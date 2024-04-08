От Циолковского до Роскосмоса: история и современность российской космонавтики

12 апреля 1961 года началась новая веха в истории человечества — состоялся первый полет человека в космос. Люди в очередной раз приручили законы природы, смогли создать сложнейшую технику и положили новое начало для познания этого мира. В честь Дня космонавтики, который важен не только для соотечественников Юрия Гагарина, но и для всех людей на Земле, вспоминаем историю отечественной космонавтики в материале РИАМО.

Первые идеи об освоении космоса и первая ракета

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Первые мысли об освоении космического пространства начали зарождаться у ученых еще в XIX веке. Тогда они пришли к выводу, что при определенной скорости летательный аппарат вполне может не только преодолеть гравитацию, но и вылететь за атмосферу Земли. Кроме того, аппарат может закрепиться на орбите и вращаться вокруг нашей планеты, словно вторая Луна. Однако технологии тогда не позволяли это реализовать.

В XX веке решение проблемы было найдено: началось создание опытных ракетных двигателей, которые работали на жидком топливе. Масса самой ракеты при этом становилась гораздо меньше.

В 1903 году Константин Циолковский спроектировал первую ракету для полета в космическое пространство. Кроме того, долгое время Циолковский изучал возможность нахождения человека в космосе: как он мог бы перемещаться, какие влияния на себе испытывал бы, каким должен быть скафандр и т. д.

В 1921 году советская власть создала ленинградскую «Газодинамическую лабораторию», таким образом продолжив освоение космоса.

В 1933 году был проведен эксперимент по запуску ракеты на гибридном топливе ГИДР-09. Конечно, по своим характеристикам она заметно уступала современным ракетам, но на тот момент результаты запуска были впечатляющими.

Первые в мире спутник и живое существо, запущенные в космос

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Космонавтика после Второй мировой войны представляла собой гонку между СССР и США. И хорошо известно, что Советский Союз первым запустил в космос искусственный спутник Земли, живое существо, а затем и человека.

«Спутник-1» был запущен во внеземное пространство 4 октября 1957 года. Этому предшествовали долгие годы исследований и конструкторской работы.

Объект, который имел форму шара, передал ученым на Землю сигнал, подтверждающий успешный старт, а затем находился на орбите чуть более трех месяцев — 92 дня. Интересно, что полный оборот вокруг нашей планеты он совершил за 1 час 36 минут 10 секунд, и примерно такие же данные приводил в своих подсчетах Циолковский.

Спутник вывели на орбиту благодаря ракете Р-7. Это была межконтинентальная баллистическая ракета, которую спроектировала команда под руководством Сергея Королева. Все последующие ракеты в СССР конструировали, опираясь именно на силуэт ракеты Р-7.

Следующий спутник, «Спутник-2», был запущен на орбиту спустя всего месяц. Вдохновленные ошеломительным успехом, ученые захотели отправить в космос животное. Никита Хрущев, стоявший тогда у власти, подгонял работы по освоению космоса, рассматривая их как пропагандистскую гонку с США.

Ответственная миссия — выход на орбиту — выпала на пушистые плечи собаки по имени Лайка. 3 ноября 1957 года она совершила свой полет в космос. Конечно, в первую очередь перед учеными стоял лишь один вопрос: возможно ли в принципе выжить за пределами Земли, — поэтому вернуть Лайку на планету живой никто и не предполагал. Так и случилось: считали, что Лайка сможет прожить хотя бы неделю, однако спустя шесть часов кабина перегрелась и собака погибла. Однако исследователи все же пришли к выводу, что потенциально находиться на орбите вполне возможно.

Первый человек в космосе

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После полета Лайки на орбиту ученые долго исследовали влияние космических полетов на организм, а также решали проблемы возвращения потенциального будущего экипажа на Землю. В качестве «подопытных» были выбраны кролик Марфуша, а также собаки Отважная и Снежинка. Все эксперименты обернулись большим успехом.

Далее задача встала более трудная — отправить в космос человека. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур на космическом корабле «Восток-1» состоялся первый полет человека за пределы Земли. Юрий Гагарин сделал оборот вокруг нашей планеты за 108 минут и вернулся живым и невредимым. Во время своей миссии он тестировал разные базовые действия: можно ли во внеземном пространстве принимать пищу и воду, что-то записывать, делать вычисления и т. д. Ведь ранее об этом писал только Циолковский, а теперь можно было проверить на практике. И предположения ученого в итоге оказались верны.

Первая женщина в космосе и первый групповой полет

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В 1963 году состоялся первый полет женщины-космонавта в космос. Ею стала Валентина Терешкова.

Уже спустя год, в 1964-м, на орбиту вышел многоместный космический корабль «Восход». На борту тогда уже было три человека, и они также вернулись на Землю невредимыми.

Стоит отметить, что в это же самое время США работали над двухместным кораблем, а отправили его в космос лишь спустя полгода после полета отечественного «Восхода».

Выход в открытый космос

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Конечно, одними лишь полетами внутри космического корабля дело бы вряд ли ограничилось. В 1965 году Алексей Леонов вышел с корабля «Восход-2» в открытый космос и пробыл там в течение 12 минут 09 секунд. Это было очередной победой СССР в космической гонке с США.

Орбитальная станция «Мир»

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В 1986 году была запущена орбитальная станция «Мир», на которой затем побывали космонавты из разных стран.

Сначала на орбиту был выведен базовый блок станции, а затем в течение почти десяти лет к нему постепенно пристыковали пять модулей и стыковочный отсек.

Спустя 15 лет станция была выведена с орбиты и затоплена в Тихом океане. Среди причин назывались устаревание оборудования и нехватка финансовых средств.

Россия в космосе сейчас

Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин еще в 2020 году заявлял в соцсети Х (заблокирована на территории нашей страны), что основной целью развития космонавтики в РФ является экспансия человека в космосе, использование результатов деятельности для обороны страны и роста уровня жизни.

Сергей Савельев, заместитель гендиректора по международному сотрудничеству Роскосмоса, во время круглого стола в Совете Федерации отметил, что особая роль в освоении космоса отводится исследованию и добыче минеральных космических ресурсов. Он считает, что в будущем можно ожидать жесткой конкуренции за доступ к космическим ресурсам тех небесных объектов, исследование которых потребует меньших затрат и большой практической отдачи.

В 2023 году президент России Владимир Путин встретился с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и обсудил дальнейшее развитие космической отрасли. Тогда глава государства сообщил об увеличении финансирования космической деятельности, а также рассказал о будущих приоритетных сферах для развития. Помимо необходимости создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, а также проектирования российской орбитальной станции, Владимир Путин напомнил о межпланетных миссиях: особое внимание, по его мнению, стоит уделять лунной программе.