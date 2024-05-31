Парад планет 3 июня 2024: что это такое и как повлияет на людей

В материале РИАМО разбираемся, что такое парад планет, как он повлияет на жителей Земли и где можно будет за этим явлением понаблюдать.

В первую неделю лета произойдет интересное астрономическое явление — парад планет. Некоторые эксперты уже называют его причиной многих дальнейших потенциальных катаклизмов на Земле, а некоторые не придают этому никакого значения.

Что такое парад планет

Фото - © Freepik.com

Парад планет — астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказываются на одной прямой от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.

Впрочем, понятие «парад планет» не является научным и используется в астрономии скорее для ее популяризации.

Какие бывают парады планет

Фото - © Freepik.com

Парады различаются по количеству участвующих в них планет. Можно выделить мини-парады, где заключены до 4 планет. Такие парады мы наблюдаем до двух раз в год.

В больших парадах участвуют от 5 и более планет. Такое явление встречается гораздо реже. Последний раз его можно было наблюдать в марте 2022 года.

Бывают и полные парады — когда на небосводе выстраиваются все семь планет Солнечной системы (не считая Плутона, утратившего свой статус). Такие парады еще более редки и встречаются раз в сотни лет.

Также выделяют видимые и невидимые парады планет. Вторые бывают, когда расположение планет оказывается слишком близко к Солнцу.

3 июня 2024 года по одну сторону от Солнца соберутся Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Можно ли увидеть парад планет 3 июня 2024 года

Фото - © Медиасток.рф

Увидеть парад планет с Земли будет нельзя из-за лучей Солнца. На короткое время покажется лишь Сатурн и Марс, но и их можно будет наблюдать лишь до рассвета. Остальные же планеты померкнут в солнечном свете.

Конечно, за этими двумя планетами можно будет понаблюдать, но лишь при условии, что у вас есть специальное оборудование или как минимум мощный бинокль.

Как парад планет 3 июня будет влиять на людей с точки зрения астрологии

Фото - © Freepik.com

Для сторонников астрономии парад планет — это лишь объяснимое, хоть и редкое, явление. А вот астрологи считают, что парад планет оказывает на землян огромное влияние.

Поскольку Меркурий, Юпитер и Солнце сейчас находятся в знаке Близнецы, как и планета Венера, влияние на человека будет самое благоприятное.

Близнецы — знак коммуникации и поездок, поэтому в течение ближайших дней можно ожидать множество разговоров, переговоров, обучения. Люди будут активно передавать друг другу какую-то информацию, обсуждая ее.

Кто-то в этот период будет сдавать экзамены и зачеты — они пройдут очень хорошо в большинстве своем.

Хороший это период для поездок в пределах города и на ближайшие расстояния — в пригород.

Могут себя блестяще показать работники умственных профессий, продавцы, посредники, переговорщики. Они могут получить повышение или другую должность на новой работе.

Благоприятно в этот период сдавать на права, учиться водить машину или кататься на велосипеде.

Если вы давно планировали продать или, наоборот, приобрести автомобиль, то можно это сделать в ближайшие дни.

Если говорить в целом, то это период разрушения старого и зарождения нового. Ваши поступки, совершенные в этот период, будут влиять на вашу жизнь до следующего подобного парада планет. Поэтому, чтобы «заработать» хорошую карму, стоит провести это время позитивно: ни с кем не ругаться, никому не вредить, не грустить. Также стоит обращать внимание на знаки и символы, которые вселенная будет вам посылать. У многих в эти дни будет очень мощная интуиция.

Что делать, если пропустили парад планет

Фото - © Unsplash.com

Не стоит расстраиваться, ведь подобное явление состоится уже совсем скоро — 28 августа 2024 года. А в следующем году, 28 февраля, мы будем наблюдать большой парад — на небе окажутся сразу семь планет рядом.