Оставил умирать в горах: страшная правда об «альпийском разводе»

В социальных сетях развернулась бурная дискуссия вокруг явления, известного как «альпийский развод». Этот термин появился давно, однако недавно вновь привлек внимание общественности благодаря трагическим событиям конца 2025 года.

Откуда взялось понятие «альпийский развод»

Фото - © Freepik.com

Термин «альпийский развод» впервые прозвучал в литературе XIX века, когда Роберт Барр написал одноименную новеллу. Главный герой Джон Бодман мечтает избавиться от жены, потому что традиционный развод невозможен. Он решает привести супругу в Альпы и устроить так, чтобы она случайно упала в пропасть. Однако героиня узнает о планах мужа и устраивает провокацию, из-за которой окружающие понимают истинную причину трагедии. Это разрушает репутацию мужчины и ставит крест на возможности повторения подобного сценария.

Подобное поведение получило свое название именно в этот период и отражало распространенные трудности с разводами среди представителей высшего класса Европы тех времен. Тем не менее, спустя столетия кажется странным, почему такая практика сохраняется даже в XXI веке, когда расторжение брака (да и просто отношений) стало гораздо проще — достаточно ведь просто поговорить с партнером.

Почему об «альпийском разводе» вдруг снова заговорили

Фото - © Freepik.com

Осенью 2025 года в мире прогремела трагедия, связанная с горой Гроссглокнер в Австрии. Здесь погибла 33-летняя туристка Керстин Гуртнер, совершавшая восхождение совместно с партнером Томасом Пламбергером. Они поднялись на самую высокую точку страны, находящуюся на высоте около 3800 метров. Из-за ухудшения погодных условий (температура опустилась ниже минус 20 градусов Цельсия, скорость ветра достигла почти 70 км/ч) девушке грозила серьезная опасность, она почувствовала себя очень плохо.

Несмотря на критическое положение, мужчина настойчиво отказался помочь спутнице и вызывать спасательный вертолет. Когда погодные условия еще сильнее испортились, Томас покинул гору один, оставив свою спутницу на склоне — у нее не было с собой даже аварийного одеяла. Позже утром спасатели обнаружили ее замерзшее тело.

Томас предстал перед судом, его обвинили в предумышленном убийстве путем оставления женщины в смертельной опасности. Суд установил, что, несмотря на очевидные признаки риска, мужчина сознательно продолжил путь, поставив жизнь девушки под угрозу. За совершенное преступление Томас получил пять месяцев тюремного заключения, три года условного срока и крупный денежный штраф.

Подобные инциденты вызывают недоумение: зачем прибегать к таким рискованным действиям, если существует цивилизованный способ расставания?

Что рассказывают женщины о попытках своих партнеров организовать «альпийский развод»

Фото - © Freepik.com

Социальные сети наполнены рассказами женщин, столкнувшихся с похожими ситуациями, пусть и не столь трагичными. Например, одна из пользовательниц соцсети Х описала инцидент, когда бывший муж привел ее в открытое море и бросил, хотя та испытывала серьезные проблемы со здоровьем.

Другая девушка поделилась историей, как она пошла в поход со своим мужчиной, и тот бросил ее посреди дремучего, а после еще и загазлайтил — стал обвинять ее в том, что она недостаточно быстро шла, то есть переложил вину на свою спутницу. Девушка в итоге еле нашла дорогу домой — помогли люди.

Третья девушка рассказала, что ее мужчина высадил вместе с ребенком посреди дороги в глуши и уехал. Прошло много времени, прежде чем мимо проехала какая-то машина и женщину с ребенком подобрали и довезли до населенного пункта, откуда она смогла дозвониться близким.

Эти ситуации показывают общую тенденцию: партнер создает искусственно опасную обстановку, оставляет жертву в сложной ситуации и наблюдает, как она справляется. Пользовательницы соцсети Х даже собрали тревожные сигналы («красные флаги»), которые нельзя оставлять незамеченными:

Партнер планирует отпуск, выбирая места, куда трудно попасть или откуда сложно уехать.

Выбран активный отдых, к которому вы совершенно не подготовлены физически.

Ваш спутник держит у себя важные документы и финансы, ограничивая вашу свободу действий.

Мужчина стремится подчеркнуть свое превосходство и способность решать все самостоятельно.

Во время конфликта он регулярно покидает вас в стрессовых ситуациях, оставляя в одиночестве.

Какие люди могут бросить вас, прибегнув к «альпийскому разводу»

Фото - © Freepik.com

Клинический психолог, практикующий психотерапевт, супервизор, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Катерина Димитрова предупреждает, что «альпийский развод» — это ненормальное явление и здоровому психически человеку оно несвойственно. «К такому поведению чаще всего склонны люди, страдающие асоциальным расстройством личности. При нем человек склонен пренебрегать социальными нормами, совершать аморальные и противоправные поступки, эксплуатировать других людей, не испытывая эмпатии и сопереживания им», — говорит Димитрова.

Как понять, что партнер может бросить вас в опасной ситуации

Фото - © Freepik.com

В отношениях он:

проявляет физическое и психологическое насилие,

обесценивает,

унижает и оскорбляет другую личность,

манипулирует ею в своих целях,

убеждает ее в психическом нездоровье,

устраивает эмоциональные качели,

отвергает,

чрезмерно контролирует,

бросает в трудной ситуации,

внушает глубокое чувство вины и ущербности, при этом не признавая своих ошибок.

«Оставление другого человека в опасности здесь является одним из способов вызвать страх и обрести власть над ним», — заключает эксперт.

Жертвы подобных людей попадают в ловушку зависимости от них, часто доверяют им и могут вести себя рискованно, предупреждает клинический психолог. «Одним из проявлений рискованного поведения является как раз добровольное следование за таким человеком в опасные условия, хотя это

и не всегда предсказуемо. Крайне важно всегда продумывать потенциальные негативные исходы таких ситуаций и, если принято решение все равно

отправляться куда-либо вместе, запасаться средствами связи, едой и владеть приемами самообороны», — говорит эксперт.

Что делать, если вас все же кинули в опасной местности

Фото - © Freepik.com

Если жертва психопата оказалась брошенной в опасной ситуации, стоит сделать все, чтобы выйти на связь, вызвать службы спасения, позвать на помощь, а если связь недоступна, по возможности выйти к дороге и следовать по ней в ближайший населенный пункт, говорит Димитрова.

«Перед тем, как отправиться с кем-либо в опасную местность, крайне важно задуматься и проверить — не было ли в поведении этого человека вышеуказанных асоциальных маркеров, а также был ли он настойчивым инициатором сложного похода, заставляет ли он вас это делать, учитывает ли ваш уровень подготовки, лишает ли связи, еды и средств к существованию в потенциально опасной ситуации», — заключает эксперт.