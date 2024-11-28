Рождественский пост 2024: что можно и нельзя есть и сколько он длится

В материале РИАМО – о последнем и одном из самых важных в году постов в православии, который продлится с 28 ноября 2024 года по 6 января 2025 года.

В чем суть Рождественского поста

Фото - © Владимир Литвинов / Фотобанк Лори

Установление Рождественского поста относится ко времени раннего христианства. В исторических источниках он упоминается с IV века. Первоначально Рождественский пост длился семь дней, после чего реформой 1166 года по решению патриарха Константинопольской православной церкви Луки Хрисоверга при императоре Мануиле он стал сорокадневным.

Рождественский пост установлен для того, чтобы верующие ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Святитель Лев Великий пишет: «Само хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, чтобы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять грех, который приумножается бренностью плоти и нечистотою пожеланий».

По словам архиепископа Симеона Фессалоникийского, «пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».

Когда будет Рождественский пост в 2024 году

Фото - © Владимир Литвинов / Фотобанк Лори

Рождественский пост всегда начинается в одно и то же время — 28 ноября. В 2024 году эта дата выпадает на четверг. Продлится он ровно 40 дней, до 6 января. Уже на следующий день верующие смогут есть любые продукты.

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Что можно и что нельзя есть в Рождественский пост

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

По правилам воздержания Рождественский пост близок к Петрову посту. Согласно церковному уставу, во все дни поста исключаются мясные, молочные продукты и яйца. Кроме того, предписывается от начала поста и по 19 декабря включительно:

по понедельникам, средам и пятницам — сухоядение;

по вторникам, четвергам — горячая пища с растительным маслом;

по субботам и воскресеньям — горячая растительная пища с растительным маслом, рыба, вино;

декабря, в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы — горячая растительная пища с растительным маслом, рыба, вино.

С 2 января по 5 января включительно (период предпразднства Рождества Христова):

по понедельникам, средам и пятницам — сухоядение;

по вторникам и четвергам, по субботам и воскресеньям — горячая пища с растительным маслом;

6 января, в Рождественский сочельник — горячая пища с растительным маслом (по Уставу); кроме того, по обычаю едят сочиво — сладкую кашу из пшеничной, рисовой или другой крупы, обычно только после вечерни.

В те дни, когда разрешается вино, подразумевается его умеренное употребление.

Кому можно не соблюдать Рождественский пост

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Есть категория людей, которым не то что не рекомендуется, а даже категорически запрещается поститься. Это относится к тем, кто болеет, проходит реабилитацию после операции или серьезного заболевания, занимается тяжелым физическим трудом или находится в условиях, в которых выбор еды существенно ограничен (военнослужащие, моряки, путешественники и т. д.). Беременные и кормящие женщины, маленькие дети и пожилые люди также могут есть скоромную пищу во время поста.

При этом духовную составляющую поста (молитву, покаяние, отказ от светских развлечений, интимной жизни и т. д.) требуется соблюдать всем.