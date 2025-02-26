Ретроградная Венера в марте–апреле 2025: как скажется влияние планеты на каждом из нас

В материале РИАМО читайте о том, что принесет с собой ретроградная Венера со 2 марта по 13 апреля.

Финансовый подъем, но смута в личной жизни: что принесет с собой ретроградная Венера

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С начала марта до середины апреля 2025 года планета любви и финансов Венера будет идти в ретроградном движении. Это, конечно же, внесет некоторые коррективы в нашу жизнь.

Для кого будет хорош этот период? Прежде всего для тех, кто решил заняться обследованием своего организма, в частности детородных органов, почек, щитовидной железы, гормонов, а также решить проблемы с кожей, если таковые имеются. Причем важно не просто обследоваться, но найти первопричину проблем и постараться ее устранить.

Много позитива принесет такая Венера людям, которые много работали и втайне рассчитывают на какие-то плюшки от Вселенной за свои труды. Можно ожидать окупаемости своих физических и моральных вложений во что бы то ни было.

Подходит ретроградная Венера и для улучшения своего благосостояния. Попробуйте найти новые источники дохода, вложиться во что-то, что может принести вам прибыль в дальнейшем.

Отношения в период ретроградности Венеры могут развиваться скачкообразно. Бывшие партнеры заявляют о себе и вносят смуту в ваши планы. Текущие отношения подвергаются переосмыслению и построению новых совместных планов. Если же отношения находятся «на грани», то ретроградная Венера их, скорее всего, разрушит окончательно. Не надо об этом печалиться — на смену прошлому придут новые партнеры, которые будут подходить вам гораздо больше.

Время со 2 марта по 13 апреля запомнится тем, что многие планы, о которых мы размышляли в феврале, начнут реализовываться. Даже если вы сомневались, покупать машину или не покупать, нужна вам эта дорогая сумка или не нужна — когда Венера будет ретроградной, вы поддадитесь импульсу и все-таки приобретете или сделаете то, о чем так долго думали.

Не забудьте в период ретро-Венеры разобраться в своих делах, завершите то, что давным-давно ждет завершения, разберитесь в шкафах, повыбрасывайте ненужные вещи.

Чего не стоит делать в период ретроградности Венеры

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Нежелательно в это время проводить косметический ремонт своего дома. Велик шанс, что визуально вам результат не будет нравиться так, как вы того хотели бы. Даже если в остальном ремонт будет великолепным, в том числе с качественными материалами, все равно вас что-то будет раздражать.

Заключать брак или любые другие соглашения стоит только в том случае, если вы давно их планировали.

Не делайте слишком крупных покупок — в дальнейшем они вам разонравиться и вы пожалеете о вложенных средствах.

Не спешите разрывать отношения, если вам партнер вдруг стал казаться «каким-то не таким». Это временное явление.

Гороскоп для всех знаков зодиака на ретроградную Венеру со 2 марта по 13 апреля 2025

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Овен: Вас ожидают яркие преобразования вашего имиджа. Сюда можно отнести прическу, макияж, вашу самопрезентацию в обществе. Подумайте над своим продвижением вперед — вы засиделись на одном месте. Берегите здоровье.

Телец: Некие люди говорят о ваших поступках за вашей спиной, причем разговоры эти не самые позитивные. Вам стоит быть спокойнее к завистникам и тайным злопыхателям, но задумайтесь, почему это происходит.

Близнецы: Вы можете рассчитывать на какую-либо халяву, которая просто так упадет вам в руки. Главное — правильно этим воспользоваться. Не исключено возвращение друзей, с которыми вы утратили контакт.

Рак: Может завершиться некая неприятная для вас ситуация, которая стоит у вас поперек горла. Постарайтесь подойти к ней рационально и, взвесив все за и против, окончательно с ней разобраться.

Лев: Вам предстоит углубить свое образование, например, в делах коммерческих. В дальнейшем это принесет вам неплохую прибыль. Хорошо в этот период отправиться в путешествие или посвятить время духовному развитию.

Дева: У вас больше значения, чем у других знаков, будет иметь баланс в партнерских отношениях. Дела партнера на вас будут очень сильно влиять, а вам нужно вовремя подставить свое плечо помощи.

Весы: Рабочие вопросы встанут перед вами ребром, и вам придется подстраиваться под новые обстоятельства. Собеседования на новую работу пройдут положительно для вас.

Скорпион: Здоровье членов вашей семьи, особенно детей, будет под вашим чутким контролем. Также будет важно для вас и развитие вашего ребенка, его образование. Не жалейте своего времени на своих домочадцев.

Стрелец: Семейные дела будут играть важную роль в вашей жизни в период ретроградной Венеры. Возможно, вы поднимете вопрос переезда на новую квартиру или решите купить новую мебель в дом.

Козерог: Внезапно дадут о себе знать дальние родственники, а также старые приятели и соседи. У вас есть шанс наладить с ними контакт. Не исключены переезды (например, партнер предложит съехаться).

Водолей: Деньги — вот что вас сейчас будет занимать больше всего. Доход может приходить от взаимодействия с другими людьми (разовые подработки). Также имеет место быть построение планов на совместную деятельность, которая будет приносить прибыль.

Рыбы: От вашего питания зависит ваше здоровье и ваше самочувствие. Не жалейте денег на то, как вы выглядите и чувствуете себя. Ваши вложения в собственную личность в самое ближайшее время окупятся.