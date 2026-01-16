Расширение «Золотого кольца России»: сколько городов войдет и какие расположены в Подмосковье

В материале РИАМО читайте о том, какие города планируют включить в состав «Золотого кольца России», какие из них расположены в Московской области и что в них можно посмотреть.

Какие города сейчас входят в «Золотое кольцо России»

Фото - © Ula Ulachka / Фотобанк Лори

Сейчас официально в маршрут «Золотого кольца» входят девять городов из пяти регионов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.

Нередко маршрут расширяют за счет Гусь-Хрустального, Палеха, Тутаева, Дмитрова, Гороховца, Мышкина, Александрова, Рыбинска, Мурома, Шуи, Боголюбова, Плеса и других городов и сел.

Термин «Золотое кольцо России» появился в 1967 году после публикации в газете «Советская культура» серии очерков о старинных городах. Долгое время список городов был неформальным и варьировался. В 1993 году Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры зарегистрировало товарный знак «Золотое кольцо России», а в том же 2017 году главами администраций Владимира, Иванова, Костромы, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Сергиева Посада, Суздаля и Ярославля был подписан договор о создании «Союза городов Золотого кольца России». Позднее в него был включен еще и Углич. Статус национального маршрута «Золотое кольцо» получило в 2025 году.

Какие города планируют включить в «Золотое кольцо» к 60-летию маршрута

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

В 2027 году маршрут отметит свое 60-летие, и в связи с датой было принято решение увеличить количество населенных пунктов до 58, добавив еще 49 точек. Ожидается, что развитие этого популярного направления увеличит долю туризма до 5% от ВВП к 2030 году.

Обновленный маршрут, помимо классических городов, охватит населенные пункты во Владимирской (Александров, Боголюбово, Вязники, Гусь-Хрустальный, Гороховец, Кидекша, Киржач, Кольчугино, Мстера, Муром, Юрьев-Польский), Ярославской (Вятское, Годеново, Карабиха, Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Углич), Ивановской (Гаврилов Посад, Кинешма, Палех, Плес, Холуй, Шуя, Южа, Юрьевец), Костромской (Галич, Нерехта, Красное-на-Волге, Судиславль, Сусанино), Московской (Абрамцево, Гжель, Ликино-Дулево, Мураново, Софрино, Хотьково), Тверской (Калязин, Кашин) и Нижегородской (Арзамас, Богородск, Выкса, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурех, Нижний Новгород, Павлово, Чкаловск) областях.

Таким образом, маршрут становится целой экосистемой и помогает развиваться десяткам малых городов, создавать рабочие места, восстанавливать памятники и делать территории более привлекательными для жизни.

Города Московской области, которые войдут в «Золотое кольцо России»

В модернизированной версии маршрута ключевая роль отводится Московской области, которая становится одним из важнейших регионов, вносящих вклад в развитие туристической привлекательности.

В Московской области «Золотое кольцо России» охватит шесть территорий: села Абрамцево и Гжель, деревню Мураново, поселок городского типа Софрино, города Ликино-Дулево и Хотьково.

1. Село Абрамцево

Фото - © KOSIM / Фотобанк Лори

Здесь главной достопримечательностью является музей-заповедник «Абрамцево» — место, где жили и творили многие известные художники. Музей расположен в Сергиево-Посадском районе Московской области на берегу реки Вори, в 60 километрах к северо-востоку от Москвы. В усадьбу миллионер и меценат Савва Мамонтов приглашал творить Нестерова, Репина, Врубеля, Серова, Коровина и многих других.

Увидеть в Абрамцеве можно главный дом, мастерскую художников, церковь Спаса Нерукотворного, беседку «Избушка на курьих ножках», керамическую мастерскую Врубеля и многое другое.

2. Село Гжель

Фото - © Татьяна Сафронова / Фотобанк Лори

Село находится в 43 километрах от МКАД в Раменском городском округе. В селе расположены фарворовые заводы «Гжель» и «Синь России». Благодаря обнаруженным несколько веков назад в этой местности глиняным пластам зародился «гжельский куст» и появились узнаваемые орнаменты и цвета. И по красоте и качеству современная гжель не уступает посуде, которую несколько столетий назад создавали мастера. На экскурсиях по заводам можно увидеть мастеров за работой, самим освоить знаменитый «гжельский мазок» и попробовать местную кухню в ближайших кафе.

Посетить в селе можно церковь Георгия Победоносца, а также Покровскую и Успенскую.

3. Деревня Мураново

Фото - © Медиасток.рф

В деревне расположена усадьба Тютчева. Деревня находится в Пушкинском городском округе, а усадьба давно стала местом притяжения всех любителей истории и культуры России. Собрание музея насчитывает более 28 тысяч экспонатов — это в основном мемориальные, принадлежавшие владельцам усадьбы и их родственникам, например, мебель, изобразительные материалы и свыше девяти тысяч книг. Посмотреть в усадьбе можно главный усадебный дом, кучерскую, в которой находится выставочный зал, и Домовую церковь.

4. Поселок городского типа Софрино

Фото - © Медиасток.рф

Поселок тоже расположен в Пушкинском городском округе. Главной достопримечательностью здесь является художественно-промышленное предприятие «Софрино» Русской православной церкви. Здесь производят предметы церковного обихода. Это уникальное производство, не имеющее аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом. В музее завода можно увидеть образцы серийной продукции первых лет существования предприятия, значки с юбилейной символикой, предметы различной церковной продукции, посвященные Тысячелетию Крещения Руси, элементы современного обихода — паникадила, вышитые облачения, детали иконостасов, киоты и иконы.

Кроме того, можно посетить церкви Серафима Саровского и Смоленской Иконы Божией Матери.

5. Город Ликино-Дулево

Фото - © Медиасток.рф

Маршрут в городе проходит через Дулевский фарфоровый завод, Ликинский автобусный завод и дворец культуры имени Мельникова. Город расположен на востоке Московской области, входит в Орехово-Зуевский городской округ. Завод является крупнейшим российским предприятием по производству посуды и скульптурных изделий из фаянса и фарфора, основано оно было в 40-е годы XIX в. купцом Кузнецовым. На автобусном заводе производят ЛиАЗы, а дом культуры является памятником советского конструктивизма: здание — единственная постройка архитектором Мельниковым за пределами Москвы. Обо всем подробно рассказывают во время экскурсий. Об истории региона и самого города можно узнать в местном краеведческом музее.

6. Город Хотьково

Фото - © Медиасток.рф

Символом города в Сергиево-Посадском городском округе является Покровский Хотьков монастырь. Он упоминается в летописях уже в 1308 году и считается самым древним из действующих монастырей Подмосковья. Именно сюда в начале XIV столетия пришли доживать свой век родители одного из самых любимых на Руси святых — Сергия Радонежского. В те времена в монастыре жили и мужчины, и женщины, и назывался он общежительным. В монастыре есть музей, который рассказывает обо всех годах существования обители. Кроме того, в Хотькове возродили местный промысел — абрамцево-кудринскую резьбу по дереву. В городе можно попасть на мастер-класс.