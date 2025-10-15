Осенние каникулы: где отдохнуть на День народного единства в России и за рубежом

Подробности о том, где отдохнуть на трехдневных праздниках в честь Дня народного единства в России и за рубежом, читайте в материале РИАМО.

В начале ноября россиян ждут трехдневные выходные (2-4 ноября) в честь Дня народного единства. Нерабочие воскресенье, понедельник и вторник позволяют легко продлить уикенд до мини-отпуска. Туристы на ноябрьские праздники предпочитают экскурсионные туры или отдых в отелях с инфраструктурой: SPA, подогреваемыми бассейнами, питанием на полном пансионе или по системе «Все включено».

Как бронируют отели на День народного единства

Фото - © Freepik.com

Платформа Bronevik.com (входит в экосистему МТС) проанализировала ранний спрос на туристическое жилье в ноябрьские праздники 2025 года — исследование есть в распоряжении РИАМО. Согласно данным аналитиков, после летней стагнации внутренний турпоток вновь демонстрирует рост: количество бронирований увеличилось на 16% год к году. При этом большинство путешественников выбирают экономичные варианты размещения, но быстрее всего растет спрос на пятизвездочные объекты.

Статистика ранних бронирований на праздничные и выходные дни в начале ноября (данные Bronevik.com):

Туристическое жилье без звезд — 36% (средний чек — 4,5 тысячи рублей за ночь);

Пятизвездочные объекты — 8% (17,3 тысячи рублей);

Четырехзвездочные объекты — 25% (8,8 тысячи рублей);

Трехзвездочные объекты — 25% (5,6 тысячи рублей);

Объекты с 1-2 звездами — 6% (4,2 тысячи рублей).

Наибольший рост год к году (45%) показали пятизвездочные отели. В целом по России средний чек за бронирование туристического жилья на ноябрьские праздники увеличился на 5% — до 6,8 тысяч рублей за ночь, а средняя длительность проживания составила два дня. По стоимости заказов лидируют курорты Большого Сочи — Красная Поляна (в среднем 8,2 тысячи рублей за ночь), Сириус и Эстосадок (по 8,1 тысячи рублей). Самые бюджетные бронирования совершены в Самаре и Вологде (2,5 тысячи рублей), а также в Суздале (3,1 тысячи рублей).

Куда поехать в России на День народного единства 2025

Фото - © Александр Алексеев / Фотобанк Лори

Согласно данным платформы Bronevik.com, ТОП популярных направлений для путешествий в ноябрьские праздники возглавил Санкт-Петербург (10% от всех ранних бронирований по России), опередив прошлогоднего лидера — Москву (9%). На третьем месте Казань с долей 5%. Наибольшую динамику спроса демонстрируют Псков (+92%), Калининград (+75%) и Казань (+49%).

«Для непродолжительных поездок отлично подойдет Карелия — место для отдыха в окружении природы с чистыми озерами, лесами и уютными деревушками. В ноябре здесь можно насладиться тишиной и уединением, а также первыми снегами» Мария Журавлева руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру «Турслет»

Кавказ привлекает любителей термальных вод и горных пейзажей — в ноябре здесь еще достаточно тепло для комфортного отдыха, отмечает эксперт. А города Золотого кольца погружают в атмосферу старины и русской истории с их великолепными церквями, монастырями и старинными зданиями. Для более длительных путешествий отличным вариантом становится Алтай, привлекающий туристов живописными горами, реками и лесами. Это место идеально подходит для тех, кто ищет спокойствие и хочет насладиться природой.

«Для авантюрных путешественников Камчатка станет прекрасным выбором — термальные источники, вулканические пейзажи и редкие природные явления сделают путешествие незабываемым», — рассказывает Мария Журавлева. Среди пляжных направлений выделяется Геленджик — курорт с мягким климатом, где в ноябре еще бывают теплые дни. Здесь развита инфраструктура для отдыха, а цены на жилье и услуги становятся более доступными в межсезонье.

Сочи, хотя и является популярным курортом, в ноябре становится менее многолюдным, с сниженными ценами на жилье и питание, особенно в таких бюджетных районах, как Адлер, Лоо или Хоста. Калининградская область предлагает интересные экскурсии по историческим местам и возможность насладиться осенним морем, несмотря на холодные воды Балтики.

Куда поехать за границу на День народного единства

Фото - © Freepik.com

На ноябрьские праздники без визы можно отправиться в теплые страны, где сезон в самом разгаре, говорят в беседе с РИАМО специалисты компании FUN&SUN. Одно из популярных направлений — Египет: здесь комфортная погода (воздух плюс 27-29 градусов, море — плюс 25 градусов), а также изобилие сезонных фруктов: цитрусов, клубники, гуавы и манго.

«Ноябрь в Египте — отличное время для пляжного отдыха и экскурсий: можно увидеть пирамиды Гизы, Луксор и долину Нила, а также отправиться на сафари в пустыне или встретить рассвет на горе Моисея. Туры на ноябрьские праздники на двоих с перелетом на неделю стоят от 153 тысяч рублей», — рассказывают эксперты.

ОАЭ — еще один популярный вариант для короткого отдыха: комфортный климат, пляжный отдых, шопинг и семейные развлечения. Цены на отдых на этом направлении начинаются от 138 тысяч рублей на пять ночей за двоих. Турция подойдет тем, кто хочет отдохнуть комфортно по более низким ценам в качественных отелях с инфраструктурой: SPA-центрами, ресторанами и фитнес-клубами. В ноябре в Турции еще комфортная погода и меньше туристов — можно спокойно гулять, посещать музеи и древние города без очередей. Популярные маршруты включают старый город Антальи Калеичи, экскурсии в Демре, Памуккале и Тазы-каньон, а с детьми стоит заглянуть в Antalya Aquarium или парк The Land of Legends.

«При отелях есть SPA-центры и открытые бассейны, а цены снижаются после высокого сезона. Недельный отдых на Анталийском побережье в трехзвездочном отеле на двоих будет стоить от 49 тысяч рублей, а пять ночей в Стамбуле обойдутся от 77 тысяч рублей за двоих», — отмечают специалисты компании FUN&SUN.

Как подготовиться к отдыху на каникулы в ноябре

Фото - © Freepik.com

Для того, чтобы устроить себе отличный отдых на День народного единства, специалисты, опрошенные РИАМО, призывают следовать ряду правил. В частности, директор по развитию партнерской сети в сервисе путешествий «Туту» Эмиль Зиядинов рекомендует бронировать билеты и жилье заранее, так как спрос традиционно высокий.

«Тем, кто все решает в последний момент, подойдут поездки одного дня: например, жители Подмосковья могут отправиться в Тарусу, Серпухов, Клин, Звенигород или Дмитров» Эмиль Зиядинов директор по развитию партнерской сети в сервисе путешествий «Туту»

Кроме того, по словам Эмиля Зиядинова, важно учитывать погоду: в ноябре в России прохладно — нужны теплая одежда и удобная обувь для прогулок. Тем, кто едет на юг страны, не помешает тонкий пуховик-подстежка: он не займет много места в чемодане, но обеспечит теплом, если погода резко поменяется или вы решите подняться в горы. А тем, кто собирается за границу, стоит позаботиться о медицинской страховке, изучить правила въезда и запастись нужной валютой.

«Поскольку каникулы короткие, оптимально выбирать места с минимальным временем на дорогу. Для горнолыжного отдыха необходимо заранее уточнять доступность трасс и услуг в выбранном курорте», — заключает Мария Журавлева.