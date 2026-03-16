Поиск баланса: как день весеннего равноденствия 2026 года скажется на всех знаках зодиака

В материале РИАМО — о том, на что обратить внимание представителям зодиакальной дюжины в столь важный день.

Весеннее равноденствие — это особенный день, когда продолжительность ночи равна продолжительности дня, а солнце пересекает небесный экватор, переходя из южного полушария в северное. В этом году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 17:46 по московскому времени. Во многих культурах мира этот день считается символом начала нового цикла, возрождения природы и возвращения света. В материале РИАМО — о том, на что стоит обратить внимание в этот день всем знакам зодиака.

Мощный поток энергии и буря эмоций: каким будет день весеннего равноденствия в 2026 году

В этом году день весеннего равноденствия будет по-настоящему жарким на эмоции. Целых пять планет находятся в Овне, а помимо них еще и Луна. Настроение у большинства людей поэтому можно ожидать максимально боевое и решительное. И это отлично, все-таки день весеннего равноденствия начинает новый цикл, а потому на это время можно планировать самые важные и сложные дела — удача будет на вашей стороне.

20 марта Солнце будет в соединении с Сатурном и Нептуном, что, с одной стороны, благоприятно для любых творческих процессов, а с другой стороны — принесет вместе с собой чувство ответственности за реализуемые дела. Мы будем настроены очень серьезно, чтобы довести начатое до конца. Кроме того, эта тройка планет будет поддерживаться Плутоном, поэтому бесцельно просиживать этот день дома точно не рекомендуется — можно упустить колоссальный поток энергии и удачу.

Также очень важно следить за своими мыслями и эмоциями. Не стоит допускать в свою жизнь ни капли негатива или пессимизма. Однако в то же время стоит избегать тщеславия и раздутого Эго — Венера в напряжении с Юпитером будут нас к этому подталкивать. Важно искать баланс и сохранять нейтрально-позитивное настроение.

Гороскоп для всех знаков зодиака на день весеннего равноденствия 20 марта

Овен занимается спортом

Сегодня ваш внутренний огонь ярко вспыхнет. Энергия и энтузиазм будут бить ключом, делая вас активным и динамичным. Однако важно следить за тем, куда направляется эта мощная энергия. Лучше всего направить ее в творчество или спорт, чтобы добиться наилучших результатов.

Телец ухаживает за собой

День весеннего равноденствия обещает Тельцу душевное равновесие и миролюбивое состояние духа. Ваши мысли будут ясными, а чувства уравновешенными. После периода напряжения и беспокойства вы наконец обретете долгожданный покой. Это подходящий момент, чтобы посвятить время уходу за своим телом и здоровьем, занятиям спортом и прогулкам на свежем воздухе.

Близнецы борются со старыми привычками

День весеннего равноденствия принесет Близнецам ощущение легкости и свободы. Появляется уникальная возможность освободиться от устаревших привычек и убеждений, отказавшись от того, что мешает личностному росту. Поразмышляйте над своими жизненными целями и найдите истинное призвание.

Рак преображается внутренне

Вы на пороге глубокого преобразования души. Природа вокруг словно отражает ваши внутренние процессы. День весеннего равноденствия дает возможность провести инвентаризацию собственной жизни, расставить акценты и выбрать правильный вектор движения вперед. Если чувствуете потребность в поддержке, обратитесь к семье и друзьям.

Лев копит силы

Представителям огненного знака Льва потребуется особое внимание к своему самочувствию и энергетическим ресурсам. Хотя день весеннего равноденствия несет положительную энергию, помните, что даже солнечная погода иногда утомляет. Поэтому уделяйте больше времени релаксации и восстановлению сил.

Дева открывает для себя новые знания

Представителей знака Девы ожидают глубокие размышления и понимание собственного предназначения. Преодолев сомнения и страхи, вы получите возможность открыть для себя новые грани и направления деятельности. Может появиться интерес к философии, науке или эзотерике. Полученная новая информация сделает вас сильнее и мудрее.

Весы на пике вдохновения

Ваши чувства обостряются, вызывая волну вдохновения и творческого подъема. День весеннего равноденствия позволяет взглянуть на привычные вещи свежим взглядом, обнаружить скрытые способности и таланты. Все, что казалось ранее невозможным, теперь открывается перед вами, как чистый лист бумаги.

Скорпион учится принимать происходящее как оно есть

В этот особый день у представителей знака Скорпион обостряется восприятие тонких энергий и сигналов вселенной. Прислушивайтесь к своему сердцу и интуиции, поскольку они помогут правильно ориентироваться среди множества предложений судьбы. Повышенная чувствительность к эмоциям и ситуациям потребует особого внимания к вопросам взаимоотношений и личных границ. Примите происходящее таким, какое оно есть, и научитесь извлекать уроки из каждой ситуации.

Стрелец открыт новым возможностям

Энергетика дня оказывает благотворное воздействие на Стрельца, заряжая силой и желанием действовать активно. Старайтесь оставаться открытыми новым возможностям и приключениям, предлагаемым судьбой. Совершенствование профессиональных навыков, обучение новым дисциплинам или запуск стартапа — все это способно принести удовольствие и удовлетворение.

Козерог работает над самооценкой

Козерогу предстоит серьезная работа над собой и самооценкой. Переживания прошлых неудач могут всплыть вновь, заставляя пересмотреть отношение к собственным ошибкам и недостаткам. Откажитесь от самокритики и учитесь прощать себя за прошлые промахи. Сейчас наступает фаза стабилизации и построения основ для будущего процветания.

Водолей отправляется на природу

Любовь к свободе и творчеству доминирует в вашем сознании в этот день. Проведите время на природе, очистите сознание от ненужных мыслей и сосредоточьтесь на настоящем моменте. Он так прекрасен! День обещает насыщенность впечатлениями и яркие новые ощущения. Их стоит запомнить — они еще долго будут греть душу.

Рыбы притягивают к себе хороших людей

Будьте готовы погрузиться в атмосферу радости и веселья. Ваша энергетика будет излучать тепло и доброту, привлекая к вам массу приятных сюрпризов и подарков судьбы. Окружающие люди не смогут не заметить ваше внутреннее состояние, поэтому вполне вероятны новые знакомства и даже встреча со второй половинкой.