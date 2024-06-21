Преступность и катаклизмы: 6 самых опасных стран мира

В материале РИАМО рассказываем о странах, где все способствует тому, чтобы пощекотать вам нервы.

Существует много стран, где отдых может закончиться сущим кошмаром, а туристические агентства всячески отговаривают путешественников от поездок туда. В материале РИАМО – некоторые страны, перед посещением которых стоит хорошенько подумать.

1. Афганистан

Фото - © РИА Новости

Эта страна может вызывать большой интерес с точки зрения истории – она у Афганистана очень богатая. Как правило, в страну едут туристы с образовательными или паломническими целями, поскольку туристический сектор в стране развит очень слабо. Основные достопримечательности находятся в крупных городах и практически все из них связаны с историей страны.

Много в Афганистане красивой природы, национальных парков, озер. Однако все эти преимущества не стоят той опасности, которая царит в стране. Так что если вы собрались посетить ее, нужно тщательно взвешивать все «за» и «против».

Любое передвижение здесь опасно. И дело не только в минах, которые то там, то тут заложены на дорогах, но и в возможности быть похищенным и как минимум ограбленным. Также здесь постоянно ведутся войны, происходят теракты, распространена продажа наркотиков. Очень много людей здесь живут без водопровода и канализации. Так что туризм в Афганистан – поистине для смельчаков.

2. Сирия

Фото - © Unsplash.com

Еще одна страна Ближнего Востока (помимо Ирана, Ирака), которая притягивает путешественников своей историей. Она насчитывает тысячелетия. Здесь, например, изобретали самый первый алфавит, развивали арабскую поэзию и музыку, изучали историю Востока по сохранившимся памятникам. Почти все города и области современной Сирии находят упоминание в Священном Писании, общем для последователей трех религий – христианства, иудаизма и ислама.

Долгое время Сирия была популярным туристическим направлением. В 2009 году, например, страну посетили свыше трех миллионов иностранцев. Здесь можно было посетить интересные экскурсии, взобраться на горы, понежиться на пляжах, попробовать местную кухню и насладиться местным гостеприимством.

Однако в начале 2010-х годов Ближний Восток захлестнули революции, в Сирии обострились противоречия, начали вспыхивать конфликты, усилились внутренние исламистские течения. Все это вылилось в гражданскую войну. В 2015-16 годах теракты и боевые действия начали проходить на территории всей страны, а туризм отныне стал действительно небезопасным. Тем не менее западная часть страны уже давно открыта для путешественников и находится под контролем властей. Однако туристов останавливает то, что официально гражданская война продолжается, а в рейтинге безопасности страна находится чуть выше Афганистана.

3. Ливия

Фото - © Unsplash.com

Многовековая культура Ливии оставила огромное наследие. Столицей страны является город Триполи, где сохранилось очень много различных памятников. Также здесь, в столице, имеются красивейшие мечети и стилизованный археологический музей. Интересным городом является и Толомеи, особенно его жемчужина – Эллинский дворец. Построенный еще в I веке до н.э. Здесь же расположился храм Аполлона, который старше Эллинского дворца аж на целых шесть веков.

Что касается природы, то здесь можно много чего увидеть. Например, одно из самых живописных мест Оивии – оазис Гадамес, расположившийся неподалеку от границы с Алжиром. А рядом находится крепость Кадамус, возведенная еще римлянами для обороны.

Однако в последнее время страна неизменно оказывается в топе самых опасных туристических направлений – все из-за гражданской войны 2014-2020 годов, в результате которой в разных частях страны возникали боевые действия. Также здесь очень много эмигрантов из африканских государств, которые формируют высокую статистику по «мелким» преступлениям – кражи, хулиганство. Местные же преступные группировки ответственны за дела посерьезнее – грабежи, сопряженные с насилием, похищения и убийства людей.

Официальных ограничений на посещение страны нет, однако в настоящих условиях военно-политической обстановки в государстве посещение Ливии лучше отложить до лучших времен.

