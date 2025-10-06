Пустыни, парки и сафари: в какие страны Африки россияне могут поехать без виз и что там посмотреть

В материале РИАМО рассказываем о перспективном туристическом направлении для россиян, достопримечательностях Африки и о том, как подготовиться к путешествию в жаркие страны.

В какие страны Африки россиянам можно приехать без визы

Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

Уже сейчас россияне могут поехать в 11 африканских стран, имея на руках загранпаспорт, обратный билет и страховку. Так, До 90 дней граждане России могут находиться в Тунисе, Марокко, Намибии, и ЮАР, до 60 — в Кабо-Верде и Маврикии, до 30 — в Анголе, Ботсване, Малави и на Сейшельских островах, до 15 дней можно путешествовать по Сан-Томе и Принсипи.

Кроме того, к условно безвизовой стране можно отнести Египет. Визу тут оформляют прямо в аэропорту по прилету, а если вы планируете не больше 15 дней находиться только на Синайском полуострове, то виза вовсе не нужна – в паспорте ставят штамп Sinai Only.

В настоящий момент рассматривается проект межправительственных соглашений об отмене виз с еще четырьмя странам Африки. Взаимная отмена виз планируется с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватани. В Замбии россияне смогут находиться до 90 дней, в трех других – до 30.

Что посмотреть и куда поехать в Африке

Фото - © Александр Жуков / Фотобанк Лори

Африка – уникальный континент, второй по величине, и именно здесь, как считают ученые, находится колыбель человечества. Для многих поездка в страны Африки станет незабываемым приключением: настолько здесь разнообразны и контрастны быт и культура. Среди конфликтных и бедных стран есть и вполне мирные, безопасные.

Говоря об Африке, туристы в первую очередь вспоминают ЮАР, Марокко, Тунис, Египет и Сейшельские острова. По словам турагента Марины Тихомировой, именно эти направления самые популярные у россиян.

Самой безопасной страной считается Ботсвана. Народ здесь миролюбивый, а вот бабуинов во время сафари лучше не дразнить. Зато именно здесь можно увидеть больше всего слонов. Можно посетить пустыню Калахари и национальные парки.

Намибия относится к одним из самых богатых стран континента. Здесь находится легендарный Берег Скелетов, множество национальных парков, место падения крупнейшего метеорита Хоб, второй по величине после Колорадского каньон. В Кабо-Верде и Замбию можно смело ехать за красивейшими пейзажами и умиротворением, а в Зимбабве расположен знаменитый водопад Виктория и древнейший языческий храмовый комплекс.

В ЮАР можно увидеть место слияния двух океанов и бегемотов в известной всем с детства провинции Лимпопо. Почти во всех африканских странах есть невероятной красоты национальные парки, всегда можно поехать на сафари или в ближайшие деревни, чтобы увидеть настоящую, а не туристическую Африку.

«Но нужно быть осторожными. Не каждая страна в Африке абсолютно безопасна, и для первого путешествия лучше выбирать популярные туристические маршруты», - предупреждает турагент.

Что стоит учесть при покупке тура в Африку

Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

1. Сложная логистика и высокая стоимость

По словам Марины Тихомировой, качественные туры и сафари стоят довольно дорого. Кроме того, Африка – это сложная логистика. Мало добраться до столицы какой-то республики, что уже само по себе приключение, часто еще и оттуда предстоит долго добираться до отеля.

2. Риск экзотических заболеваний

«Помимо прочего, нужно делать прививки. Для каждого региона есть свои рекомендованные. Всегда нужно помнить, что из Африки можно привести малярию, какой-нибудь вид лихорадки и другие экзотические заболевания. Нужно быть осторожным», - говорит турагент.

3. Сложный менталитет и вопросы безопасности

Планируя поездку в Африку, нужно понимать, что это не тур «все включено» в Турцию – здесь почти нет русскоговорящих гидов и нужно хорошо понимать менталитет народов в каждой стране. Поэтому для первых поездок лучше выбирать организованные туры.

«Нужно понимать, что почти все африканские страны долгое время находились в состоянии гражданских войн, там происходили разные конфликты, где-то они есть и сейчас. Поэтому, конечно, стереотип об отсутствии безопасности в Африки не безоснователен. Но все же в Африке не так опасно, как может показаться. К тому же именно к россиянам относятся очень хорошо», - рассказывает Тихомирова.

Тем не менее она отмечает рост интереса к поездкам в Африку. И чаще выбирают не Тунис или Сейшелы, а именно такие почти экстремальные поездки с сафари и осмотром всех достопримечательностей.

Как подготовиться к поездке в Африку

Фото - © Анна Ефимова / Фотобанк Лори

1. Возьмите с собой средства от насекомых

Перед поездкой в Африку нужно изучить континент и принять решение, какую именно страну вы хотите посетить. Не впадайте в крайности и не набирайте полные чемоданы спецодежды и репеллентов. Средства от насекомых, безусловно, понадобятся, но точно не полный чемодан.

2. Подготовьте правильную одежду

Для сафари нужна легкая закрытая одежда из натуральных тканей и природных тонов. Не стоит брать яркие рубашки и кепки.

В самой поездке лучше носить закрытую одежду, спать под москитной сеткой и с закрытыми окнами, если в отеле есть кондиционер.

3. Пройдите вакцинацию и соберите аптечку с лекарствами

Помимо документов стоит подумать о профилактике заболеваний. Сделайте прививку от желтой лихорадки. Она не обязательна для въезда в большинство стран, но лучше обезопасить себя. От малярии прививок нет, но и малярийные комары в Африке не летают повсюду. Их можно встретить в местности с влажным климатом: тропических лесах, низинах, болотах, около пересыхающих водоемов и т.д. Риск минимальный, но лучше всегда использовать репелленты и следить за своим состоянием. Перед поездкой проконсультируйтесь с врачом-инфекционистом, он посоветует препараты для подготовки организма к возможному укусу малярийного комара.

Обязательно положите в чемодан солнцезащитный крем, препараты, которые вы принимаете, пригодятся жаропонижающие, антисептики, бинт и пластырь, антигистаминные средства и препараты для желудка.

Помните, что нельзя употреблять сырую воду и использовать ее даже для чистки зубов.