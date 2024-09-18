Паркинсон, Альцгеймер и деменция: в чем разница, кто чаще болеет и как распознать болезнь

В материале РИАМО рассказываем о болезнях Паркинсона и Альцгеймера, о деменции и о том, могут ли ими болеть молодые люди.

Паркинсон и Альцгеймера: в чем разница

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Самыми распространенными нейродегенеративными расстройствами являются болезни Паркинсона и Альцгеймера. Они имеют много схожих черт, но, тем не менее, это разные болезни, требующие разного подхода при лечении.

Так, при болезни Паркинсона на первый план выходят двигательные нарушения, а при болезни Альцгеймера страдают когнитивные функции. По-разному поражается мозг. При Альцгеймере белковые бляшки забивают нейроны коры и уничтожают их, вызывая деменцию. У пациентов с Паркинсоном погибают нейроны, синтезирующие дофамин, нейромедиатор эмоций и движений.

Обе патологии – прогрессирующие заболевания головного мозга, вызываемые постепенным повреждением клеток. При этом слабоумие всегда наблюдается при болезни Альцгеймера, а болезнь Паркинсона – это двигательное расстройство, которое может привести к деменции. Оба заболевания могут возникнуть одновременно.

Медики отмечают, что болезнь Альцгеймера чаще наблюдается у женщин, а Паркинсона – у мужчин. Споры вызывает и то, что обе болезни имеют генетическую предрасположенность. У болезни Альцгеймера установлены конкретные гены, мутации в которых способствуют развитию патологии, а вот генетическое происхождение болезни Паркинсона еще не доказано – пока есть лишь случаи, когда болеют родители и дети, но нет доказанного факта наличия мутации в генах.

Также врачи отмечают разное воздействие на развитие патологий вредных привычек. Так, курение при Альцгеймере становится весомым фактором, а при паркинсонизме роль курения не так значительна.

Сходства болезней Паркинсона и Альцгеймера

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При изучении особенностей заболеваний врачи пришли к выводу, что у них есть группа общих провоцирующих факторов. Обе болезни вызывают гибель нейронов, что и приводит к возникновению проблем с когнитивными функциями мозга. Эти процессы необратимы, и клетки продолжают гибнуть до конца жизни пациента. Процесс можно лишь замедлить, но не полностью остановить.

Гибель нейронов головного мозга ускоряют:

пожилой возраст: после 65 лет шанс на выявление патологии возрастает;

черепно-мозговые травмы, как правило, повторные;

патология сердечно-сосудистой системы, пережитые инфаркты и инсульты;

опухоли мозга;

неблагоприятные экологические условия в месте проживания или работы.

Так как оба заболевания – результат повреждения мозга, то методы диагностики не различаются, но методы лечения разные.

Что такое деменция и какой она бывает

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Ошибочно считать деменцию и болезни Паркинсона и Альцгеймера синонимами. Да, и при старческой деменции, и при болезни Альцгеймера затрагиваются высшие нервные функции человека, ухудшается память, снижается уровень интеллекта, появляются когнитивные нарушения.

Но при этом медики отмечают, что деменция – это симптом заболевания, то есть признак нарушений в коре головного мозга. В то время как болезнь Альцгеймера или Паркинсона – это диагноз, болезнь, одним из проявлений которой является деменция. Причем при Альцгеймере деменция проявляется всегда, а при Паркинсоне обычно на поздних стадиях. Деменция может возникать и при других патологиях, таких как болезнь Пика, Крейтцфельдта-Якоба, при ВИЧ-инфекции.

При этом деменция может быть не связана с болезнью Альцгеймера. Так, деменция может возникнуть:

после инсульта, тромбоза венозных синусов и прочих ситуаций такого типа;

после травм, когда заболевание относится к статичным, не прогрессирующим;

в результате деградации лобных долей головного мозга;

на фоне развития рассеянного склероза;

в результате быстротекущих болезней мозга (менингоэнцефалит, токсическая энцефалопатия, наркомания, алкоголизм).

Может ли у молодых людей быть Паркинсона или Альцгеймера

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Болезнь Паркинсона обычно развивается у людей в возрасте от 50 до 65 лет, болезнь Альцгеймера чаще встречается после 65 лет. Тем не менее, эти заболевания могут возникнуть и у людей более молодого возраста. Медики отмечают, что в целом Альцгеймер встречается чаще, чем Паркинсон.

Есть десятки факторов, провоцирующих болезнь у молодых. Например, болезнь Альцгеймера может спровоцировать генетическая предрасположенность, сахарный диабет, черепно-мозговые травмы или патология сосудов. Эти же факторы могут стать причиной болезни Паркинсона, а также осложнения после тяжелых заболеваний мозга, чрезмерный прием нейролептиков, отравление углекислым газом. Деменция тоже может развиться у молодых на фоне наркомании и алкоголизма, в результате тяжелых травм головного мозга.

Специалисты отмечают, что такие патологии у молодых возникают крайне редко, но именно поэтому их очень сложно диагностировать на ранних стадиях. При ранней диагностике болезнь можно замедлить и значительно не только продлить жизнь пациенту, но и сохранить ее качество.

Симптомы болезней Альцгеймера и Паркинсона

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Всегда при первых признаках заболеваний стоит обращаться к врачам. Не нужно стесняться, списывать проблемы с памятью на временные трудности или переутомление. При любом дискомфорте стоит проконсультироваться с врачом и пройти обследование.

Для болезни Альцгеймера характерны:

забывчивость, перетекающая со временем в серьезные проблемы с памятью;

расстройства речи из-за забывания значения слов;

неузнавание предметов, родных, знакомых мест;

дезориентация даже в знакомом пространстве;

изменения в характере, склонность к агрессии, внезапным эмоциональным реакциям;

утрата навыков чтения, письма, самообслуживания.

Болезнь Паркинсона проявляется совсем по-другому и имеет такие симптомы:

утрата контроля над скелетной мускулатурой;

скованность и заторможенность;

ослабление двигательной активности;

тремор (дрожание) головы, конечностей;

характерное изменение походки (семенящая);

трудности с удержанием равновесия.

Как лечат болезни Альцгеймера и Паркинсона

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При обращении в больницу будет проведено исследование мозга (МРТ или КТ). И уже по результатам будет установлен точный диагноз. Врач проведет ряд тестов, интеллектуальных и физических, чтобы установить стадию болезни и определить, насколько быстро она развивается. Самостоятельно лечить эти патологии не получится, нужны препараты и тщательные исследования.

С больными Альцгеймером работают психиатры, проводя тесты, определяющие уровень изменений в мышлении. Пациентами с Паркинсоном занимаются неврологи, выясняя границы двигательных деградаций.

Затормозить ухудшение состояния на начальном этапе, при паркинсонизме, возможно с помощью специальных лекарств, правильного питания. Пока нет средств, которые могут напрямую воздействовать на скорость деградации коры мозга при болезни Альцгеймера. Но есть способы задержать регрессию личности и прогрессирование патологии.

Нейродегенартивные расстройства – тяжелые заболевания и для самого пациента, и для его близких. Но при правильном и ответственном подходе жизнь заболевших и членов их семей может быть значительно облегчена.