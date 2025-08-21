Пауки-осы в России: откуда взялись, чем опасны и где обитают

В материале РИАМО о насекомых, которые настойчиво экспансируют новые для себя территории и уже добрались до Москвы.

В последнее время все чаще можно увидеть новости о том, что разные регионы России стали заселять пауки-осы, по-научному называемые Аргиопа Брюнниха. Эксперты полагают, что в скором времени эти насекомые будут постоянными обитателями центральной части России. Самое неприятное в них то, что они кусаются. В материале РИАМО — о том, что это за вид пауков, где его можно встретить и действительно ли эти пауки опасны.

Как выглядят пауки-осы Фото - © Unsplash.com У паука-осы полосатое черно-желтое брюшко, напоминающее осу — отсюда и название. По размерам брюшко самки может достигать 4 см в длину, а длина ног — до 5 см, тогда как самцы куда более мелкие — не более 0,5 см. Каждый паук-оса за сутки приносит очень много пользы для человека: за этот короткий промежуток времени он может поймать до 400 насекомых-вредителей, таких как мухи, комары, тля, гусеницы и т.д.

Откуда взялись пауки-осы и где их можно встретить Фото - © Unsplash.com Изначально пауки Аргиопа Брюнниха заселяли южные территории, поскольку любят теплый климат. Их можно было увидеть преимущественно на Кавказе и в Крыму. Однако климат меняется, и на фоне глобального потепления эти пауки стали не только быстрее размножаться, но и осваивать новые территории. Летом 2025 года пауков-ос видели в нескольких регионах России, среди которых Нижегородская, Челябинская, Тульская, Московская, Липецкая, Владимирская, Ивановская, Курганская и Калужская области — всего 20 областей. Однако чаще всего об этих насекомых сообщали жители Алтайского края, Башкирии и Владимирской области. В средней полосе России пауки-осы прижились благодаря тому, что зимы в этих регионах стали гораздо теплее и мягче — в Москве, например, средняя температура января за последние десятилетия поднялась с -9 до -6 градусов.

Опасны ли пауки-осы для людей Фото - © Unsplash.com Пауки Аргиопа Брюнниха для людей в целом неопасны. Они не нападают на человека первыми. Укусить такие пауки могут только в том случае, если их случайно сдавить или взять в руки, сняв с паутины. Но это скорее оборонительное поведение, поскольку после укуса паук старается быстрее скрыться. Перед тем, как укусить, такие пауки предупреждают о нападении, раскачиваясь на своей паутине. Главное, в этот момент поскорее отойти от него. В целом же яд этих пауков для людей не представляет опасности. Он содержит нейротоксины, которые вызывают паралич у мелких жертв, а для людей они безобидны. Тем не менее, укус паука можно сравнить с пчелиным или осиным, и неприятен он прежде всего для детей, поскольку у них более тонкая и нежная кожа. Взрослому человеку переживать не о чем — кожу паук прокусить не в состоянии (за исключением тех случаев, если у человека она тонкая). Заведующий отделом беспозвоночных Зоологического музея и гербария им. Э.А. Эверсмана Казанского федерального университета (КФУ) и основной работник отдела беспозвоночных Андрей Беспятых говорит, что укусы паука-осы могут привести к отеку дыхательных путей, температуре и анафилактическому шоку. «Изредка, но возможен и летальный исход», — подчеркнул эксперт. Реакция на укус такого паука зависит от состояния иммунной системы. Если началась аллергия, то это говорит о гиперреакции. Аллерголог-иммунолог «Инвитро» Элла Чурюкина поясняет, что распространенность такого типа аллергии в разных странах мира оценивается примерно в 0,4–4%. «Повышенная чувствительность чаще встречается у людей моложе 20 лет, около 40% из которых — дети до 12 лет», — отметила эксперт. Чурюкина также предупредила, что если после укуса паука-осы есть дискомфорт, следует приложить холодный компресс. Если же реакция более выраженная, можно принять антигистаминный препарат. При масштабной местной реакции обязательно надо показаться врачу, а лучше сразу добраться до больницы. Обычно же реакция от укуса паука-осы самостоятельно проходит за пару суток.