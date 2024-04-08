Покоряя Марс: топ-10 лучших фильмов о космосе

В материале РИАМО вспоминаем лучшие киноленты о том, как человек покоряет космос.

12 апреля ежегодно отмечается День космонавтики. Он посвящен первому полету человека в космос в 1961 году. Сам праздник был учрежден в 1962 году на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля, а в 1968 году получил международный статус. В преддверии столь значимого в истории дня в материале собрали самые интересные фильмы о полете человека в космос, которые помогут на время отвлечься от земных хлопот.

1. «Солярис», 1972

Научно-фантастическая драма, снятая Андреем Тарковским по мотивам одноименного романа Станислава Лема.

Сюжет разворачивается на космической станции, сотрудники которой давно и тщетно пытаются понять загадку планеты Солярис, которая практически полностью покрыта океаном. На станцию также прибывает ученый и психолог Крис Кельвин, в чьи обязанности входит разобраться в странных сообщениях, которые поступают со станции, и закрыть ее. Сначала ему кажется, что весь экипаж давно сошел с ума, однако со временем и сам становится жертвой наваждения.

Фильм — обладатель специального Гран-при Каннского кинофестиваля и по результатам некоторых опросов входит в число величайших научно-фантастических фильмов в истории мирового кинематографа.

2. «Москва — Кассиопея», 1973

Советский научно-фантастический художественный фильм, первая часть дилогии, в которую входит картина «Отроки во Вселенной». Поставлен режиссером Ричардом Викторовым по сценарию Авенира Зака и Исая Кузнецова.

Фильм вышел на экраны советских кинотеатров 23 сентября 1974 года, а затем прошел в прокате Польши, Германии, Югославии, Чехословакии.

По сюжету Виктор Середа, школьный авторитет во всем, что касается точных наук, рассказывает о проекте полета к созвездию Кассиопеи на космическом корабле. И ничего бы и не произошло далее, если бы внезапно не объявилась загадочная личность ИОО, что означает «исполняющий особые обязанности». Из детей до 14 лет начинают собирать отряд для полета в космос. Всего ребят должно было быть шесть, однако вдруг на корабле объявляется седьмой…

3. «Звездный путь», 1979

Классика научно-фантастического кино. Режиссер Роберт Уайлз снял фильм, основываясь на телесериале «Звездный путь: Оригинальный сериал» Джина Родденберри, который выступил теперь в роли продюсера.

Сюжет фильма разворачивается в XXIII веке, когда таинственное и невероятно мощное облако инопланетного происхождения, известное как Ви’Джер, приближается к Земле, уничтожая все на своем пути. В это же время в космическом пространстве на недавно переоборудованном звездолете «Энтерпрайз» адмирал Джеймс Кирк взял на себя командование и возглавил миссию по спасению планеты от разрушительного облака и определению его происхождения.

В фильме снимался актерский состав из оригинального сериала. Среди актеров, помимо уже упомянутого Уильяма Шатнера (Кирк), Леонард Нимой (Спок), Дефорест Келли (Маккой), Джордж Такей (Сулу), Джеймс Духан (Скотт) и другие.

Стоит отметить, что «Звездный путь», начавшийся с сериала, со временем перерос в настоящую франшизу и является культовым явлением на протяжении десятилетий. Поклонники франшизы называют себя треккерами.

4. «Аполлон 13», 1995

Фильм снят режиссером Роном Ховардом на основе книги «Потерянная Луна» Джеймса Ловелла и Джеффри Клугера. В России этот фильм вышел в прокат в 2005 году, когда был сделан русский дубляж.

Сюжет фильма раскрывает детали неудачной лунной миссии «Аполлон-13». Это один из самых драматичных моментов освоения космоса. В 1970 году «Аполлон-13» должен был стать третьим космическим кораблем, который доставил бы астронавтов на Луну. Однако на подлете к цели на корабле случилась серьезная авария — она не только разрушила саму возможность высадки, но и стала угрозой для экипажа.

Кстати, слоган «Хьюстон, у нас проблема» стал популярным как раз благодаря этому фильму.

5. «Звездные войны: эпизод 1 — Скрытая угроза», 1999

Еще одна популярная франшиза, которая не перестает обрастать новыми кинолентами и поклонниками по всему миру, — «Звездные войны».

Фильм «Звездные войны: эпизод 1 — Скрытая угроза» — это эпическая космическая опера, снятая и написанная режиссером Джорджем Лукасом. Хронологически именно с этого фильма начинается «Сага Скайуокеров», но также фильм выступает в роли первой части трилогии приквелов «Звездных войн».

