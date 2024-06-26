Прощай, «аська»: мессенджер ICQ официально прекратил существование

История создания ICQ

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Программу мгновенного интернет-обмена сообщениями ICQ разработали молодые программисты из Израиля в 1996 году. Работа над продуктом заняла всего два месяца. Название мессенджера – своеобразная игра слов, предложение на английском «I seek you» – «Я ищу тебя». ICQ стал настоящим прорывом в неформальном мгновенном общении: два собеседника могли оставаться на связи все время, пока находятся за компьютером, подключенном к интернету. Регистрация и верификация были очень простыми, так что «аська» мгновенно завоевала популярность. Через полгода в мессенджере общалось уже более миллиона пользователей.

Первое время функционал был довольно скудным: можно было только отправлять и получать текстовые сообщения, сопровождая их миниатюрными смайликами, которых было не больше пары десятков. Со временем «аська» расширила ассортимент и даже начала предоставлять движущиеся смайлики.

«Аська» в России

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В нашей стране ICQ очень быстро стала основным средством интернет-общения. Программа была совершенно бесплатной. Каждый пользователь получал личный номер-идентификатор, и чем больше «асечников» регистрировалось в системе, тем длиннее был номер. Со временем сформировалось даже своего рода фан-сообщество любителей «аськи», которые полагали, что короткий номер (шесть цифр или даже пять) – признак некой элитности, поэтому престижные короткие номера нередко покупали за внушительные деньги или «уводили», взломав аккаунт. Вместо номера телефона при знакомстве все чаще называли именно номер ICQ.

«Аська» позволяла также переписываться с совершенно незнакомыми людьми из любой точки мира: достаточно было ввести любой произвольный номер – и пользователь с таким номером обязательно находился. Случайные знакомства через ICQ позволили многим людям найти новых друзей или любовь. Отдельную роль играли «статусы» – возможность сообщить всем своим собеседникам, чем ты сейчас занят. Если в начале истории ICQ были только статусы типа «занят», «не беспокоить», «работаю», то со временем появились более неформальные, например, «ем», «принимаю ванну», «на вечеринке».

Новейшая история ICQ и ее финал

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В 1998 году мессенджер стал настолько популярным, что его перекупила американская корпорация AOL за 407 миллионов долларов. К 2005 году «аськой» пользовались уже 500 миллионов человек. В 2010 году ICQ выкупила Mail.Ru Group (сейчас известная как VK). К этому времени, впрочем, позиции ICQ уже довольно сильно пошатнулись: появились новые, более «продвинутые» мессенджеры, которые позволяли отправлять анимированные эмодзи, также люди стали активно пользоваться для общения программой Skype и соцсетями.

С 2014 года Mail.ru попытался вдохнуть в «аську» новую жизнь. Появились публичные чаты с поддержкой тысяч пользователей, возможность редактирования фото и видео, отправка голосовых сообщений, видеозвонки. Однако аудитория мессенджера продолжала постоянно сокращаться.

В мае 2024 года ICQ пропала из AppStore и GooglePlay. На этот момент число активных пользователей программы насчитывало чуть больше полумиллиона человек. Владельцы платформы сообщили, что планируют закрыть ICQ и сосредоточиться на развитии VK Мессенджера и VK Workspace.

С 26 июня 2024 года на сайте ICQ на черном фоне висит объявление: «Сервис завершил работу».