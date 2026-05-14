Период глубоких перемен: что ретроградный Плутон принесет каждому знаку зодиака в 2026 году

В материале РИАМО — о том, что принесет в жизнь каждого знака зодиака ретроградный Плутон в этом году.

В 2026 году Плутон, планета трансформации, власти и глубоких психологических перемен, продолжает свое шествие по знаку Водолея. Этот транзит знаменует начало новой эпохи, которая продлится до 2043 года, но именно периоды ретроградности заставляют нас замедлиться и провести «инвентаризацию» своей жизни.

Избавьтесь от лишнего: как ретроградный Плутон в 2026 году изменит вашу жизнь

6 мая Плутон отправился в ретроградное движение — и длиться это будет аж до 16 октября. Все это время планета находится в знаке Водолея, который отвечает за перемены, будущее и наши отношения с обществом. Плутон — это мощный «чистильщик», и когда он идет назад, его энергия направляется не на внешние события, а внутрь каждого человека. На мировом уровне это означает, что прогресс и реформы могут немного притормозить, чтобы власти и крупные корпорации могли исправить ошибки прошлого. Это время, когда старые способы управления перестают работать, а новые технологии проходят проверку на человечность. Могут всплыть старые проблемы в интернете или социальных сетях, которые потребуют немедленного решения. Как знать, возможно, вновь на повестке дня будут мессенджеры типа МАКС и Telegram?

Для людей этот период станет временем большой «уборки» в голове и жизни. Плутон заставит нас задуматься о том, насколько мы свободны на самом деле и не слишком ли сильно мы зависим от чужого мнения или толпы. Это не время для рывков вперед, а скорее период для того, чтобы остановиться и избавиться от лишнего балласта: вредных привычек, токсичных связей или страхов, которые мешают двигаться дальше. Все, что вы долго скрывали от самих себя, может выйти наружу, но это нужно лишь для того, чтобы вы стали сильнее и честнее. Главная задача этого времени — понять свою истинную цель и перестать тратить силы на то, что вам больше не принадлежит по духу.

Гороскоп для знаков зодиака на время ретроградного Плутона с мая по октябрь 2026

Овен: Пересмотрите свои дружеские связи и долгосрочные планы. Пришло время понять, какие группы людей тянут вас назад, а какие помогают расти.

Телец: Вас ждет серьезный аудит карьерных амбиций. Не бойтесь отказаться от старого статуса, если он больше не приносит внутреннего удовлетворения.

Близнецы: Это период переоценки мировоззрений и убеждений. Возможно, старые идеалы или подходы к обучению нуждаются в полной перезагрузке.

Рак: Плутон заставит заглянуть в сферу общих финансов и глубоких привязанностей. Избавьтесь от долгов — как денежных, так и эмоциональных.

Лев: Трансформации коснутся ваших партнерских отношений. Пришло время честно обсудить вопросы власти, контроля и доверия со своей второй половинкой.

Дева: Сосредоточьтесь на привычках и здоровье. Ретро-фаза Плутона поможет искоренить деструктивные паттерны в работе и быту, которые съедают вашу энергию.

Весы: Вас ждет пересмотр творческих проектов и подходов к воспитанию детей. Поймите, что мешает вам выражать себя искренне и без оглядки на других.

Скорпион: Внимание переключится на семейные корни и дом. Это лучший момент, чтобы исцелить старые родовые травмы и укрепить свой внутренний фундамент.

Стрелец: Следите за словами и кругом общения. Информация, полученная в этот период, может полностью изменить ваше мнение о близком окружении.

Козерог: Время пересмотреть отношение к деньгам и самооценке. Плутон поможет найти скрытые ресурсы и перестроить финансовую стратегию на годы вперед.

Водолей: Вы — главный герой этого периода. Происходит глубокая трансформация личности: отбрасывайте старое «я», чтобы родиться в новом качестве.

Рыбы: Это время тишины и отдыха от суеты. Разберитесь со своими внутренними страхами и тайнами — после этого вы почувствуете небывалую легкость.