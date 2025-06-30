О нем забыли на 20 лет: 8 интересных фактов о Тунгусском метеорите, о которых вы могли не знать

В материале РИАМО читайте интересные факты о небесном теле, которое оставило после себя много загадок.

30 июня ровно 117 лет назад мощное небесное тело взорвалось вблизи реки Подкаменная Тунгуска в тайге — позднее его прозвали Тунгусский метеорит. Объяснения случившемуся нет до сих пор. В материале РИАМО в честь годовщины падения метеорита собрали 7 интересных фактов об этом событии и самом объекте.

1. Почти 20 лет о метеорите не вспоминали

Фото - © Veniamin Kraskov / Фотобанк Лори

Метеорит упал в малонаселенную таежную зону: пострадавших было немного, лишь местные жители стали свидетелями этого явления. Вероятно, поэтому об этом быстро забыли. Только через 19 лет проснулся интерес к метеориту и начались первые экспедиции. Ученый-геолог Леонид Кулик первым стал изучать это место: он общался с очевидцами, пытался найти остаток этого небесного тела. Однако ученый ничего не нашел.

2. На месте «падения» ломаются часы и не растут деревья

Фото - © Ореольный бурелом вокруг места взрыва Тунгусского феномена

На месте катастрофы ломались и электрические, и механические часы — это отмечали там некоторые исследователи. Никто не знает причину необычного феномена: его даже назвали «Тайна тунгусского времени». Любопытно, но даже деревья там не растут — на месте «падения» метеорита сейчас только покрытая травой поляна.

3. Мощность взрыва, как у водородной бомбы

Фото - © Сгенерировано Freepik

Взрыв при падении метеорита был очень мощным: он повалил лес, по площади сравнимый с площадью Москвы. И это не просто так. Сила удара метеорита почти в 2 раза превышала мощность бомбы в Хиросиме. Поэтому даже за 800 километров можно было услышать звук падения, а в доме в 200 километрах от катастрофы — уже собирать выбитые в окнах стекла.

4. Не оставил почти никаких следов

Фото - © Топи реки Тунгуски, в районе которых предположительно упал метеорит. Журнал «Вокруг света», 1931 год

Интересно, что в районе катастрофы нет никакого углубления — в этом убедился исследователь-геолог Леонид Кулик и его последователи. Это показалось странным и нелогичным. Так появилось первое объяснение: возможно, что Тунгусский метеорит взорвался высоко в воздухе и поэтому не оставил воронки после себя.

5. Возможно, у Тунгусского метеорита есть вторая часть

Фото - © Vectorwin / Фотобанк Лори

Спустя 100 лет после падения метеорита ученые решили: небесное тело могло расколоться на две части. Это показали пробы, которые они делали в 60 километрах от места взрыва. Там исследователи выявили: состав элементов крайне схож с породами 1908 года — года падения Тунгусского метеорита. Местные жители тоже говорили, что у небесного тела была вторая часть.

6. Это вовсе и не метеорит

Фото - © Марина Аринина / Фотобанк Лори

Наука предлагала различные названия для этого небесного тела: астероид, кометное ядро. Метеоритом Тунгусский объект называть не совсем правильно, потому что настоящий метеорит должен обязательно приземлиться. А этого, вероятно, не было: на сегодняшний день не нашли ни одного осколка небесного тела. «Тунгусское событие» — так предлагают называть этот день исследователи.

7. День Тунгусского события стал Международным днем астероида

Фото - © Данил Руденко / Фотобанк Лори

Астероиды, метеориты и другие небесные тела могут быть опасны для всей планеты, а не только отдельного человека. Тунгусское событие «вдохновило» ученых: они начали активно изучать небесные светила, чтобы защитить нас от возможных катастроф. То есть теперь в этот день люди вспоминают не только о Тунгусском метеорите, но и о влиянии космических тел на Землю в целом.

8. До сих пор нет точной информации, что же произошло на Подкаменной Тунгуске: версии

Фото - © Veniamin Kraskov / Фотобанк Лори

Почему тогда произошел взрыв, ученые точно не знают: они выдвигают различные версии. Вот некоторые из них: