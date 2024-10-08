Плутон зайдет в Водолея: как это скажется на России и что ждет страну предстоящие 20 лет

А 20 ноября Плутон зайдет в этот знак и пробудет там два десятилетия. О том, как это отразится на нашей стране, – читайте в материале.

Какой знак зодиака у России

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Методом исследований, исчислений и анализа большого количества данных астрологи уже давно пришли к выводу, что даже у стран есть свои знаки зодиака. Как и в случае с людьми и любым живым организмом, знаки зодиака даруют государствам и их жителям свои особенности, схожие черты. Какая-то страна отличается педантичностью, суровыми нравами, какая-то – жизнерадостная, свободолюбивая, третья – гостеприимная, радушная и т.д.

Так, например, знак Овна «отвечает» за Афганистан, Палестину, Марокко. Все потому, что Овен – знак мужской силы, сопротивляемости, грубости. Кроме того, планета Марс, которая является управляемой знаком Овна, отвечает за страсть, агрессивность. В Афганистане, например, у женщин мало прав и все решают преимущественно мужчины, а войны для этой страны – привычное дело. Интересна и Германия – многие считают немецкий язык грубоватым, резким. В Марокко очень жарко, горячие пески и мужчины с горячим нравом.

А вот северные страны, с холодным климатом, например, Финляндия, Гренландия, Канада, – под знаком Козерога. Это знак мороза, он педантичный, дисциплинированный. Германия отчасти тоже принадлежит к Козерогу, ведь о серьезном и ответственном нраве жителей этой страны давно известно.

Что касается России, то за нее «отвечает» Водолей, самый непредсказуемый, свободолюбивый, креативный и юморной знак зодиака. Именно поэтому Россия – страна многонациональная, здесь уживаются люди с разными национальными чертами, разными привычками и разным культурным феноменом. Водолей дал нам широкую свободолюбивую душу, огромные территории, любовь к просторам, гостеприимство. А также самый лучший театр, балет, уникальных писателей и художников. Русское искусство – это вообще отдельный феномен, не имеющий аналогов в мире, и спасибо за это стоит сказать именно Водолею, самому творческому знаку.

Раздел астрологии, который занимается составлением предсказаний для наций, регионов, народов, отдельных социальных классов населения о политических событиях, включая смену правительства, войны и т. п., называется мунданной астрологией.

Характеристика и особенности Плутона

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20 ноября 2024 года в знак Водолея, который покровительствует России, зайдет Плутон. В этом знаке планета пробудет около 22-24 лет. В марте 2043 года начнется ее переход в следующий зодиакальный знак — Рыбы. Плутон окончательно покинет знак Водолея 19 января 2044 года. Конечно, это скажется на нашей стране.

В астрологии считается, что Плутон – одна из наиболее страшных и опасных планет. Несмотря на то, что сейчас он относится к категории карликовых небесных тел, его значение в астрологии огромно. Плутон символизирует разрушение и созидание, крах и восхождение, трансформацию через преодоление. Нередко он ассоциируется с тьмой, страданиями и потерями, но нельзя трактовать влияние Плутона однозначно негативно. Он посылает испытания и дает шанс на проработку, оставаясь при этом абсолютно нейтральным. Плутон отвечает за поколения, массы, людские трансформации, войны, кризис, власть, доминирование и жестокость.

Несмотря на такую «пугающую» характеристику, Плутон – «великий хирург», который безжалостно отрезает устаревшее и помогает избавиться от всего, что тянет вниз. Кроме того, планета поднимает темы массового сознания, а также баланса между светом и тьмой.

Основные черты, присущие Водолею — свободолюбие, умение раздвигать сложившиеся рамки, умение опережать время благодаря сверхразвитому интеллекту, благородство, креативные идеи, безграничная творческая энергия и бесконечный оптимизм. Риск и эксперименты, бунт и неожиданные повороты — главные «темы» Водолея, а Плутон придаст им во многом опасный, резкий и острый характер.

Россию ждут глобальные трансформации и испытания

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В каждом знаке зодиака Плутон задерживается на 20-30 лет, из-за чего последнее возвращение в Водолея происходило более 250 лет назад, а предпоследнее выпало на середину XVI столетия.

Вот какие значимые события происходили с Россией в те времена:

1779 г. — основан Черноморский флот.

1781-1783 гг. — союз с Австрией. Присоединение Крыма.

1784 г. — первые поселения на Аляске.

1786 г. — Школьная реформа.

1787-1791 гг. — Русско-турецкая война.

1790 г. — победа над флотом Швеции. Разгром турецкой армии.

1791 г. — победа над турецким флотом. Ясский мир.

1794 г. — взятие Варшавы Суворовым А.В.

1796 г. — Второй персидский поход, взятие Дербента. Смерть императрицы Екатерины II.

Как можно догадаться из приведенных примеров, предстоящие два десятилетия станут очень важными для России. Нужно подготовиться к глобальной трансформации и испытаниям. В период пребывания Плутона в знаке Водолея открываются масштабные возможности для выхода на новый уровень в науке, технике и технологиях, социальной сфере и международных отношениях.

Россия в ближайшие 20 лет выйдет на новый уровень влияния, и это будут именно масштабные сдвиги, а не точечные изменения. Астрологи прогнозируют, что новая эпоха отметится многочисленными реформами, и страна полностью преобразится.

До Плутона, с 2020 по 2023 год, по Водолею шла другая, не менее значимая планета – Сатурн. Это планета строгой дисциплины, ограничений и тотального контроля. И именно в это время Россию старались изолировать от всего мира, вводили против нас многочисленные санкции, из страны пытались сделать «изгоя». Однако теперь власть переходит именно в наши руки, и можно ожидать не только укрепления позиций на международной арене, но и постепенного перехода на еще более процветающий уровень, теперь Россия сможет диктовать свои условия и будет иметь еще более ощутимый вес в геополитике. Как и в период правления Екатерины Великой, трансформируется привычный уклад людей – многие города получат развитие, а вместе с тем повысится и уровень жизни.

Кроме того, планета-управитель Водолея Уран сейчас путешествует по знаку Тельца, он для свободолюбивого Водолея не самый благоприятный, ведь Телец отвечает за стабильность во всем. Но уже в 2025 году Уран перейдет в знак Близнецов – и «дышать» нашей стране станет намного легче. Можно ожидать «оттепели» в секторе экономики и торговли.