Родительские чаты, уроки до ночи, умение считать и писать: 6 страхов родителей первоклашек

Август становится самым сложным летним месяцем для родителей школьников, но особенно уязвимы родители первоклашек. Именно у тех, кто вместе с ребенком идет «первый раз в первый класс», нет собственного опыта общения со школой, а есть только мифы и «страшилки» от более опытных мам и пап. В материале РИАМО рассказываем, чем пугают родителей первоклассников и что на самом деле должен уметь ученик первого класса.

1. Ребенок должен уметь писать, читать и считать до школы

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От будущего первоклассника не требуется знание таблицы умножения и решение уравнений. На самом деле умение читать и писать при поступлении в школу не является обязательным. Ребенку достаточно знать фамилии, имена и отчества свои и своих родителей, домашний адрес и страну проживания, времена года, дни недели, основные цвета и геометрические фигуры, профессии, виды животных, известных писателей – то есть иметь элементарные представления об окружающем мире. Ребенок должен различать правую и левую стороны, уметь считать до 10, знать о понятиях больше-меньше, уметь выразить свои мысли и так далее.

Как правило, в детских садах штатный психолог проводит специальную серию тестов, в ходе которой и определяет готовность ребенка. Специалисты выделяют следующие стороны общей готовности к школе: физическая, интеллектуальная и личностная. По этим критериям психолог дает рекомендации, и к ним родителям стоит прислушаться, даже если они услышат не то, что они ожидали или хотели бы.

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» и приказу Министерства образования и науки, в общеобразовательную организацию принимаются все дети, проживающие на территории, которая закреплена за школой. Ребенок может пойти в школу с шести с половиной лет, но не позже восьми.

2. Не купили для школы все необходимое

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Этот страх преследует родителей, которым кажется, что они недостаточно хорошо подготовили ребенка к школе. И дело тут не только в успеваемости, но и в целом в форме, рюкзаке, канцелярских принадлежностях. Начинающие родители школьников боятся, что набор школьного рюкзака неполный, ручки куплены не те, тетрадей недостаточно и линеек не столько, сколько надо. И за все это родителям «влетит» от учителя, который строго отчитает сначала их, а потом перекинет свое негодование на ребенка.

На самом деле все, конечно, не так. Перед школой проводятся родительские собрания, на которых родителям четко объясняют, что нужно брать с собой в школу. Учебники выдают в школе, дополнительные пособия обычно закупают централизованно, и, конечно, учитель не будет ругать маму за неправильную ручку, а папу за не такую тетрадь. Родителей могут попросить уделить внимание внешнему виду ученика или содержимому рюкзака, если ребенок действительно не готов и не носит в школу ничего, кроме одной тетради, например.

В страхе не соответствовать родители часто перегружают рюкзак первоклашки ненужными вещами – в школе вовсе достаточно того, что есть в наборах первоклассника, и их часто ребятам просто дарят. Поэтому не стоит в панике бегать по магазинам, лучше выдохнуть и энергию направить на психологическую подготовку ребенка.

3. Придется до ночи делать уроки вместе с ребенком

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«Если ребенок пошел в школу – забудь о покое», – так говорят всем, кто собирается вести ребенка в первый класс. Да, образ жизни меняется, особенно после детского сада, где ребенок всегда был под присмотром и его режим строго соблюдали воспитатели. Но жизнь на школе не заканчивается, и она точно не открывает для родителей новый фронт работы.

Во-первых, в первый год обучения детям не дают объемных домашних заданий, а во-вторых, уже с первого класса ребенка нужно учить самостоятельности. Он должен сам делать уроки, со стороны родителей помощь должна быть незначительной и больше в части поддержки – делать уроки за школьника точно не нужно.

Важно помнить, что учить – задача педагога, задача родителя – поддержка и понимание. Поэтому уроки школьник делает сам, а мама или папа могут лишь напомнить их сделать или помочь при необходимости. Так и свободного времени у родителей будет больше, и психологический климат в семье будет здоровее.

