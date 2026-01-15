«Пепе, шнейне, втфа»: что это за мем, откуда он взялся и почему стал популярным
В материале РИАМО — о новом меме, который заполонил просторы интернета.
В русскоязычной сети стремительно набирает популярность необычный мем, состоящий из набора загадочных слов: «пепе, шнейне, фа, втфа». Эти странные выражения используются пользователями в совершенно разных ситуациях и постепенно становятся частью повседневного разговора. Многие пока находятся в замешательстве относительно смысла и происхождения этого феномена. В материале РИАМО разбираемся, откуда пришел мем и что он вообще значит.
Кто такой Ганвест
Автор данного мема — российский и казахский рэпер Руслан Гоминов, известный под псевдонимом Ганвест. Он родился в Казахстане в 1992 году и начал заниматься музыкой еще в далеком 2008-м. Изначально его творчество представляло собой депрессивные и жесткие треки, заметно отличавшиеся от тех композиций, которые сделали его популярным позднее.
Свое восхождение к славе Ганвест совершил благодаря песням «Дурман» и «Никотин», вышедшим в 2018 году. Затем последовал хит «Ананасовый сироп», совместно записанный с рэпером Натом Мировым. Эта композиция быстро набрала обороты в социальных сетях и стала объектом многочисленных танцевальных челленджей в TikTok.
Начало истории мема «Пепе, шнейне, втфа»
Настоящая слава пришла к Ганвесту осенью 2025 года, когда он решил кардинально изменить свой образ, превратившись в эпатажного персонажа с белыми крапинками на лице и колючими волосами-панк-шипами. Именно тогда он впервые ввел в употребление характерные сочетания бессмысленных слов: «шнейне», «пепе», «фа» и «втфа». Они стали постоянным элементом его выступлений и публикаций в социальных сетях.
Эти нелогичные и забавные фразы быстро распространились среди поклонников артиста, и вскоре их начали использовать даже те, кто ничего не знал о творчестве Ганвеста. Странное сочетание букв превратилось в самостоятельный культурный феномен, вызвавший волну интереса и юмора.
Популяризация мема «Пепе, шнейне, втфа»
Абсурдные слова Ганвеста приобрели новую жизнь, становясь элементами комичных ситуаций и пародий. Пользователи стали интегрировать этот вокабуляр в классические литературные произведения, создавая забавные версии известных произведений русской литературы. Одним из ярких примеров стало переосмысление стихотворения А. С. Пушкина «К***», где оригинальные строки были заменены на новые, насыщенные мем-фразами.
Так, строчки из классического текста трансформировались следующим образом:
*Я помню чудное мгновенье, *
*Пепе шнейне ватафа.*
*Передо мной явилась шнейне, *
*Как мимолетное ватафа.*
Это движение привело к росту известности Ганвеста и значительному увеличению числа его слушателей. Новый этап карьеры ознаменовался выходом таких треков, как «Вика любит ПЭПЭ», «Кодинг/Шнейне» и «Вика любит ПЭПЭ 2». Согласно статистике «Яндекс.Музыка», ежемесячная аудитория исполнителя превышает два миллиона пользователей.
Распространение мема «Пепе, шнейне, втфа» вне музыкальной среды
Популярность Ганвеста вышла далеко за пределы музыки. Его необычное поведение привлекло внимание широкой публики, сделав его частым гостем популярных развлекательных шоу. Так, он принял участие в передаче «Кстати», выпуск которой собрал десятки миллионов просмотров менее чем за месяц. Подобная активность способствовала дальнейшему распространению мема.
Сам Ганвест часто шутит по поводу своего нового образа и оригинального словаря, подчеркивая неожиданность успеха столь эксцентричного подхода. Однако за внешней хаотичностью скрывается определенный подтекст, связанный с критикой субкультуры «вайперов» — молодых людей, увлекающихся мрачными мотивами в музыке и моде. Вайперы предпочитают гламурный образ жизни, готический стиль одежды и английский язык в повседневной коммуникации.
Значение слов мема «Пепе, шнейне, втфа»
Что же означают слова, которые так часто произносит Ганвест? Каждое слово мема имеет свое уникальное значение:
Пепе («пэпэ») — прямой намек на знаменитый интернет-мем «Лягушонка Пепе», символизирующий богатство и статус.
Шнейне — слово ассоциируется с брендом Chanel и используется для обозначения всего дорогого и изысканного.
Фа — значит «хорошо», «классно», служит выражением одобрения.
Втфа — является русским аналогом английского выражения WTF (What the F*ck?), обозначающего удивление или недовольство.