По сюжету галактическая Республика начинает конфликт с Торговой Федерацией. Мастер-джедай Квай-Гон Джинн и его молодой падаван Оби-Ван Кеноби — сторонники мира и республиканские послы, которые должны урегулировать противостояние. Однако на них объявлена охота — их должны уничтожить. Тем временем они спасаются сами и спасают королеву Падме Амидалу. Их преследует ситх Дарт Мол — ученик злодея Дарта Сириуса, который втайне управляет Торговой Федерацией. На планете Татуин Квай-Гон и Оби-Ван знакомятся с мальчиком-рабом Энакином Скайуокером, который должен стать величайшим джедаем в галактике.

В 2012 году «Скрытая угроза» преодолела рубеж в $1 млрд после выпущенной 3D-версии, а также занимает 44 место среди самых кассовых фильмов мира.

6. «Гагарин. Первый в космосе», 2013

Российский художественный фильм режиссера Павла Пархоменко. Съемки проходили в Крыму, Тверской области и в Москве. Для фильма специально создали макет корабля «Восток».

Фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Юрия Гагарина. Основной лейтмотив — борьба за право быть первым: соревнование в первом отряде космонавтов; конкуренция технологий в ракетостроении; противостояние сверхдержав — СССР и США.

В центре фильма находится космический полет Гагарина, перед и во время которого он вспоминает различные ключевые моменты своей жизни.

7. «Интерстеллар», 2014

Научно-фантастический фильм, который поставил Кристофер Нолан по своему собственному сценарию. Главные роли исполнили Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Билл Ирвин, Мэтт Деймон, Майкл Кейн и Эллейн Берстин.

Сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем. Людям на планете Земля угрожают катастрофические изменения климата: пыльные бури и засуха становятся нормой. Все это ведет к продовольственному кризису и массовому голоду. Исследовательская группа — астронавты и ученые — принимает решение отправиться в космос в поисках нового дома для всего человечества.

Кстати, сценарий фильма был основан на реальных научных работах физика-теоретика Кипа Торна.

8. «Марсианин», 2015

Фильм режиссера Ридли Скотта с Мэттом Деймоном в главной роли. В основе киноленты — книга Энди Вейера с одноименным названием.

Съемки фильма проходили в Будапеште и в пустыне Вади-Рам в Иордании. Эта лента принесла в прокате свыше 600 млн долларов и стала самой успешной в коммерческом плане для Ридли Скотта. Это же подтверждают многочисленные награды — семь номинаций на «Оскар», «Золотой глобус» за лучший фильм-комедию и лучшую мужскую роль в комедийном фильме, а также премии Национального совета кинокритиков США.

Сюжет разворачивается в недалеком будущем. Земная экспедиция «Ares III» высаживается на Марсе в районе Ацидалийской равнины, однако на шестые сутки попадает в песчаную бурю, в результате чего вынуждена экстренно покинуть планету на взлетном модуле MAV (Mars Ascent Vehicle) и отправиться на орбитальном корабле «Гермес» домой. Ботаника Марка Уотни уносит бурей, и экипаж отправляется без него, сочтя погибшим.

9. «Салют-7», 2017

Российский драматический фильм, снятый режиссером Климом Шипенко по сценарию Натальи Меркуловой и Алексея Чупакова. Кинокартина была удостоена многих наград: она получила статуэтки «Золотой орел» за лучший фильм и лучший монтаж, а также премию «Ника» за лучшую операторскую работу и номинацию на «Нику» за лучший игровой фильм.

По сюжету космическая станция «Салют-7», которая находилась на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетами. Ученые принимают решение отправить на орбиту спасательную экспедицию. Это очень рисковый поступок, однако только он может спасти экипаж.

В качестве консультантов при написании сценария и съемках фильма были привлечены специалисты из «Роскосмоса» и РКК «Энергия».

10. «Вызов», 2023

Российский драматический фильм, срежиссированный Климом Шипенко. Это первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами. Съемки на орбите заняли две недели. Кассовые сборы фильма — более 2 млрд рублей при затратах в 900 млн рублей.

По сюжету торакальный хирург Женя Беляева должна за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС и спасти заболевшего космонавта. Ей предстоит побороть свои страхи, а еще — провести сложнейшую операцию в условиях невесомости. И только от нее зависит, сможет ли космонавт вернуться домой живым.