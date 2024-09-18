Паркинсон, Альцгеймер и деменция: в чем разница, кто чаще болеет и как распознать болезнь
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В материале РИАМО рассказываем о болезнях Паркинсона и Альцгеймера, о деменции и о том, могут ли ими болеть молодые люди.
Паркинсон и Альцгеймера: в чем разница
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Самыми распространенными нейродегенеративными расстройствами являются болезни Паркинсона и Альцгеймера. Они имеют много схожих черт, но, тем не менее, это разные болезни, требующие разного подхода при лечении.
Так, при болезни Паркинсона на первый план выходят двигательные нарушения, а при болезни Альцгеймера страдают когнитивные функции. По-разному поражается мозг. При Альцгеймере белковые бляшки забивают нейроны коры и уничтожают их, вызывая деменцию. У пациентов с Паркинсоном погибают нейроны, синтезирующие дофамин, нейромедиатор эмоций и движений.
Обе патологии – прогрессирующие заболевания головного мозга, вызываемые постепенным повреждением клеток. При этом слабоумие всегда наблюдается при болезни Альцгеймера, а болезнь Паркинсона – это двигательное расстройство, которое может привести к деменции. Оба заболевания могут возникнуть одновременно.
Медики отмечают, что болезнь Альцгеймера чаще наблюдается у женщин, а Паркинсона – у мужчин. Споры вызывает и то, что обе болезни имеют генетическую предрасположенность. У болезни Альцгеймера установлены конкретные гены, мутации в которых способствуют развитию патологии, а вот генетическое происхождение болезни Паркинсона еще не доказано – пока есть лишь случаи, когда болеют родители и дети, но нет доказанного факта наличия мутации в генах.
Также врачи отмечают разное воздействие на развитие патологий вредных привычек. Так, курение при Альцгеймере становится весомым фактором, а при паркинсонизме роль курения не так значительна.
Сходства болезней Паркинсона и Альцгеймера
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При изучении особенностей заболеваний врачи пришли к выводу, что у них есть группа общих провоцирующих факторов. Обе болезни вызывают гибель нейронов, что и приводит к возникновению проблем с когнитивными функциями мозга. Эти процессы необратимы, и клетки продолжают гибнуть до конца жизни пациента. Процесс можно лишь замедлить, но не полностью остановить.
Гибель нейронов головного мозга ускоряют:
- пожилой возраст: после 65 лет шанс на выявление патологии возрастает;
- черепно-мозговые травмы, как правило, повторные;
- патология сердечно-сосудистой системы, пережитые инфаркты и инсульты;
- опухоли мозга;
- неблагоприятные экологические условия в месте проживания или работы.
Так как оба заболевания – результат повреждения мозга, то методы диагностики не различаются, но методы лечения разные.
Что такое деменция и какой она бывает
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Ошибочно считать деменцию и болезни Паркинсона и Альцгеймера синонимами. Да, и при старческой деменции, и при болезни Альцгеймера затрагиваются высшие нервные функции человека, ухудшается память, снижается уровень интеллекта, появляются когнитивные нарушения.
Но при этом медики отмечают, что деменция – это симптом заболевания, то есть признак нарушений в коре головного мозга. В то время как болезнь Альцгеймера или Паркинсона – это диагноз, болезнь, одним из проявлений которой является деменция. Причем при Альцгеймере деменция проявляется всегда, а при Паркинсоне обычно на поздних стадиях. Деменция может возникать и при других патологиях, таких как болезнь Пика, Крейтцфельдта-Якоба, при ВИЧ-инфекции.
При этом деменция может быть не связана с болезнью Альцгеймера. Так, деменция может возникнуть:
- после инсульта, тромбоза венозных синусов и прочих ситуаций такого типа;
- после травм, когда заболевание относится к статичным, не прогрессирующим;
- в результате деградации лобных долей головного мозга;
- на фоне развития рассеянного склероза;
- в результате быстротекущих болезней мозга (менингоэнцефалит, токсическая энцефалопатия, наркомания, алкоголизм).
Может ли у молодых людей быть Паркинсона или Альцгеймера
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Болезнь Паркинсона обычно развивается у людей в возрасте от 50 до 65 лет, болезнь Альцгеймера чаще встречается после 65 лет. Тем не менее, эти заболевания могут возникнуть и у людей более молодого возраста. Медики отмечают, что в целом Альцгеймер встречается чаще, чем Паркинсон.
Есть десятки факторов, провоцирующих болезнь у молодых. Например, болезнь Альцгеймера может спровоцировать генетическая предрасположенность, сахарный диабет, черепно-мозговые травмы или патология сосудов. Эти же факторы могут стать причиной болезни Паркинсона, а также осложнения после тяжелых заболеваний мозга, чрезмерный прием нейролептиков, отравление углекислым газом. Деменция тоже может развиться у молодых на фоне наркомании и алкоголизма, в результате тяжелых травм головного мозга.
Специалисты отмечают, что такие патологии у молодых возникают крайне редко, но именно поэтому их очень сложно диагностировать на ранних стадиях. При ранней диагностике болезнь можно замедлить и значительно не только продлить жизнь пациенту, но и сохранить ее качество.
Симптомы болезней Альцгеймера и Паркинсона
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Всегда при первых признаках заболеваний стоит обращаться к врачам. Не нужно стесняться, списывать проблемы с памятью на временные трудности или переутомление. При любом дискомфорте стоит проконсультироваться с врачом и пройти обследование.
Для болезни Альцгеймера характерны:
- забывчивость, перетекающая со временем в серьезные проблемы с памятью;
- расстройства речи из-за забывания значения слов;
- неузнавание предметов, родных, знакомых мест;
- дезориентация даже в знакомом пространстве;
- изменения в характере, склонность к агрессии, внезапным эмоциональным реакциям;
- утрата навыков чтения, письма, самообслуживания.
Болезнь Паркинсона проявляется совсем по-другому и имеет такие симптомы:
- утрата контроля над скелетной мускулатурой;
- скованность и заторможенность;
- ослабление двигательной активности;
- тремор (дрожание) головы, конечностей;
- характерное изменение походки (семенящая);
- трудности с удержанием равновесия.
Как лечат болезни Альцгеймера и Паркинсона
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При обращении в больницу будет проведено исследование мозга (МРТ или КТ). И уже по результатам будет установлен точный диагноз. Врач проведет ряд тестов, интеллектуальных и физических, чтобы установить стадию болезни и определить, насколько быстро она развивается. Самостоятельно лечить эти патологии не получится, нужны препараты и тщательные исследования.
С больными Альцгеймером работают психиатры, проводя тесты, определяющие уровень изменений в мышлении. Пациентами с Паркинсоном занимаются неврологи, выясняя границы двигательных деградаций.
Затормозить ухудшение состояния на начальном этапе, при паркинсонизме, возможно с помощью специальных лекарств, правильного питания. Пока нет средств, которые могут напрямую воздействовать на скорость деградации коры мозга при болезни Альцгеймера. Но есть способы задержать регрессию личности и прогрессирование патологии.
Нейродегенартивные расстройства – тяжелые заболевания и для самого пациента, и для его близких. Но при правильном и ответственном подходе жизнь заболевших и членов их семей может быть значительно облегчена.