительства, и это та отрасль, где мат был, есть и будет. Боюсь, без использования ругательств в строительной отрасли процессы на площадках могут остановиться. Да что говорить про площадку, на совещаниях часто люди прибегают к мату, чтобы усилить высказывания», – говорит спикер.

Итак, вот несколько причин, почему мы используем мат:

разрядка эмоциональная: яркий выплеск эмоции;

социальный аспект: иногда мат – просто способ общения между людьми одной социальной группы. Это не только язык улиц или стройки; даже офисные сотрудники могут позволить себе парочку “крепких словечек” за чашкой кофе;

символ независимости: большинство сходится во мнении: нецензурные слова – это взрослая лексика;

выход агрессии.

Правда ли, что матерятся только необразованные

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Наталья Константинова, психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю», считает, что чаще всего говорят матом люди необразованные, так как у них бедный словарный запас для выражения чувств. У них также и мало аргументов, например, в споре.

«Кроме того, бранные слова, как правило, связаны с сексом, и индивиды, которые не стремятся к высокой духовности, зациклены на самых простых потребностях и выражаются в меру своего восприятия мира», – добавляет эксперт.

Однако и образованные, интеллигентные люди, разумеется, могут использовать матерные слова. «С помощью мата образованные люди показывают себя независимыми, острыми на язык, бравируют своей простотой и „народностью”», – рассказывает Константинова.

Как отучиться от использования мата

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Наталья Константинова задает встречный вопрос – а стоит ли вообще отучаться? «Если в вашей среде матерные слова воспринимают нормально, то стоит ли отучаться? Стоит ли отучать себя, если для вас периодически это может быть вполне ресурсным выходом эмоций? Но в случае, если вы все же хотите отучиться ругаться матом, надо расширять кругозор, учиться распознавать свои чувства, менять социальную среду», – говорит эксперт.

Что делать, если ребенок матерится

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Ольга Згордан, психолог-профориентолог, тренер по развитию гибких навыков, тьютор онлайн-школы «Фоксфорд», считает, что будет неэффективно просто запретить ребенку использовать матерные слова – это только подстегнет его интерес. Дети младшего возраста даже не понимают значения ругательств и просто повторяют за взрослыми.

«В таком случае достаточно объяснить ребенку значение нецензурных слов, которые он использовал, акцентируя внимание на том, что они звучат грубо и некрасиво, а также могут ранить или оскорбить других людей. После того, как он узнает их смысл, ему самому больше не захочется их повторять», – поясняет эксперт.

Подростки чаще всего используют мат осознанно в качестве определенной инициации «Я уже взрослый, мне можно», а также для усиления своих мыслей или проявления эмоций, говорит Згордан. «Если использование мата ограничено микросредой друзей и подросток не употребляет ругательства в семье, то данную ситуацию можно рассматривать как норму. Если же мат звучит из уст подростка в доме, необходимо обозначить внутренние границы и объяснить ребенку, что в семье так не принято и что это неприятно близким людям. Такой способ сработает только в том случае, если в семье действительно больше никто не матерится», – рассказывает эксперт.

Обязательно стоит хвалить школьника за использование альтернатив в ситуациях, где он с большой вероятностью употребил бы бранную лексику. Какие бы меры ни были приняты, важно, чтобы правила в доме были одинаковы для всех, и если обсценная лексика звучит из уст родителя, то санкции касаются и его, предупреждает Згордан.

Также необходимо познакомить подростка с действующими законами — мат может рассматриваться и как мелкое хулиганство, и как оскорбление. Иногда подобные рациональные аргументы работают гораздо лучше, чем просто запреты и наказания со стороны родителей.

«Реакция родителей на ругательства в речи ребенка также влияет на то, будет ли он использовать мат в дальнейшем. Выраженное недовольство, желание пристыдить или смех со стороны родителей — явный признак того, что школьнику удалось привлечь их внимание, а значит, он сможет прибегнуть к этому же способу в следующий раз. Такого желания у него не возникнет в том случае, если родитель отреагирует нейтрально, не проявляя позитивные или негативные эмоции. В последующих случаях можно прямо спрашивать ребенка, с какой целью он использовал то или иное слово — была ли это случайность или попытка привлечь чье-либо внимание», – заключает эксперт.