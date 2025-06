Очередной скандал в Голливуде: в чем обвиняют друг друга Блейк Лайвли и Джастин Бальдони

Предыстория конфликта Блейк Лайвли и Джастина Бальдони

Фото - © кадр из фильма "Всё закончится на нас"/Сайт Кинопоиск

В августе 2024 года на экраны вышла драма «Все закончится на нас» (It ends with Us) по одноименной повести писательницы Колин Гувер. Лили Блум, главная героиня фильма, все детство наблюдала, как ее отец подвергает физическому и сексуализированному насилию ее мать. Повзрослев и съехав от родителей, девушка познакомилась с нейрохирургом Райном Кинкэйдом. У пары завязались страстные отношения, но вскоре Блум начала осознавать, что попала на удочку абьюза и повторяет судьбу своей матери.

Этот фильм – настоящий хит, собравший в прокате более 350 млн долларов. Главные роли в фильме сыграли сам режиссер Джастин Бальдони, а также Блейк Лайвли, которая не только играла, но также и продюсировала проект.

Трейлер фильма общественность увидела в мае 2024 года, а когда 9 августа кинолента вышла в широкий прокат, зрители начали подозревать, что в съемочной команде явно что-то происходит неладное. К примеру, на премьере фильма на Манхэттене актриса и режиссер избегали друг друга, что породило множество слухов. Кроме того, коллеги по съемочной площадке даже не подписаны на режиссера в соцсетях. Тем временем таблоид Page Six сообщил, что исполнители главных ролей просто поссорились на съемках, потому что «Бальдони заставил Лайвли чувствовать себя некомфортно».

Пользователи соцсетей также разбирали интервью обоих и задавались вопросами, почему же Лайвли и Бальдони даже не упоминают друг о друге в своих разговорах с журналистами. Они даже не фотографировались вместе в рамках кампании по продвижению кинокартины.

Стало также известно, что буквально перед самой премьерой фильма Джастин Бальдони нанял Мелиссу Натан, кризисного PR-менеджера, которая представляла интересы Джонни Деппа в деле о клевете против его бывшей жены Эмбер Херд.

С чего начинался скандал и в чем обвиняли актрису Блейк Лайвли

Фото - © кадр из фильма "Всё закончится на нас"/Сайт Кинопоиск

Накануне премьеры скандал начал уже разгораться. Тогда в соцсетях стали появляться посты в большом количестве, где пользователи выступали с критикой того, как Лайвли продвигает кинокартину. Джастин Бальдони делал упор в промоутировании на то, чтобы зрители не считали историю в фильме черно-белой, не осуждали главную героиню за неправильный выбор. Он говорил, что «мы не можем судить женщин за их выбор (то есть возвращение к абьюзеру), потому что они совершают его для собственной защиты или по каким‑то другим причинам, и это тяжелое решение».

Блейк Лайвли же, в свою очередь, казалась во время промокампаний очень легкомысленной. На всех мероприятиях, связанных с фильмом, она появлялась в ярких игривых платьях. В соцсетях даже стали возмущаться: «Это же не фильм „Барби”!». Казалось, что актриса даже и не думает делать акцент на болезненной проблематике фильма и выдает его за беззаботную любовную историю.

Масла в огонь добавил тот факт, что фильм «Все закончится на нас» стартовал в прокате вместе с фильмом «Дэдпул и Росомаха», в котором в главной роли сыграл супруг Лайвли – актер Райан Рейнольдс. Супружеская чета появлялась вместе на мероприятиях друг друга, и зрители сочли это отвратительным: получается, что такую сложную драму, как фильм «Все закончится на нас», смешивают с развлекательным супергеройским фильмом.

Но и это еще не все. Параллельно с запуском фильма Блейк Лайвли дала старт своему косметическому бренду Blake Brown Beauty, чем вызвала волну негодования: вместо того, чтобы освещать действительно сложные и важные социальные темы, актриса хочет заработать как можно больше денег.

Несколько месяцев репутация Лайвли была под ударом: в СМИ и социальных сетях называли ее самовлюбленной, алчной и трудной в общении. Кроме того, резко упали и продажи ее косметических средств. В результате актриса открыто заявила, что подверглась клеветнической кампании, за которой явно стоит Джастин Бальдони.

Бодишейминг, домогательства, манипуляции: что происходило на съемках фильма «Все закончится на нас»

Фото - © кадр из фильма "Всё закончится на нас"/Сайт Кинопоиска

Претензии со стороны Блейк Лайвли

20 декабря 2024 года Лайвли подала свою первую жалобу в Департамент гражданских прав Калифорнии. Там она заявила, что ей нанесли тяжелый эмоциональный ущерб во время съемок фильма. Актриса констатировала, что при работе над кинолентой она, ее визажистка и еще несколько женщин на съемочной площадке подверглись сексуализированным домогательствам со стороны Бальдони. Что касается Лайвли, то режиссер мог войти в примерочную, пока она переодевалась или кормила ребенка грудью, добавлял дополнительные сцены поцелуев в сценарий, позволял себе комментарии и критику в адрес тела и внешности актрисы. В качестве примера она приводит случай, когда Бальдони «тайно, без ее ведома или разрешения, позвонил ее фитнес-тренеру и намекнул, что хочет, чтобы она похудела за две недели» для съемок сцены, в которой Бальдони поднимает ее на руки.

Помимо бодишейминга и сексуализированных домогательств, режиссер и его компания Wayfarer Studios занимались «социальными манипуляциями», чтобы уничтожить репутацию актрисы. В качестве доказательств Лайвли привела переписку между Дженнифер Абель, пресс-атташе Джастина Бальдони, Мелиссой Натан и другими членами команды режиссера по связям с общественностью. «Он хочет быть уверен, что ее можно похоронить», – говорилось в одном из сообщений Дженнифер Абель Мелиссе Натан. «Вы знаете, мы можем похоронить кого угодно», – написала та в ответ. «Он не понимает, как ему сейчас повезло», – позже писала Натан, обсуждая успехи команды Бальдони в работе над публичным образом режиссера.

Тем не менее адвокат Бальдони опроверг все обвинения в адрес режиссера. Он сказал, что жалоба Лайвли – это просто отчаянная попытка восстановить репутацию, которую она сама уничтожила своими действиями и высказываниями во время промоутирования фильма.

31 декабря 2024 года Лайвли подала иск в суд на основе своей жалобы. В иске актриса заявляет, что она подверглась преследованию из-за сообщений о сексуализированных домогательствах и враждебной атмосфере на съемочной площадке фильма.

Претензии Бальдони к Блейк Лайвли

31 декабря подал в суд и Джастин Бальдони. Правда, не против Лайвли, а против The New York Times, обвинив газету в клевете. Также режиссер отметил, что подвергся давлению во время создания фильма. Дело в том, что на этапе монтажа Лайвли придумала собственную версию фильма и пригрозила, что не будет участвовать в продвижении, если ее вариант не рассмотрят. В итоге студия Sony показала оба варианта фильма (режиссерскую и Лайвли) фокус-группе и предложила остановиться на той, которая больше понравится зрителям. Режиссерская версия набрала большее число голосов, однако Лайвли не сдержала свое слово, и пришлось выпускать в прокат версию Лайвли, да еще и упомянуть ее в титрах как продюсера.