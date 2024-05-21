Переход Юпитера в Близнецы в мае 2024: судьбоносные перемены ожидают всех знаков зодиака до середины 2025 года

26 мая 2024 года планета щедрости и подарков судьбы Юпитер уходит из знака Телец, чтобы перейти в Близнецы. Там планета пробудет чуть больше года — до 9 июня 2025-го. О том, чем будут заниматься все знаки зодиака в этот период и в какой области самое время оседлать волну удачи — читайте в материале.

Что принесет переход Юпитера в знак Близнецов в мае 2024 года

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Последний раз планета-гигант Юпитер была в знаке Близнецов целых 12 лет назад — можете вспомнить, что именно тогда с вами происходило и в чем сопутствовала удача. В этот раз ситуация будет похожая, но лишь с другими оттенками.

Если говорить глобально, то Юпитер в Близнецах облегчит во многом сферу коммуникации: наладить общение будет гораздо проще, чем обычно. Это же будет касаться и мировой политики, а не только повседневного общения.

Хорошо в этот период повышать уровень своего образования, поступать или оканчивать вузы, проходить дополнительные курсы по повышению квалификации. Путешествия будут складываться как по маслу, так что можно будет посетить места на планете, о которых раньше мы только мечтали.

Можно ожидать появления новых СМИ, гаджетов, развития технологий. В большем объеме, чем обычно, будут выходить разнообразные новости, книги, обучающие курсы. Но активизируются также и мошенники, и любители воровать чужие идеи, так что внимательно следите за результатами своих трудов.

Если ваша деятельность как-то связана с обучением, торговлей, выступлениями перед людьми — это хороший шанс заявить о себе.

Как переход Юпитера в знак Близнецов в мае 2024 скажется на знаках зодиака

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Овен может купить автомобиль

Овны в период нахождения Юпитера в знаке Близнецов будут обрастать новыми контактами: знакомства будут завязываться буквально на каждом шагу. И каждый новый человек будет источником информации, полезной Овну. Благоприятно в этот период будет приобрести новый автомобиль — не скупитесь, не жалейте деньги! Пусть ваша новая машина будет вызывать у вас гордость. С таким же подходом надо приобретать и новые гаджеты, если у вас это есть в планах. Не надо откладывать изучение иностранного языка в дальний ящик — учеба вам сейчас будет даваться легче обычного.

Тельцов ожидает приток денег

Тельцы займутся увеличением благосостояния. Можно ожидать ощутимой прибавки к зарплате, дополнительного притока финансов: например, появятся легкие подработки, которые будут приносить большие деньги. Можно подать заявление на получение гранта, выплат по страховке. В этот период можно с большими скидками приобретать эксклюзивные вещи, покупать предметы искусства. Если вы что-то планировали продать — это можно будет сделать с большой выгодой для себя.

Близнецов ждет удача в делах и личной жизни

На улице Близнецов наконец-то наступил праздник — на ближайший год они будут настоящими баловнями судьбы. Встреча второй половинки, брак, беременность, роды — от этого периода можно ожидать все. Хорошо в это время начинать что-то новое, открывать бизнес, завершать проекты и получать признание со стороны окружающих. Вселенная будет вести вас по самым легким путям к вашей цели буквально за руку. Планируйте на этот период максимально большое количество дел и проектов — не стоит пренебрегать им!

Раки столкнутся с мистикой

Раки столкнутся с чем-то тайным и неизведанным. Возможно, захочется читать детективы и смотреть шоу про расследования. Мистика и подсознательные процессы будут манить как никогда. Вообще положение Юпитера для Раков будет оберегающим: никакие враги вам не страшны, а сложные ситуации разрешатся сами собой, даже испугаться не успеете. Хорошо на этот период планировать путешествия в далекие страны, желательно, если это будет некая уединенная местность, поездка на острова, в горы — период будет склонять вас к самосозерцанию, размышлениям о бытие. Если планируете какой-либо переезд по своим убеждениям — он пройдет успешно.

