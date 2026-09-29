Полет предателя: как советский летчик узнал секретный истребитель в Японию

50 лет назад, в сентябре 1976 года, летчик Виктор Беленко угнал истребитель МиГ-25П, полный секретной аппаратуры. Беленко сел в Японии, а затем попросил политического убежища в США. Угнанный истребитель американцы и японцы разобрали на части и подробно изучили, тем самым поставив под удар оборонительные возможности СССР.

Как Виктор Беленко угнал МиГ-25П и приземлился в Японии

Фото - © National Land Image Information, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism / Wikimedia/Аэродром Хакодате на острове Хоккайдо, где приземлился Беленко

6 сентября 1976 года военный летчик Виктор Беленко вылетел с аэродрома Соколовка (Приморский край), чтобы выполнить полетное упражнение на истребителе-перехватчике Миг-25П. Беленко попросил механика заправить баки полностью, а не наполовину, как положено — он пояснил, что хочет полетать немного дольше.

Ранним утром два самолета летели в паре. В какой-то момент Беленко отстал от ведущего, сменил курс и отключил радиосвязь. Он снизился до предельно малой высоты, чтобы радары его не обнаружили, а затем направил свой перехватчик в сторону Японии. Навстречу Беленко подняли истребители, но он понял, что его запас топлива на исходе.

Тогда летчик решил посадить свой Миг-25П на ближайшем аэродроме, расположенном на острове Хоккайдо. В момент приземления истребитель выкатился за пределы полосы: когда старший лейтенант Беленко выбрался из кабины, на него смотрели шокированные сотрудники аэропорта и случайные водители, ехавшие по шоссе.

Побег Беленко потряс весь мир и обернулся огромным ущербом для авиаиндустрии СССР. Но поначалу командование перебежчика рассматривало версию об авиакатастрофе истребителя. Начались поиски, однако, когда из Японии пришла шокирующая информация о побеге, все встало на свои места.

Расследование побега Виктора Беленко: как летчик готовился к угону МиГ-25

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Советские следователи выяснили, что Виктор Беленко долго готовился к побегу: он изучал секретные документы по эксплуатации МиГ-25П, району полетов и вооружению вероятных дальневосточных противников. Кроме того, летчик изучал метеосводки, рассчитывал запас топлива, а также стал проявлять интерес к английскому языку.

Последнее, впрочем, в то время не вызвало подозрений. Уже после побега дома у Беленко нашли черновую схему полета, на которой были отображены отрезки маршрута, время и курс полета. Из этой схемы стало ясно: беглец хотел приземлиться на американской базе, но попросту не дотянул до нее.

Между тем сами действия Беленко создали серьезную брешь в отлаженной советской системе перехватов самолетов вероятных противников. Многие сомневались, что советский офицер в принципе мог пойти на такой шаг, что открывало большой простор для конспирологии — якобы МиГ-25П угнал двойник летчика, а настоящего Беленко убили агенты противника.

Впрочем, куда более правдоподобна версия, согласно которой старшего лейтенанта не один год «вели» западные спецслужбы, детально изучая его личность и психологию. Как бы то ни было, советский МИД стал настойчиво требовать от японцев встречи с Беленко.

Короткой встречи в конце концов удалось добиться — и дипломатам показалось, что представший перед ними летчик был под воздействием то ли наркотиков, то ли психотропных веществ. Поначалу советские представители заявили, что Беленко сбился с курса и потерял ориентацию.

По этой версии, посадка на территории Японии была вынужденной. Японцев обвинили в том, что те затягивали решение вопроса о выдаче самолета и летчика. В какой-то момент к решению вопроса даже привлекли жену и мачеху Беленко. Правда, сам офицер возвращаться на Родину категорически отказался.

Вместо этого он попросил политического убежища в США. 19 сентября 1976 года японские и американские эксперты приступили к совместной подготовке МиГ-25П к транспортировке на военную базу в США. Первым этапом стали статические испытания двигателя истребителя-перехватчика. Затем спектры его излучения сняли с высоты.

