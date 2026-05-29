Ощущение восторга и захватывающие кадры: топ-8 подвесных мостов в Московской области

В материале РИАМО собрали локации с подвесными мостами в Подмосковье, где можно сделать эффектные кадры, полюбоваться закатами и ощутить настоящий восторг.

1. Мост в селе Каринское

Этот мост имеет длину более 90 метров и считается самым длинным подвесным мостом Подмосковья. Он идеально подойдет для романтической прогулки – рядом есть поляна для пикника, а виды буквально завораживают, к тому же из-за протяженности моста он довольно сильно раскачивается, поэтому можно смело обниматься. Именно эти места часто называют «Подмосковной Швейцарией». Недалеко расположены Звенигород и Саввино-Сторожевский монастырь, так что мост смело можно включать в маршрут выходного дня и наслаждаться отдыхом в необычайно красивом месте Московской области.

Где расположен: Одинцовский г.о., с. Каринское, координаты: 55°42'20"N 36°41'19"E

2. Мост у села Васильевское

Подвесной мост является пешеходным и расположен он недалеко от моста в Каринском. Он соединяет сельское поселение Никольское с селом Васильевское и является связующим между Истринским и Одинцовским горокругами. С моста длиной 90 метров открываются отличные виды на окрестности и Воскресенскую церковь начала XVII века, а совсем недалеко расположен замок в псевдоготическом стиле, где расположен корпус санатория имени Герцена.

В этих местах снимали «Эскадрон гусар летучих» и несколько сцен «Диверсанта».

В этом году мост планируют отремонтировать.

Где расположен: Одинцовский г.о., координаты: 55°36'33"N 36°35'19"E

3. Высотная экологическая тропа в Приокско-Террасном заповеднике

В Приокско-Террасном заповеднике можно посетить экотропу «Сквозь листву». Она расположена на высоте около восьми метров и представляет собой серию мостиков-переходов, соединенных смотровыми площадками. Среди крон деревьев каждый сможет прогуляться, насладиться лесом и увидеть детали, которые не заметишь с земли. С помощью интерактивных стендов посетители смогут услышать голоса обитающих здесь птиц, вдохнуть ароматы леса и ощутить себя частью природы. Билет стоит от 200 рублей, дети до четырех лет могут посещать тропу бесплатно.

Где расположен: г.о. Серпухов, м. Данки, тер. Заповедная д.1

4. Марсианский подвесной мост

Название у почти 90-метрового моста «космическое» потому, что он соединяет деревни Марс и Марково в Рузском горокруге. Мост спроектировал и построил местный житель Юрий Соколов еще в конце 1960-х годов. В 2019-м он был отремонтирован, в 2025-м здесь снимали фильм «Мосты». Здесь открываются потрясающие виды на Москву-реку и на леса вокруг – настоящее единение с природой.

Где расположен: г.о. Рузский, дер. Марс и Марково, координаты: 55.608432, 36.426389

5. Мост у села Тучково

Недалеко от Марса есть еще один подвесной мост длиной около 50 метров. Он расположен в поселке Тучково и соединяет его с деревней Игнатьево. Сюда можно ехать за отдыхом на природе и чтобы посетить усадьбу Любвино, которая раньше была «летящим белым чудом», а сегодня нуждается в реставрации.

Где расположен: г.о. Рузский, поселок Тучково, координаты: 55.61989007, 36.4894605

6. Мост в деревне Игумново

Подвесной мост в Игумново построили в 1960-х годах из остатков старой плотины и по нему жители деревни добирались до Тетерино. За долгий срок службы мост буквально стал аварийным и в 2015 году была проведена его реконструкция. Так что теперь это безопасный и красивый мост, насладившись прогулкой по которому, можно доехать до «Бородинского поля» и узнать лучше историю Отечественной войны 1812 года.

Где расположен: Можайский г.о., дер. Игумново, координаты: 55.540762, 36.023377

7. Мост между Зеленково и Павловской Слободой

Этот подвесной мост находится в Павловской Слободе. Его ширина составляет 50 сантиметров, что делает мост одним из самых узких в Московской области. Мост соединяет два берега реки Истра, вдоль которой растут красивые ивы. Это идеальное место для фотосессий. Помимо моста посетит здесь можно Ново-Иерусалимский монастырь, находящийся недалеко, и музей «Новый Иерусалим».

Где расположен: г.о. Истра, тер.упр. Павло-Слободское, координаты: 55.824272 37.075673

8. Мост в Лемешево

В настоящий момент мост через реку Пахра закрыт из-за плохого технического состояния. По информации администрации Подольска, в настоящий момент прорабатывается вопрос о строительстве нового пешеходного моста.

Мост соединяет деревню Лемешево и поселок Дубровицы, где находится знаменитая своей красотой церковь Знамения Пресвятой Богородицы.

Где расположен: г.о. Подольск, дер. Лемешово, координаты: 55.43422771, 37.48130163