Оздоровление и релакс: топ-7 санаториев для зумеров в Москве и Московской области

В материале РИАМО рассказываем о подмосковных санаториях, где можно отдохнуть, снять стресс, наладить правильное питание и поправить здоровье.

1. Объединенный санаторий УДП РФ «Подмосковье»

Фото - © Сайт объединенного санатория УДП РФ «Подмосковье»

Санаторий находится в 26 километрах от МКАД на территории более 100 га экологически чистого заповедного леса. К услугам гостей – спортивные площадки, набережная, бассейн, кинозал, а также собственная артезианская скважина глубиной 84 м, из которой добывается природная питьевая вода «Подмосковье» со сбалансированным содержанием минералов.

В ресторане действует система заказного меню сбалансированного пятиразового питания, которое может подобрать врач-диетолог. Для тех, кто хочет совместить отдых с оздоровлением, разработан ряд программ: для снижения и коррекции веса, лечения синдрома хронической усталости, заболеваний мышц и суставов, лечения органов дыхания и репродуктивной системы, также возможна кратковременная диспансеризация (диагностика Check-Up).

Где: Московская область, г. Домодедово, Объединенный санаторий «Подмосковье», стр. 25

Стоимость: от 6700 р в сутки

Сайт: https://pmsk.ru

2. Санаторий «Валуево», Новая Москва

Фото - © РИА Новости, Денис Абрамов

Санаторий «Валуево» расположен в Новой Москве на территории старинной графской усадьбы. Отдыхающим предлагаются оздоровительные и лечебные программы по различным медицинским направлениям, курсы детокса, антистресса и коррекции фигуры. Перед назначением процедур гости санатория проходят прием у врача, по желанию могут сдать анализы или пройти различные тесты.

Варианты питания – шведский стол, «сет-меню», специальное диетическое меню и меню разгрузочной терапии. Также к услугам отдыхающих – бассейн, живописная территория площадью 30 га, ландшафтный парк с прибрежной зоной у реки, каскадными прудами и аллеями.

Где: Москва, поселение Филимонковское, п. Валуево

Стоимость: от 5270 р в сутки

Сайт: https://valuevo.ru/

3. Санаторий «Буран», Сергиево-Посадский городской округ

Фото - © Сайт санатория «Буран»

Санаторий «Буран», кроме отдыха на природе, предлагает гостям различные виды современной аппаратной физиотерапии (дарсонвализация, магнитотерапия, лазерная, УФО- и ультразвуковая терапия), бальнеологическое оздоровление (лечебные ванны), терапевтический душ, электросветолечение и разнообразные СПА-процедуры.

В комплексе функционирует бассейн с опцией подводного массажа, сауна и тренажерные залы. Предусмотрено трехразовое питание по системе шведского стола, также работает фитобар, предлагающий травяные сборы и кислородные коктейли.

Где: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Трехселище, дом 50

Стоимость: от 3492 р в сутки

Сайт: https://rzdz.ru/ru/sergiev-posad/sanatorium-buran

4. Курорт «АМАКС Красная Пахра», Троицкий АО

Фото - © РИА Новости, Денис Абрамов

Курорт «Красная Пахра» можно посетить как на несколько дней, так и на полный курс оздоровления. К услугам гостей – СПА-процедуры, обертывания, массаж, аппаратная физиотерапия, микротоковая терапия, расслабляющие и лечебные ванны, аквааэробика, лечебная физкультура и лечебное плавание. Например, программа «Красота и здоровье» рассчитана на 5–13 дней, за это время можно поработать над нормализацией функций иммунной системы, улучшением психоэмоционального состояния, регенерацией и восстановлением структуры кожи. Также существуют лечебные программы «Антистресс», «Сильный иммунитет», «Легкое дыхание» и «Легкая походка». В комплексе работают сауна и два теплых бассейна – взрослый и детский.

Где: Москва, пос. Краснопахорское, ул. Парковая, д. 10, стр. 1

Стоимость: от 5355 р в сутки

Сайт: https://pakhra.amaks-kurort.ru/

5. Курорт «Ерино», округ Щербинка

Фото - © Freepik.com

Санаторий «Ерино» сами владельцы скромно называют «маленьким Кисловодском в Подмосковье». На территории курорта есть водолечебные рапные ванны и бювет с собственной минеральной водой, а вокруг корпусов располагается живописный парк площадью 22 га.

В числе услуг, предлагаемых гостям, – десять программ восстановления, в числе которых Check-up, «Детокс», «Антистресс», «Эстетика тела», а также расширенная программа реабилитации. В санатории работают фитнес-зал, бассейн, сауна и хамам, можно пройти курс бальнеологических и СПА-процедур, курс массажа или обертываний, позаниматься активными видами спорта.

Где: Москва, муниципальный округ Щербинка, пос. Ерино, ул. мкр. Санаторий, д. 1 стр. 13

Стоимость: от 7560 р в сутки

Сайт: https://www.erino.ru

6. Санаторий «Озеро Белое», муниципальный округ Шатура

Фото - © Сайт санатория «Озеро Белое»

Санаторий «Озеро Белое» расположен на территории 88 га в экологически чистом округе Шатура, в окружении соснового леса. Гостям предлагается большое количество медицинских и оздоровительных процедур, например, микротоковая терапия, флоатинг (глубокое ментальное и физическое расслабление в камере сенсорной депривации), бесконтактная гидромассажная ванна, а также оздоровительные санаторно-курортные программы при заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и репродуктивной систем. В санатории есть крытый бассейн, питание организовано по типу «шведский стол».

Где: Московская область, муниципальный округ Шатура, п. Озеро Белое

Стоимость: от 3900 р в сутки

Сайт: https://sanatoriy-ozero-beloe.ru/

7. Клинический санаторий «Барвиха»

Фото - © Сайт клинического санатория «Барвиха»

Рекреационная зона санатория «Барвиха» имеет площадь 80 га и может порадовать гостей живописным парком с многочисленными прогулочными дорожками, хвойными и экзотическими породами деревьев, а также настоящим озером, где живут гуси, утки и лебеди.

В числе программ, которые «Барвиха» предлагает гостям, есть диагностика (check‑up), лечение последствий стресса и депрессий, СПА-антистресс, лечение бессонницы, храпа и апноэ, программа очищения организма «Детокс». В санатории работают врачи различных профилей, в том числе кардиологи, физиотерапевты, диетологи, пульмонологи, сомнологи, стоматологи и психотерапевты.

Питание подбирается индивидуально, исходя из рекомендаций врача: диета может быть низкоуглеводной, гипокалорийной, щадящей, бессолевой, высокобелковой и т.д., возможно также постное питание и проведение разгрузочных дней. На территории санаторного комплекса работают бассейн, баня, сауна, термальная зона, библиотека и тренажерный зал.

Где: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Барвиха

Стоимость: от 29250 р в сутки

Сайт: https://barvihamed.ru/