Пропала, нашлась и снова пропала: что известно о россиянке Эрике из Таиланда

Кто такая Эрика Владыко

Фото - © соцсети

Эрике Владыко 34 года. Несколько лет назад она решила переехать из Приморского края в Таиланд, оставив во Владивостоке бывшего мужа, маму, брата и сестер и других родственников. Также известно, что осенью 2023 года на ее имя было зарегистрировано ИП — предположительно, Эрика занималась арендой и управлением недвижимостью.

В Таиланде женщина живет на острове Самуи — у нее там собственный двухэтажный дом. Его она сдавала туристам. Почему именно она переехала из России в Таиланд — доподлинно неизвестно. Вероятно, она просто любит ночную жизнь и ходить по клубам. Кроме того, в этой стране Эрика искала няню для своей дочери.

Эрика — эффектная женщина, об этом свидетельствуют ее социальные сети. Они заполнены фотографиями из путешествий, а также различными фотосессиями. Периодически в ее аккаунтах встречались посты, в которых женщина жалуется на бытовые трудности. Некоторые свои эмоции она выражала при помощи стихов.

Куда Эрика пропала в первый раз

Фото - © соцсети

За несколько дней до своего исчезновения Эрика вместе с четырехлетней дочерью прилетели в Бангкок. Там они поселились в отеле. Ночью 13 сентября женщина вышла из отеля, оставив там ребенка, вызвала такси и уехала в район, который славится ночными заведениями. Там она будто растворилась на несколько дней. О ее исчезновении стало известно 18 сентября.

На следующий день после того, как Эрика отправилась на улицу с пивными заведениями, сотрудники отеля обнаружили в номере дочь женщины и поместили ее в местный приют. Ее навещает знакомая Эрики, которая обратилась в российское посольство. Она рассказала, что девушка накануне исчезновения вела себя странно: не говорила о целях своего визита, оставила все документы в номере, а в социальных сетях была онлайн до 15 сентября.

Родители Эрики узнали о пропаже своей дочери 16 сентября и тут же вылетели в Бангкок, чтобы забрать внучку и написать заявление в полицию.

Любопытно, что знакомые Эрики рассказывали, что она очень любила выпить, а вот наркотики у нее были под запретом. «Мы отлично общались, она очень отзывчивая, добрая и умная девушка. Всегда помогала нам. Эрика не употребляла наркотики, как пишут в местных чатах. Она не выпивала до беспамятства, пила пиво, но брала пару бутылок. Также и в ночь, когда она пропала, она могла дойти выпить пива ненадолго или до аптеки. Но надолго дочь одну она бы не оставила», — отметила ее знакомая Елена. Она познакомилась с Эрикой, когда снимала у нее квартиру в ее доме на Самуи.

Исчезновение россиянки стало казаться еще более странным, когда люди посмотрели ее социальные сети. В них она как будто «прощалась» со всеми. «Я посмотрела на вас, помогала, жалела, понимала. Но вы выбрали, что выбрали, поэтому всем спасибо, до свидания, живите, дышите, но без меня»; «Как можно мало сказать? Как можно мало понять? Как можно столько терпеть? Уткнувшись в подушку реветь? Как можно себя отдавать? И молча от боли кричать? Уйти глубоко в тишину? Потом сказать: "Не могу". Круг бесконечности длится. Я жду, все когда прекратится», — писала Эрика.

Тем не менее волонтеры, которые занимались поисками Эрики, утверждали, что видели женщину в компании некоего мужчины-европейца. Их заметили на камерах наблюдения, расположенных в отеле Бангкока. Однако близкие женщины не верили, что Эрику мог украсть европеец.

В каком состоянии нашли Эрику

Фото - © Telegram-канал SHOT

Спустя восемь дней тщательных поисков Эрику все же нашли. Но вот была она в плачевном состоянии: у нее подозревают помутнение рассудка. Женщина не понимает, что происходит вокруг, не подпускает к себе свою прилетевшую из Владивостока мать, не отдает отчет своим действиям, не понимает, что бросила дочь. При этом отмечается, что она абсолютно трезвая.

Обнаружили ее в местном «тусовочном» хостеле. Ее узнали работники отеля, увидев объявление в СМИ. «Она пришла, плакала, но за ней здесь присматривают тайцы, англичане, индусы и поляки. Люди остаются здесь из-за нее», — рассказала представительница хостела.

Администратор хостела также обратилась в консульство РФ, и на место сразу же был направлен представитель дипмиссии, который и забрал оттуда Эрику.

«В посольство на телефон дежурного дипломата поступила информация из хостела, работники которого рассказали, что гражданка России некая Эрика просит о помощи. Мы направили сотрудника консульского отдела на встречу, чтобы он ее идентифицировал. Уже пришло подтверждение, что найденный человек — это Эрика Владыко», — сказал руководитель консульского отдела российского посольства Илья Ильин.

По утверждению дипломатов, гражданка России не смогла внятно объяснить свое исчезновение из отеля, где оставила дочь. Кстати, пока неизвестно, отдадут ли четырехлетнего ребенка матери или же отнимут — прокуратура Приморья начала проверку после того, как Эрика оставила дочку в иностранном отеле. «В связи с отсутствием надлежащего обеспечения безопасности жизни и здоровья девочки, ребенок был временно помещен в специализированное учреждение», — отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что проверят органы системы профилактики, после чего примут меры.

Пока что девочка находится рядом со своей бабушкой и постепенно отходит от шока — она забрала ее из детского дома. «Можете представить себе, какой ужас испытывает русскоговорящая девочка, попавшая в тайскую среду, где никто не говорит даже на английском. Ужас!» — прокомментировала волонтер Светлана.

И снова пропала

Фото - © соцсети

22 сентября стало известно, что Эрика вновь пропала. По данным Mash, 34-летняя россиянка уехала в неизвестном направлении без своего ребенка, таким образом она «еще раз бросила дочь».