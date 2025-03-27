Отстояли Москву: как сражение в Нефедьево переломило ход Великой Отечественной войны

В материале РИАМО рассказываем о подвиге экипажа танка КВ-1 в деревне Нефедьево под Красногорском, который уничтожил 10 из 18 немецких танков и остановил гитлеровские войска на подходе к столице.

Что означало взятие небольших деревень под Москвой

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В декабре 1941 года, когда немцы дошли до Крюкова (Зеленоград), вклинились в советскую оборону и, достигнув села Нефедьево, попытались сделать решающий рывок на Москву, их остановил… один советский танк! Если бы тогда немцы прорвали оборону до Нахабина и Красногорска, они смогли бы ударить по тылам и окружить советские войска.

Нефедьево – самая близкая точка к Москве, к которой подошли немецкие войска. Они планировали идти на столицу по Волоколамскому шоссе. И там, наступая в начале декабря, они предприняли попытку захватить Нефедьево и Козино. Борьба под Москвой была ожесточенная, каждую деревню и каждую избу отвоевывали то немцы, то Красная Армия. Отступление из Нефедьево и Козино могло повлечь за собой тяжелые последствия: за спиной была Москва – отступать было некуда и держать этот рубеж нужно было любой ценой.

Как строилась оборона Нефедьево и Козино

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Деревню Козино оборонял 258-й стрелковый полк 9-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием Михаила Афанасьевича Суханова. Там немцы чуть не взяли деревню. Но Суханов вызвал огонь советской артиллерии на себя, и 210-й гаубичный полк разгромил немцев. А штаб, находившийся внутри церкви Иоанна Златоуста, остался невредимым – толстые стены церкви выстояли. Фашистов в деревне не осталось, за два дня они потеряли 20 танков. А нашим войскам предстояло отстоять село Нефедьево, которое обороняли батальоны народного ополчения.

Подразделения 78-й стрелковой дивизии полковника Белобородова более двух суток вели бои с 10-й танковой дивизией немцев и в итоге остановили ее. 4 декабря 1941 года линия фронта снова остановилась посередине Нефедьева. В день относительного затишья немцы чинили технику, а советские войска получили подкрепление – один танк КВ-1 под командованием лейтенанта Павла Даниловича Гудзя.

Подвиг одного танка в Нефедьево

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Экипаж для танка собирали из оставшихся в живых танкистов. В фильме «Т-34» частично показан именно тот бой, который остановил немецкие войска. Боевая задача и была такой – остановить врага. Одному танку предстояло бороться с 18 танками противника. Разведка тогда выяснила количество танков и пехоты, но точных вводных не было, и что конкретно подготовили немцы для атаки, было неизвестно. Броня танка КВ-1 была мощной, но и немцы научились справляться с такими монстрами.

Лейтенант Гудзь разработал хитрый план – идти в атаку напрямую было самоубийством. Поэтому ночью, под прикрытием темноты и батарейных залпов полковой артиллерии Гуздь повел танк на исходную позицию. Артиллерия нужна была не для поражения противника, а для отвлечения внимания – она специально стреляла не по цели, давая немцам понять, что не стоит поднимать тревогу. Танк КВ-1 встал в рощице недалеко от Нефедьево и ждал рассвета.

Немцы проявили беспечность и выстроили свои танки вдоль дороги, став хорошей мишенью. Вместе с эффектом неожиданности это дало хороший результат – 11 немецких танков просто стояли и ждали, пока их уничтожат.

Экипаж танка открыл огонь по стоявшим танкам, подбил один, второй и начал получать снаряды в ответ. Броню КВ-1 немцы пробить не могли, но внутри танка стоял невыносимый гул, от которого разрывалась голова. Танк-герой пошел дальше к немецким позициям, к нему подключилась пехота. Героический экипаж машины, несмотря на множество вмятин на ее броне от попаданий немецких снарядов, до конца боя действовал в боевых порядках пехоты. За три часа боя при поддержке всего одного танка советские солдаты смогли очистить деревню, за которую немцы бились насмерть несколько дней. Они потеряли 10 из 18 машин и отступили в соседнюю деревню, где их продолжали преследовать наши бойцы.

Значение боя на Нефедьево для советского контрнаступления

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Бой за Нефедьево деморализовал немцев. Они были шокированы дерзостью и внезапностью, их самоуверенность сильно пошатнулась, и именно бой за Нефедьево историки называют точкой, когда началось знаменитое Московское контрнаступление. Немцев удалось отбросить на сотни километров от Москвы, и этот подвиг стал первым в победоносном марше советской армии.

За подвиг в деревне Нефедьево Гудзь был представлен к ордену Красного Знамени, но потом было принято решение, что он достоин более высокой награды, ордена Ленина, и был им награжден.

Не тот танк: почему на месте подвига стоит не КВ-1

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65 лет спустя 5 декабря 2007 года, в день начала контрнаступления под Москвой, на знаменательном месте у деревни Нефедьево установили танк Т-55 в память о подвиге одного танка. Танк на монумент попал не тот, который совершил подвиг. Машин КВ-1 было выпущено всего около 600 экземпляров и уцелели из них единицы. Было решено установить танк Великой Отечественной войны, но на памятник попал Т-55, который к той войне отношения не имеет.

В дальнейшем мемориальный комплекс был расширен. Там появился вечный огонь, установили восьмиметровую стелу Славы, символизирующую победу советского народа над немецко-фашистской Германией. На ее гранях размещены барельефы, изображающие орден Победы, воинов, идущих в атаку, героя Павла Гудзя и танк КВ-1, на котором он совершил свой подвиг.