4. Сомали

Фото - © Unsplash.com

Основные достопримечательности Сомали – это природа: национальные парки и горы. Эти места не тронуты цивилизацией, а потому очень привлекательны для путешественников. Среди интересных мест для посещения можно выделить археологический памятник с наскальными рисунками Лаас Джил; остров Саад-ад-Дин, известных своими рифами и песком цвета слоновой кости; национальный парк на берегу океана Лаг Бадана-Бушбуш; столицу Сомали – Могадишо, где туристов манит рынок Бакаара и итальянские особняки; крупнейшие водопады в стране можно посмотреть в Ламадайе.

Как видно, в стране можно много чего посмотреть, однако же Сомали является местом, которое нежелательно для путешествий, а туристические группы сюда и вовсе не собираются – все странники сюда добираются в основном своим ходом. Днем здесь можно выехать на экскурсии в сопровождении вооруженной охраны, а по вечерам и ночью нужно сидеть в отеле из-за высокой преступности. Почти у каждого местного жителя есть огнестрельное оружие.

Вообще на сегодняшний день Сомали считается одной из самых опасных для туристов стран. Кроме известных на весь мир сомалийских пиратов, здесь действуют военизированные бандитские группировки, которые грабят людей или вообще похищают их – для получения выкупа.

5. Конго

Фото - © Unsplash.com

В Республику Конго ездит не так много людей, а ведь это направление очень экзотическое и интересное. Здесь можно увидеть богатую природу тропических джунглей, колоритные прибрежные деревушки, экзотический быт африканских племен и многое другое.

В столице, где проживает большая часть населения страны, можно увидеть даже небоскребы и отели с мировым именем типа «Рэдиссона». Здесь можно также отправиться на экскурсию по сафари, сплавиться на моторных каноэ по реке Конго, посетить национальные парки. Любители животных будут и подавно в восторге – здесь обитают лесные слоны, антилопы бонго, есть много видов диких обезьян и большая популяция равнинных горилл.

По меркам африканского континента Конго – довольно безопасная страна, однако все же лучше избегать прогулок в районе портов в вечернее время. Также путешественников предупреждают о рисках ограблений и краж в районах рынков, популярных ресторанов и других местах большого скопления людей. Гораздо больше опасения вызывает санитарно-эпидемиологическая обстановка – она нестабильна и подвержена выраженным сезонным колебаниям. Имеются высокие риски паразитарных, инфекционных и острокишечных заболеваний. Широко распространены малярия, брюшной тиф, гепатит А, В, туберкулез, СПИД.

6. Венесуэла

Фото - © Unsplash.com

Чтобы отправиться в Венесуэлу, есть достаточно причин. Историческую часть столицы Каракас можно осмотреть за один день, однако здания в старинном колониальном стиле мало кого оставят равнодушным. Любители расслабленного отдыха почувствуют себя в раю у теплого Карибского моря на острове Маргарита, который давным-давно открыл Колумб. Здесь есть отели по высшему разряду, зеленые сады и бесконечные песчаные пляжи.

Архипелаг Лос-Рокес – точка притяжения ценителей красот подводного мира. Архипелаг состоит из 350 мелких островов и окружен коралловыми рифами. Здесь же находятся самые райские пляжи на Земле. В штате Боливар находится Национальный парк Канайма, где находятся горы тупеи с вершинами необычной формы. Здесь же расположился самый известный водопад страны Анхель. Также можно посетить другие национальные парки, например, Моррокой и Меданос. А вот в городе Мерида проходят многочисленные фестивали, парады, концерты местных групп. Здесь же можно решиться побывать на самой большой в мире канатной дороге протяженностью почти 13 км.

Несмотря на привлекательность Венесуэлы для туризма, криминогенная обстановка в стране является очень сложной. Наиболее распространенными видами преступлений являются кражи, грабежи, похищения людей, угоны автотранспорта. При совершении преступлений злоумышленники, как правило, используют огнестрельное оружие. Вечерние прогулки практически во всех районах города, в том числе в местах расположения государственных учреждений и отелей даже высокого класса, представляют опасность.

Кроме того, даже вождение на дорогах во многом является хаотичным, а ПДД игнорируются вплоть до проезда на красный и вождения в нетрезвом виде.