4. Родительские чаты и собрания

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Для родителей первоклассников есть и еще одна «страшилка» – родительские чаты. Это ужас, который пугает родителей всех школьников, но если в других классах родители научились с этим если не бороться, то хотя бы спокойно жить, то родители первоклашек перед этим «зверем» почти беззащитны. Чатов обычно начинают создавать много и по разным темам – «с учителем», «без учителя», «для родительского комитета», «чат для сбора денег» и т.д.

На самом деле нужно с самого начала адекватно подойти к этому вопросу. Обсуждений не избежать, да и информацией делиться нужно, но плодить чаты не стоит, и важно сразу устанавливать правила. Например, сделать чат для обсуждений и чат, где публикуется только информация от учителя. Часто админом этого чата является сам педагог. А для обсуждений сразу установить границы – запретить оскорбления, писать в определенное время и только по обсуждаемой теме. Это поможет избежать лишних споров и разногласий.

Родительские собрания тоже становятся мифом – мол, там самые активные требуют исполнения своих «хотелок», а остальные вынуждены соглашаться. В итоге все это приводит к конфликту. На самом деле, конечно, собрания проходят под руководством учителя и споры решаются конструктивно.

5. Школа разрушит здоровье и психику ребенка

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Всем родителям кажется, что школа портит здоровье и разрушает психику, потому что там для учителей важен не ребенок, а его успеваемость, участие в самодеятельности и олимпиадах, в школьной жизни. И, конечно, в такой гонке не остается места для личности ученика. К этому прибавляется не слишком хорошее качество школьного питания, нерегулярность приема пищи, наличие в любом школьном коллективе задир и прочее.

Да, школа – это другой коллектив, в котором ребенку предстоит жить 11 лет, и уживаться в нем придется. Тут как раз задача учителей и родителей – сделать эту жизнь комфортной и дать талантам школьника развиться, а не выпустить из учебного заведения забитого и замкнутого человека. Не стоит пугаться школьных активностей – в них участвовать можно, но не обязательно. Вообще всегда важно сразу выставлять границы. Не стоит сразу на все соглашаться, нужно выбирать то, что будет полезно для ребенка, то, что ему нравится. Не стесняться разговаривать с учителями и всегда слушать своего школьника, обращать внимание на любые изменения в его поведении, чтобы вовремя реагировать. Если питание в школе не устраивает, обед ученику можно давать с собой, в школе есть большие перемены как раз для того, чтобы подкрепиться.

6. В школе не учат, а только запугивают

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Многие опытные родители говорят о том, что школа – это место, где все время собирают деньги и запугивают, но никак не учат. На самом деле у каждого своя ситуация, ну а уж поборами в школах давно никто не занимается – инициатива по сбору денег может исходить от родителей, либо учитель может порекомендовать купить дополнительные пособия, а решение принимают опять-таки родители. Запугиванием многие родители называют учительское предупреждение о том, что если не учиться, то не получится сдать экзамены. Любые слова можно расценить по-разному. Поэтому не стоит бояться слов учителя, вообще педагогам лучше доверять. Если этого доверия нет, то лучше сменить школу. Ни у кого в школах, гимназиях и лицеях не стоит задача «потопить» ученика, в конце концов, у педагогов и учебных заведений тоже есть рейтинг. Напротив, детей даже с плохой успеваемостью тянут, пытаются им помочь.

Есть родители, которые с первого класса нанимают по несколько репетиторов, несмотря на качество образования в школе, и отсюда возникает миф о том, что образование можно получить только так – с большим количеством денег и репетиторов. Во всем нужен баланс – если родители видят, что ребенку нужны дополнительные уроки, им стоит поговорить с учителем и найти педагога именно по тому предмету, который необходимо подтянуть. Не нужно бросаться нанимать всех репетиторов сразу.