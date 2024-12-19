Рождество Николая Чудотворца 11 августа: значение праздника и предания о жизни святого

Святой Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых в религиозном мире и считается покровителем моряков, заключенных, сирот, путешественников. Ежедневно к нему обращаются с молитвами тысячи людей по всему миру, и многие из них приводят свидетельства того, как помог Николай Чудотворец на пути решения самых тяжелых жизненных проблем. В день памяти святого в материале РИАМО разбираемся, в чем уникально его житие и в каких случаях следует обращаться к Чудотворцу с молитвой.

Предания о жизни Николая Чудотворца

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В сохранившихся данных о Николае Мирликийском говорится, что родился будущий архиепископ в III веке в греческой колонии Патара. О его родителях известно немного: они были состоятельными христианами, однако долго не могли зачать ребенка, посвятили много времени молитвам, и в итоге на склоне их лет на свет появился долгожданный мальчик, которому они успели дать начальное образование. Николай Чудотворец с ранних лет был очень религиозным и посвятил себя служению Богу. В предании утверждается, что во время крещения он, будучи совсем маленьким, уже стоял на ножках, а молоко матери вкушал всего дважды в неделю, тем самым выдерживая пост. Был у Чудотворца и воцерквленный дядя — Николай Патарский, епископ Патары. Он заметил рвение мальчика к служению и сделал его чтецом при храме, а затем возвел его в духовный сан. Таким образом Николай стал епископом Миры, откуда и взялось его прозвище Мирликийский.

После смерти родителей юноша раздал все полученное от них наследство нуждающимся, а сам вел аскетичную и богоугодную жизнь. Он предпочитал простую пищу и одежду, не гнушался физического труда и помогал тем, что попал в беду.

В предании говорится, что в тот период у власти находился император Диоклетиан, который установил правление в Ликии, включавшее преследование христиан. Николай Чудотворец в числе остальных мирян оказался заключенным в темницу, где подбадривал верующих и убеждал стойко выдерживать выпавшие на их долю страдания и лишения. Затем к власти пришел Константин I и всех несправедливо осужденных освободил, а также даровал свободу в вероисповедании.

Николай Мирликийский за время нахождения в темнице еще больше утвердился в своей вере и, вернувшись из заточения, продолжил проповедовать.

Святой Николай Чудотворец прожил довольно долгую жизнь — около 80 лет. После его смерти останки, сразу замироточившие, были погребены в Ликии, а оттуда в дальнейшем вывезены в итальянский город Бари. Часть мощей находится в Венеции, на острове Лидо, в одноименной церкви.

Кому же помогает молитва, обращенная к Николаю Чудотворцу? Ответ на этот вопрос можно узнать из его жития. Кроме того, существуют также многочисленные свидетельства чудес и от современников.

Николай Мирликийский — покровитель путешественников и моряков

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В житии святого приводится интересный случай. Когда будущий архиепископ был еще совсем юным, его отправили на учебу в Александрию. Во время путешествия на корабле случилась страшное: судно накрыло штормовой волной, в результате чего один из матросов сорвался с мачты и погиб. Чудотворец, увидев трагедию, начал молиться о юноше и воскресил умершего.

Даже после смерти святого обнаруживались все новые свидетельства его незримой помощи мореплавателям. Кроме того, к молитвам Николая Чудотворца принято обращаться и сухопутным путешественникам. Считается, что он защищает от любых несчастий при перемещениях, поэтому, даже если человек просто выходит из дома и ему предстоит долгий путь, достаточно помолиться иконе и попросить поддержки в дороге и в возвращении домой.

Святой помогает выйти замуж

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Описывается в житии еще одно удивительное деяние епископа. Жил в те времена один очень бедный человек, у которого было три дочери. Поскольку у мужчины отсутствовали средства для приданого, он совсем отчаялся и перестал пробовать выдать своих дочерей замуж. Он решился отдать их в публичный дом, из-за чего их судьба, конечно же, должна была стать незавидной. Узнав об этом, Святой Николай помог бедной семье, причем он не стал обращаться к Богу, а поступил в меру своих человеческих сил. Поздно ночью он пришел к дому бедняка и подбросил свои собственные сбережения, мешочки с золотом, обеспечив молодых девушек приданым. В житии говорится, что об этом поступке святой не стал никому говорить, об этом узнали лишь спустя время, да и то случайно.

