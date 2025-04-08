Пасха-2025: какого числа отмечают в России, православные традиции и смыслы праздника

В материале РИАМО читайте о том, когда в 2025 году православные верующие отметят Пасху и в чем заключается суть праздника.

Когда отмечается Пасха в 2025 году

Фото - © Валерий Шилов / Фотобанк Лори

Светлое Христово Воскресение (Пасха) — один из древнейших христианских праздников. Это торжественное воспоминание Воскресения Господа Иисуса Христа на третий день после его страданий и смерти.

Пасха относится к подвижным праздникам, и дата ее празднования исчисляется по лунно-солнечному календарю — от этой даты зависит, когда православные отмечают Вербное воскресенье, Вознесение Господне, праздник святой Троицы и другие. В 2025 году Пасху отметят 20 апреля. И в этом году православная Пасха совпадает с празднованием Воскресения Христа у католиков и протестантов.

Смыслы Пасхи: чем важен праздник для православных христиан

Фото - © Арзюков Вадим Николаевич / Фотобанк Лори

Пасха как праздник воскресения является не только самым главным у христиан, но и самым торжественным. В православии его называют «праздником праздников и торжеством из торжеств». Пасха — это праздник, когда завершается Великий пост. На стол ставятся куличи, яйца (которые принято дарить друг другу), пасхи и других угощений. Неделя после Пасхи называется Светлой.

Пасха отмечается не один день, ее празднование у православных христиан длится в течение 40 дней. В западном христианстве она отмечается 50 дней. В церкви большие праздники называют двунадесятыми. По названию понятно, что всего их 12. Среди них и Рождество, и Крещение, и Благовещение и так далее. А вот Пасхи в этом списке нет, потому что Пасха — это самый великий праздник.

Священнослужители называют воскресение Христово переломным моментом в истории человечества, когда Христос же не просто не умер, он воскрес в ином виде и «пришел восстановить прежде падший человеческий образ».

День Светлого Христова Воскресения для христиан — это время особого торжества и духовной радости, когда верующие собираются на службы в честь воскресшего Христа, а вся Пасхальная седмица празднуется «как един день». Церковная служба всю неделю почти полностью повторяет ночное пасхальное богослужение. С воскресенья Пасхи и до праздника Вознесения христиане приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!», а в ответ слышат: «Воистину Воскрес!».

История праздника Пасхи

Фото - © Дмитрий Черевко / Фотобанк Лори

Сама слово «Пасха» относится к древнееврейскому слову «Песах», которое переводится, как «миновал», «прошел мимо» и напоминает о том, как в ночь казни Египетской Господь поразил всех первенцев, но не тронул ни одного еврейского младенца. Объясняется это тем, что по ветхозаветному преданию Бог через Моисея посоветовал каждой еврейской семье зарезать ягненка и помазать его кровью дверь своего дома, чтобы спасти первенцев. С тех пор пасхальный агнец стал символом жертвенности.

У христиан же название праздника приобрело другое толкование и означает «перерождение от смерти к жизни, от земли к небу». Как Бог освободил евреев от египетского рабства, так христиан от рабства греха освобождает смерть и воскресение Иисуса Христа. Таким образом, ветхозаветная Пасха стала прообразом христианской Пасхи.

Сам момент Воскресения Господа не описан в Евангелии, ведь никто не видел, как это произошло. Снятие с креста и погребение Христа было совершено вечером в пятницу. Поскольку суббота была у иудеев днем покоя, женщины, сопровождавшие Иисуса и учеников из Галилеи, бывшие свидетелями Его страданий и смерти, пришли к гробу только через день, на рассвете в воскресенье. Они несли благовония, которые по обычаю того времени возливали на тело умершего человека. Именно поэтому Пасха празднуется только в воскресенье.

