Прополис: чем он полезен, когда может навредить и в каких случаях используется

В материале РИАМО рассказываем о полезных свойствах прополиса и противопоказаниях к его применению, а также о том, как приготовить настойку в домашних условиях.

Что такое прополис

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Прополис (или пчелиный клей) – продукт жизнедеятельности пчел, смолистое вещество бурого, темно-желтого или темно-зеленого оттенка. Он содержит воск, эфирные и ароматические масла, цветочную пыльцу, смесь смол, производные коричной кислоты и различные сахара – все это вещества, которые пчелы собирают с весенних почек деревьев и модифицируют с помощью ферментов. Также в прополисе содержится множество аминокислот, калий, натрий, магний, железо, цинк, марганец, сера, фтор и ряд других элементов.

Сами пчелы используют прополис для дезинфекции сот, а также для замазывания щелей и отверстий в улье.

В отличие от меда, прополис собирают не литрами, а граммами. За сезон с одного улья можно собрать не больше 100-150 грамм этого вещества.

Полезные свойства прополиса

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Прополис ускоряет процесс заживления небольших ран и ссадин, может предотвращать образование грубых и заметных рубцов. Также он обладает противовоспалительным действием, действует как легкий местный анальгетик и успокаивает зуд кожи. Легко проникая в кожные покровы, прополис стимулирует метаболизм клеток и улучшает их питание, также он является источником природных антиоксидантов, таких как фенольные кислоты и флавоноиды.

Спиртовую настойку прополиса применяют при микротравмах кожи или слизистых оболочек. В жидком виде настойку прополиса наносят на травмированное место с помощью тампона либо закрепляют пропитанную препаратом повязку или пластырь. При этом категорически не рекомендуется применять вещество при лечении кровоточащих ран.

Прополис эффективен при лечении фарингита, тонзиллита, отита, гингивита (воспаление слизистой рта) и пародонтита. В ряде случаев используют ингаляционную форму прополиса либо промывание или полоскание раствором препарата.

Прополис используют для поддерживающей терапии во время лечения заболеваний ЖКТ, так как он оказывает противовоспалительный, противогрибковый и противовирусный эффект. Его используют в качестве вспомогательного средства при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Триптофан и фенилаланин, содержащиеся в прополисе, участвуют в регуляции моторной функции желудка. Перед применением прополиса необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, который подберет форму препарата, дозировку и длительность лечения.

Также существует ряд исследований, которые доказали эффективность прополиса при профилактике раковых заболеваний.

Кому нельзя лечиться прополисом

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Прополис, как и другие продукты пчеловодства, может вызывать сильную аллергическую реакцию: зуд, покраснение, сыпь на коже. В случае проявления аллергии применение препарата необходимо немедленно прекратить. Чтобы узнать, нет ли аллергии, рекомендуется нанести каплю настойки прополиса на запястье и подождать 20 минут. Если реакции не произошло – препарат можно применять.

Нельзя использовать прополис людям, страдающим экземой в острой стадии. Это вещество также может вызвать усиление симптомов при аллергии на пыльцу растений.

Также не рекомендуется использовать прополис при лечении детей до 3 лет.

Как приготовить настойку прополиса в домашних условиях

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Для того, чтобы приготовить настойку в домашних условиях, нужно взять 1 часть измельченного прополиса и 5 частей медицинского спирта. Если прополис свежий и вязкий, имеет смысл положить его на 1-2 часа в морозильную камеру, а затем натереть на мелкой терке.

Стружку прополиса нужно залить водой и оставить на 15-20 минут, чтобы отделились ненужные примеси (они всплывут на поверхность). Затем следует снять примеси, слить воду через марлю и дождаться высыхания пчелиного клея. Очищенный прополис нужно снова измельчить в мелкую стружку.

Медицинский спирт рекомендуется подогреть до температуры 55-70 градусов (это ускорит растворение), соединить с прополисом и интенсивно вымешивать в течение 20 минут, а затем поместить емкость в прохладное темное место на 15 дней. Время от времени следует перемешивать продукт неметаллической лопаткой или интенсивно взбалтывать.

Через 2 недели настойку нужно процедить через несколько слоев марли и поставить на хранение в холодильник. Срок годности настойки прополиса – от 12 до 30 месяцев, в зависимости от качества исходного продукта.