Сейчас молодые девушки часто обращаются к Николаю Чудотворцу и просят его покровительства и помощи в создании семьи. Они верят, что через добрую семейную жизнь можно обрести спасение. Сохранилось также немало подтверждений тому, что Чудотворец помогает в поисках своей второй половинки.

Николай Чудотворец помогает несправедливо осужденным

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Однажды святой появился на площади, где в тот момент происходила казнь трех осужденных из городской тюрьмы. Чудотворец предотвратил трагедию, остановив занесенную уже было руку палача над головами несчастных. Казнь таким образом отложили, а затем стали известны доказательства невиновности осужденных. Святой Николай ясно видел, благодаря своей вере в Бога, истинные обстоятельства дела и помешал совершению непоправимого действия.

Чудотворец продолжает помогать всем заключенным и после своей смерти. Даже те пленники, которые знают о справедливости наказания, обращаются с молитвами к святому о заступничестве перед Богом. Эту помощь они получают, поскольку высшая добродетель христианина — это способность прощать и тех, кто оступился.

Николай Чудотворец помогает даже неверующим

Фото - © Анастасия Осипова/РИАМО

В китайском городке Харбине в 1920-х годах в первые дни весны один местный житель отправился на реку рыбачить. Человек не обратил внимание на теплую погоду и таяние льдов. В какой-то момент лед под ним треснул, и он оказался в ледяной воде. Мужчину стало засасывать на глубину, шансов на спасение практически не оставалось. В последний момент рыбак вспомнил об иконе на вокзале, которую повесили русские эмигранты. Тогда мужчина стал молиться: «Старик вокзала, помоги, спаси меня!». В тот самый момент он потерял сознание и очнулся уже на берегу. Известно, что впоследствии этот мужчина принял православие, а его примеру последовали его друзья.

Кому следует молиться Николаю Чудотворцу

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Почему-то сложилась традиция, якобы какой-то конкретный святой откликается на определенные молитвы и просьбы. Однако христианство стоит выше условностей, к святым можно обращаться в любой момент, какая бы тяжелая ситуация ни случилась. Самое главное, чтобы молитва была по-настоящему искренней, и тогда просьба о помощи будет услышана. Многие люди утверждают, что молитва к Николаю Чудотворцу помогала им избежать автомобильной аварии, улучшить здоровье даже тогда, когда врачи ставили неутешительные диагнозы, спасти семью от развода, найти работу и даже приобрести собственное жилье.

Иконы и храмы Николая Чудотворца

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Считается, что прототипом первого образа стал прижизненный портрет Николай Мирликийского. Когда именно была написана первая икона — неизвестно, однако вероятнее всего, это случилось сразу после кончины почитаемого святого. Что касается древнейшего изображения епископа, которое сохранилось до наших дней, то оно датируется XII веком и находится в базилике Николая Чудотворца в Бари, городе в Италии. К слову, это одна из самых посещаемых святынь во всей Италии, и причина такой популярности не только в богатом убранстве, но и в многочисленных фресках, а также старинной иконе и статуе святого, отлитой из чистого серебра. Там же хранятся и мощи Чудотворца, которые до сих пор мироточат.

Что касается икон со святым Николаем, то, как правило, всех их отличает очень глубокий, теплый и добрый взгляд. Образ излучает умиротворение.

Что можно и нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца 11 августа

Фото - © Анастасия Осипова/РИАМО

В Рождество Николая Чудотворца рекомендуется посетить церковное богослужение, читать молитвы и просить святого о покровительстве. Можно и нужно молиться о здоровье для себя и близких, помощи в любых делах, а если имеются какие-то болезни, то следует попросить об исцелении. По возможности надо избегать ссор, нельзя сквернословить, осуждать, сплетничать, обижать родных и близких. Лучше не давать сегодня в долг, но не нужно отказывать в помощи обездоленным и нуждающимся.