Последствия угона МиГ-25: что США и Япония узнали о советском истребителе

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В ходе испытаний американцы и японцы включали бортовую радиолокационную станцию советского истребителя, а также взяли образцы стекла и металла. Интересно, что часть аппаратуры при включении вышла из строя: судя по всему, сработала система самоликвидации. В тот момент в Японии поняли весьма неприятную вещь.

Как оказалось, советская авиация могла вторгнуться в ее воздушное пространство без особых препятствий. Сам инцидент с угоном МиГ-25П привел к очередному витку обострения холодной войны. Токио отказался возвращать летчика Беленко, а угнанный истребитель передали США.

В ответ на это Москва выступила с резкими обвинениями в адрес японского правительства, что привело к росту антисоветских настроений в Японии. Между тем в мотивах предательства Беленко пытался разобраться министр обороны СССР Дмитрий Устинов. Он был удивлен, узнав, что старший летчик-истребитель получает оклад в 140 рублей.

Эта сумма уступала даже зарплате водителя междугороднего автобуса. Вскоре после этого денежное содержание младших офицеров увеличили. По воспоминаниям ученого Евгения Федорова, от него и его коллег потребовали оценку ущерба от угона МиГ-25П. Ракет Р-40 на боевой машине не было.

Тем не менее, изучение бортовой радиолокационной станции и системы управления вооружением позволяло найти уязвимые места и разработать эффективные меры противодействия. Таким образом, действия летчика Беленко поставили под удар эффективность всей советской авиации ПВО.

После инцидента с побегом Советскому Союзу пришлось сильно модифицировать МиГ-25, чтобы устранить уязвимости, найденные американцами. Кроме того, истребители-перехватчики перераспределили в рамках вооруженных сил стран Варшавского договора. МиГ-25 спешно экспортировали в социалистические страны, пока он совсем не устарел.

Одновременно разработка новых перехватчиков для нужд советских ВВС и истребительной авиации ПВО сильно ускорилась. Кроме того, побег Беленко повлиял на ход работ и ускорил принятие на вооружение МиГ-31. Все это потребовало затрат в миллиарды долларов.

Что стало с Виктором Беленко после побега из СССР

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Поначалу в США Виктора Беленко встретили как героя. Он официально утверждал, что пошел на угон, поскольку не хотел мириться с большим количеством аварий и катастроф в советских авиачастях. Ему передали 25 тысяч долларов, что считалось огромной суммой по тем временам.

Конгресс США принял специальный закон, благодаря которому Беленко сумел получить гражданство в обход всех стандартных процедур. Перебежчик стал сотрудничать с ЦРУ и ВВС США, куда его приняли консультантом. Он ездил с лекциями по США, рассказывая про ужасы жизни в Советском Союзе и раскрывая характеристики его авиации.

Впрочем, несмотря на внешнее благополучие, Беленко в своей книге писал о чувстве изоляции — американцы общались с ним из вежливости или профессиональной необходимости, но всегда сохраняли дистанцию. К середине 1980-х годов у перебежчика начались трудности: технические данные о МиГ-25 все больше устаревали.

На этом фоне американских военных и сотрудников спецслужб Беленко интересовал все меньше. Он заключал контракты все реже, гонорары уменьшались, а сам бывший летчик становился все более подозрительным. Беленко боялся, что советские спецслужбы попытаются его ликвидировать, но этого так и не случилось.

Вместо этого предатель постепенно деградировал. Он развелся, перебрался в штат Аризона и попытался начать там небольшой бизнес, открыв компанию, которая производила прицелы к стрелковому оружию. А затем Советский Союз распался — и от экспертной ценности Беленко не осталось ни следа.

«Холодная война закончилась — и я оказался никому не нужен», — говорил он в одном из интервью. У Беленко начались проблемы со здоровьем. Он все чаще стал бывать один, заливая тоску крепким алкоголем. Последние годы жизни он провел в доме престарелых в штате Юта — его не стало в 2023 году от цирроза печени.

Гроб с Беленко провожали лишь два человека — его сыновья Том и Пол. Угнанный им МиГ-25П вернули в Советский Союз в разобранном виде. Вновь подняться в небо ему было не суждено: истребитель-перехватчик разобрали и установили в военном авиаучилище Даугавпилса как пособие для учебы.