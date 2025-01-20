Плаваем даже зимой: топ-6 открытых подогреваемых бассейнов в Москве

В материале РИАМО собрали несколько подогреваемых бассейнов под открытым небом, где можно хорошо провести время.

В зимних бассейнах, в отличие от летних, не так много развлечений – они используются только для плавания. Вода же в них нагревается до 28-29 градусов, что создает теплую паровую «шапку» над ней и не дает спуститься холодному воздуху. Где можно поплавать на открытом воздухе зимой в Москве – читайте в материале.

Аквакомплекс в «Лужниках»

На территории аквапарка расположился термобассейн под открытым небом. Здесь жители и гости столицы смогут насладиться не только водой с температурой +36 градусов, но и панорамным видом на Воробьевы горы и МГУ.

Что приятно, в этом бассейне есть приятный бонус – гидромассаж.

Адрес: ул. Лужники, 24, стр. 4

Сколько стоит: двухчасовой сеанс в будни для взрослых стоит 1690 руб., детский — 790 руб., в выходные — 2890 руб. и 1390 руб. соответственно.

Бассейн «Чайка»

Круглый год здесь работают 4 подогреваемых бассейна, температура воды в которых держится не ниже 28 градусов. Есть также баня с панорамным видом на бассейн и аромапаром, сауны, лечебный душ «Падающий водопад», тренажерный зал. Зайти в бассейн можно прямиком из раздевалок.

Адрес: Турчанинов пер., 3, стр. 1

Сколько стоит: утреннее — 1300 руб, вечернее — 2000 руб., целый день — 2500 руб., детский — 800 руб.

Акватория «ЗИЛ»

Летом 2020 года территории бывшей промзоны «ЗИЛ» открылся новый спорткомплекс, точкой притяжения в котором стал 50-метровый открытый бассейн на пять дорожек. Он предназначен для любительского плавания, оснащён системой подогрева (температура поддерживается в районе 30 градусов) и подсветкой. На одну из пяти дорожек можно попасть прямо из раздевалок, так что замерзнуть не успеете. После заплыва можно отдохнуть в финской сауне, хаммаме и соляной пещере.

Адрес: ул. Автозаводская, 23А, к. 4

Сколько стоит: разовое посещение — 1500 руб. Для посещения понадобятся шапочка и справка. Последнюю можно получить в районной поликлинике у терапевта.

Termoland на бульваре Адмирала Ушакова

Москвичам доступен открытый круглогодичный бассейн с температурой до 38 градусов, так что плавать можно даже в сильные морозы. Глубина всего 1,3 метра, поэтому можно поплавать вместе с ребенком. Здесь есть ряд парилок – от гималайской с солевыми стенами до хаммама. Представлены различные джакузи, в том числе с оздоровительным эффектом, например, ионная ванна. Есть несколько кафе с вполне неплохим меню и качеством еды.

Адрес: аллея Витте, 1

Сколько стоит: двухчасовой сеанс в будни для взрослых стоит 1690 руб., детский — 790 руб., в выходные — 1990 руб. и 890 руб. соответственно

Спортивный комплекс «Формула воды»

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Для плавания под открытым небом здесь оборудован бассейн с восемью 50-метровыми дорожками. Из-за того, что глубина в них достигает более двух метров, к занятиям допускаются здесь только гости старше 15-ти лет. С собой обязательно взять шапочку и медицинскую справку.

Адрес: ул. Ибрагимова, 32

Сколько стоит: будни — 400 руб., выходные — 450 руб.

Бассейн фитнес-клуба «World Class Кунцево»

Отличительная особенность фитнес-клуба World Class – 25-метровый открытый бассейн олимпийского стандарта (глубина 1,7 метра), который работает круглый год. К услугам гостей здесь групповые и индивидуальные занятия, тренировки на аква-плотах и серф-досках, уроки по синхронному плаванию и игры в водное поло. Посещение бассейна доступно только по абонементной системе (разовый визит невозможен). Клубную карту можно подобрать по индивидуальным параметрам, включая срок действия и вид членства (индивидуальное, VIP, дневное и т.д.).

Адрес: ул. Ивана Франко, 16

Сколько стоит: абонемент 4500/мес.