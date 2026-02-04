Новый сетевой феномен: кто такой Дрысясися и почему он доводит всех до слез

Кто такой Дрысясися

В последние годы Интернет заполонили странные персонажи, созданные искусственным интеллектом. Одним из таких является инопланетянин Дрысясися, ставший популярным благодаря рассказам о своей печальной жизни и грустному образу. История этого существа началась летом 2025 года, когда один из пользователей TikTok решил создать серию ИИ-изображений на основе бессмысленных слов-ругательств. Среди прочих образов выделялся фиолетовый пушистый монстренок с огромными глазами и непропорционально тонким телом. Создатель Дрысясиси не делал на него ставку, однако именно он почему-то особенно полюбился пользователям Интернета.

Чем привлекает Дрысясися

Особенность образа Дрысясиси заключается в его слабости и уязвимости. Этот инопланетянин регулярно попадает в неприятные ситуации и сталкивается с несправедливостью и обидами со стороны окружающего мира. Его проблемы настолько комичны и абсурдны, что зрители начинают искренне переживать за судьбу героя. Некоторые видеозаписи с участием Дрысясиси включают такие моменты, как:

Издевательства над ним сверстников в школе;

Неприятности в магазинах, где персонажу отказывают в покупке одежды;

Нежелание девушек общаться с Дрысясисей из-за его внешности;

Разрушение его поделок и ругань незнакомцев.

Свою историю Дрысясися начинает словами: «Первое, что я помню, как мама ругала меня за то, что я родился. В роддоме мне не давали молоко, а поили водой из-под крана. Вместо пеленок оборачивали в мусорный пакет. Когда я пошел в садик, воспитатель говорил, что я вонючка».

Неудивительно, что все эти события вызывают отклик у многих зрителей, поскольку напоминают личные переживания и трудности в повседневной жизни.

Популярность Дрысясиси

Фиолетовый инопланетянин быстро нашел свою аудиторию благодаря необычным внешним данным и искренним историям. Пользователи соцсетей активно комментировали видеоролики, высказывая поддержку герою и отмечая сходства с собственными проблемами. Многие выкладывали свои фотографии с ним, демонстрируя привязанность к персонажу и желание помочь ему.

В 2025 году коммерческий рынок тут же отреагировал на запрос общественности: на прилавках маркетплейсов появились кружки, футболки, значки и даже фигурки Дрысясиси. Особенно популярными стали парные аксессуары с изображением персонажа и его подруги — розовой инопланетянки Дрысяпуси. Ее пользователи Интернета создали, не выдержав своих эмоций и желая как-то помочь Дрысясисе переживать все то несправедливое, что с ним случается в этом мире.