Львы будут в центре внимания

Львы на ближайший год станут завсегдатаями вечеринок и любых мероприятий, где много людей. Друзья, с которыми вы некогда расстались, вновь дадут о себе знать, а в интернете то и дело будут писать в личные сообщения с предложениями подружиться. Не пренебрегайте этой возможностью: если вы давно мечтали завести свой блог или канал, то самое время сделать это. Можете также создать рабочий проект, собрав отличную команду единомышленников.

Девы могут сменить работу или должность

Деву ожидают карьерные перестановки: хватит оставаться на насиженном месте — пора двигаться дальше! Предлагайте начальству идеи, которые уже давно сидят у вас в голове, это обязательно оценят и дадут повышение. Если вы планировали сменить работу, то можно устроиться в более подходящее место, да и получить должность повыше предыдущей. Какие-то Девы узаконят отношения (особенно женщины), а какие-то — обзаведутся потомством.

Весов ожидают приключения

Весы ближайший год будут главными оптимистами. Предстоит прожить время, полное приключений, поездок, дорогих приобретений, вхождения в высший свет. Если у вас были планы обновить загранпаспорт, то все сложится самым благоприятным образом — его вы получите быстрее всех. Такая же ситуация будет складываться и с визами — кому-то откажут, но только не Весам. Так что удачное время планировать путешествия. В вузы поступит больше всего молодых людей под знаком Весы, ведь Юпитер будет им покровительствовать. Если вы в разводе, то можно ожидать повторного предложения о вступлении в брак.

Скорпион разберется с долгами

Скорпионы займутся погашением кредитов, возвратом долгов. Причем и сами Скорпионы могут потребовать от должников свои деньги, и те обязательно вернут: и могут это быть как страховые выплаты, переплаченные налоги, так и выплаты от государства. Не зазорно в этот период пользоваться чужими деньгами: если вам нужен спонсор для открытия своего дела, он обязательно появится на горизонте и предложит выгодные условия. Можно ожидать увеличения заработков у вашего партнера. Если планируется операция, то она пройдет успешно.

Внимание Стрельцов будет уделено партнеру

Стрелец будет занят супружескими делами. Везение может прийти благодаря социальному росту супруга: возможно, ему предложат новую работу, а вместе с этим вы обретете новых знакомых, выше по статусу. Так или иначе, взаимоотношения с постоянным партнером будут вас очень занимать. Если вы пока одиноки, то велика вероятность встретить свою вторую половинку. Если предстоят заключения договоров с новыми партнерами по бизнесу, то можно «выбить» лучшие для себя условия, а сотрудничество принесет только пользу.

Козероги займутся работой и здоровьем

Козерог погрузится в работу с головой. Вероятным будет совмещение нескольких работ, или же на одной работе придется вести несколько проектов сразу. Но и оплата будет соответствующая. Условия труда вообще могут сильно улучшиться: возможно, придет новый начальник или же случится переезд в более комфортабельный офис. Хорошо бы в данный период заняться и своим здоровьем — пора подводить черту под вредными привычками и переходить на здоровый образ жизни, провести чек-ап всего организма и заняться собой. Можно приобрести домашнее животное, оно принесет только положительные эмоции.

Водолей будет много тусоваться

Водолей захочет праздника и бесконечных тусовок до утра. Приглашения в театр, в кино, на выставки будут сыпаться как из рога изобилия, и Водолей ни за что от них не откажется — настолько приподнятым будет его настроение в течение ближайшего года. Самое время также подумать об обзаведении потомством, ребенок, рожденный в этот период, принесет много радости. Если же Водолей одинок, то сердце будет открыто для нового чувства, как минимум захочется флиртовать и ходить на свидания. Кроме того, это период везения в любых конкурсах — дерзайте!

Рыбы будут поглощены делами семейными

Рыбам захочется привести в порядок дом, провести капитальный ремонт, прикупить дорогую мебель в свое уютное гнездышко. Дела домашних будут увлекать Рыб, захочется помогать близким, поддерживать их. Сами домочадцы также будут поводом для гордости: вероятно, кто-то из них получит новый статус на работе или как-то иначе отличится в лучшую сторону. Хорошо в этот период обзаводиться новым жильем, переезжать в другой дом, строить дачу, приобретать участки — в делах недвижимости будет сопутствовать удача.