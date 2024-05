Подмосковный all inclusive: как отдохнуть в Московской области по системе «все включено»

Лето — традиционная пора отпусков, когда жители столичного региона собираются на отдых. При этом одним из самых востребованных форматов традиционно остается «все включено»: особенно им славятся Турция и Египет. Однако найти такой отдых можно и в Московской области.

Чем привлекателен летний отдых в Подмосковье

Отдых в Подмосковье в летний период обладает сразу несколькими преимуществами. Во-первых, это развитая инфраструктура, а также большое количество локаций и достопримечательностей, которые будет интересно посетить людям самых разных возрастов и интересов.

«Кроме того, регион предлагает множество активностей: катание на водном транспорте, рыбалка, походы, спортивные игры, катание на лошадях и многое другое», — говорит в беседе с РИАМО руководитель проекта «Экскурсионные туры» группы компаний (ГК) «Слетать.ру» Ксения Андрианкова.

По словам эксперта, большую роль играет и близость к Москве, которая обеспечивает отличную транспортную доступность и возможность при необходимости посещать и столицу, не теряя много времени и сил в пути. Важно и то, что в Подмосковье расположены хорошие чистые пляжи и водоемы для комфортного отдыха, а погодные условия в летний период обычно оптимальные и приятные.

Наконец, важным плюсом Московской области является ее живописная природа. Однако, бронировать летний отдых в регионе стоит заранее: по данным «Слетать.ру», уровень спроса на туры в Подмосковье с заездами летом 2024 года увеличился в 10 раз — доля направления стала больше на 1,5%. При этом средняя продолжительность поездок увеличилась на две ночи — до 10 ночей, а глубина бронирования — на 54%, до 4,5 месяцев.

Чем интересен отдых all inclusive в Подмосковье

Отдых по системе «все включено» в Московской области может быть интересен туристам сразу по нескольким причинам. Как отмечают в компании FUN&SUN, прежде всего это удобно: туристы на отдыхе не хотят тратить время на приготовление пищи, особенно это касается семейного отдыха с детьми и корпоративных клиентов. Кроме того, all inclusive обычно предполагает еще и анимационную программу.

«Также в районах, где расположены парк-отели, не всегда можно найти широкое разнообразие кафе и ресторанов, поэтому туристам удобнее питаться в отеле, тем более им часто предлагают блюда из натуральных фермерских продуктов», — отмечают специалисты FUN&SUN в беседе с РИАМО.

В свою очередь PR-менеджер сервиса бронирования отелей «МТС Travel» Мария Журавлева указывает на то, что система all inclusive позволяет зафиксировать бюджет, не потратить лишнего и при этом получить широкий набор услуг, который предлагает отель: от трехразового питания до развлечений и спортивных тренировок. Такие отели востребованы везде, в том числе и в Подмосковье, потому что достаточно внести единоразовый платеж, чтобы на время забыть о заботах и просто отдыхать.

Какие отели «все включено» интересны в Подмосковье в 2024 году

Как говорит в беседе с РИАМО PR-менеджер «Яндекс Путешествий» Дарья Шулик, летом 2024 года стоит обратить внимание на несколько подмосковных отелей, работающих по системе «все включено».

1. Пятизвездочный парк-отель «Орловский»

Где находится: Ленинский городской округ, деревня Дальние Прудищи, Орловский проезд, 12

Сайт: http://orlowsky.msk.ru/

Стоимость размещения: в июне ночь в двухместном номере будет стоить от 21 тысячи рублей

Этот отель, расположенный недалеко от Москвы, находится на земле с богатой историей. Когда-то эти живописные угодья принадлежали царским особам — от Ивана Грозного до Петра I и Екатерины Великой. В XVIII веке владельцем земель стал знаменитый российский полководец граф Орлов-Чесменский.

Сегодня на этой легендарной территории раскинулся современный парк-отель с уникальной архитектурой и обширной территорией в 22 гектара. Так, на территории отеля есть собственный зоопарк, дома русского зодчества и даже музей водки. Кроме того, гости могут посетить SPA-центр с банным комплексом или позаниматься в тренажерном зале. В отеле действует система «все включено».

2. Четырехзвездочный парк-отель «Звенигород»

Где находится: Звенигород, ул. Лермонтова, влад. 64

Сайт: http://zvenigorod-park.ru/

Стоимость размещения: в июне ночь в двухместном номере будет стоить от 13,7 тысячи рублей

Этот парк-отель предлагает гостям отдых по системе «все включено». Среди развлечений — бар-бильярд, пляжный волейбол, настольный теннис, аквазона, мини-футбол, всесезонная горка для тюбинга и многое другое. Для семей с детьми отель предлагает фермерский дворик, где можно погладить и покормить животных, а также детскую площадку и детский клуб. В окрестностях отеля можно найти интересные места для культурной программы — Саввино-Сторожевский монастырь, усадьбу Введенское, Культурный центр Любови Орловой и Звенигородский манеж.

3. Трехзвездочный парк-отель «Лесной»

Где находится: городской округ Солнечногорск, территория Комплекс Московия

Сайт: https://lesnoy-hotel.ru/

Стоимость размещения: в июне ночь в двухместном номере будет стоить от от 11,4 тысячи рублей

Парк-отель «Лесной», расположенный всего в 37 километрах от Москвы, окружен живописным реликтовым лесом. Изюминка отеля — уникальная зона драйва и приключений «Пешки Парк». Это один из самых крупных веревочных парков России с захватывающими заданиями, аттракционами и разнообразными трассами. «Пешки Парк» подходит для гостей всех возрастов и уровней физической подготовки, гарантируя яркие впечатления и активный отдых на природе. Среди развлечений, включенных в стоимость проживания — финская сауна, анимация для детей, прокат спортивного инвентаря и бассейн.

Что стоит учесть при бронировании отдыха all inclusive

Несмотря на все достоинства отдыха по системе «все включено» в Московской области, эксперты выделяют у него и определенные недостатки. В компании FUN&SUN к ним относят сложности с транспортной доступностью: не во все объекты можно добраться пешком даже от станции общественного транспорта. Кроме того, у таких отелей возможна высокая загрузка, особенно в пиковые даты, выходные, праздники и каникулы. А из-за высокой стоимости проживания не все могут позволить себе такой отдых.

«Планируя отдых по системе „все включено“, лучше заранее определиться, что вам предпочтительнее делать на отдыхе — высыпаться, гулять, ходить на экскурсии или заниматься здоровьем и красотой», — советует Мария Журавлева.

Именно так, в зависимости от интересов, можно подобрать себе подходящий вариант. Кроме того, перед оформлением заявки стоит перепроверить, что входит в систему all inclusive отеля, в который вы планируете отправиться. Гостиница устанавливает свои стандарты, поэтому спектр услуг all inclusive в каждом отдельном отеле может отличаться. И не забывайте про систему ultra all inclusive — такая путевка обойдется дороже, но зато без неожиданностей: доступно будет действительно все.

В заключение Дарья Шулик советует участь следующие моменты:

Узнайте заранее, какие есть в окрестностях отеля достопримечательности, чтобы спланировать культурную программу;

Узнайте, что входит в комплектацию номера, чтобы не перегружать багаж лишними предметами гигиены;