Как подготовиться к празднованию Пасхи

Фото - © Валерий Шилов / Фотобанк Лори

Перед Пасхой верующие держат Великий пост в течение 48 дней. Во время поста нельзя есть молочные и мясные продукты, необходимо избегать еды с интенсивным вкусом, в первые дни поста вовсе нельзя ничего есть, можно только пить чистую воду. Помимо ограничений в еде православным следует воздерживаться от увеселительных мероприятий, избегать просмотра развлекательных передач и фильмов, не сквернословить, не ругаться и посвятить время общению с Богом.

За две недели до Пасхи наступает вербная неделя, которая завершается Вербным воскресеньем, а последняя перед Пасхой неделя называется Страстной. Именно в Страстную неделю начинается вторая часть Великого поста, когда церковь буквально проходит вместе с Иисусом Христом весь его путь.

Неделя перед Пасхой наполнена событиями и приготовлениями к главной празднику. Самое главное — обеспечить чистоту не только вокруг, но и в душе, чтобы встретить Пасху с чистыми помыслами, с радостью и легкостью. Все дела по уборке дома нужно стараться закончить к Великому четвергу (его еще называют Чистым). К этому же дню лучше подготовить все блюда, требующие большого труда, например, куличи, чтобы потом ничего не отвлекало от молитв. Перед Пасхой стоит чаще бывать в храме, нужно постараться исповедаться и причаститься.

В Великую пятницу, когда уже нет дел по уборке, хозяйки обычно готовят пасху. При этом верующие посещают храмы, где проводятся литургии. В Великую субботу одеться нужно в светлые одежды, в этот день обычно освящают всю приготовленную к Пасхе еду. Дома украшают и проводят последние приготовления к великому празднику.

В воскресенье наступает сам праздник воскресения. В 12 часов ночи начинаются пасхальные утренние службы в храмах, священнослужители и прихожане зажигают свечи, у алтаря начинаются пения. Крестный ход вокруг храмов символизируют шествие Церкви навстречу своему Спасителю.

Крашеные яйца, куличи и пасха — символы Пасхи

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Крашеные яйца стали символом Пасхи, благодаря преданию о Марии Магдалине. Мария пришла к императору Тиберию и рассказала ему о воскрешении Христа, с собой у нее был символический подарок в виде куриного яйца. Император не поверил и сказал, что скорее это яйцо окрасится в красный цвет, чем человек воскреснет. В этот же момент яйцо в руках Магдалины поменяло цвет. Именно поэтому крашеные яйца стали символом воскрешения.

Кулич тоже стал символом праздника благодаря преданию. По нему Христос на одной из трапез с апостолами назвал хлеб телом своим. Поэтому после его вознесения апостолы ставили на место Христа хлеб. То есть хлеб, ставший со временем куличом, украшенным глазурью, стал символом Христа.

Форма другого пасхального блюда, пасхи, напоминает усеченную пирамиду и символизирует Голгофу — холм, на котором был распят Иисус. Творог и мед означает обещанную верующим землю «где течет молоко и мед». Таким образом, пасха становится напоминанием о жертве Христа и символом обещанной будущей райской жизни.

Что можно и нельзя делать в Пасху

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Первым делом, в Пасху нельзя ругаться, сквернословить, выяснять отношения, сплетничать — в целом заниматься подобными вещами.

Не стоит ходить на кладбище. Для посещения усопших родственников предусмотрен отдельный день после Пасхи, который называется Радоница. Именно в этот день можно и нужно делиться радостью с усопшими, идти на кладбище.

Нельзя пить спиртное в большом количестве и вообще предаваться излишествам, не нужно грустить и печалиться, нельзя устраивать генеральную уборку.

Освящать можно не только яйца и куличи. На самом деле освятить можно абсолютно любую еду. К тому же не стоит хранить освященные яйца в течение года, они не получают никаких волшебных свойств — это миф.

Посещать храмы и молиться можно всем, не только тем, кто держал пост. Главное — за всеми ритуалами и забавами не потерять суть, а суть праздника — в победе жизни над смертью.

Православные празднуют Пасху семь дней, но весь период от Воскресения до Вознесения — 40 дней — считается Пасхальным периодом. Все это время принято приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» и отвечать: «Воистину воскресе!».