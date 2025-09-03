Новый «Гарри Поттер»: когда выйдет сериал, кто в нем сыграет и о чем будет

В материале РИАМО — все спойлеры о новом сериале про Гарри Поттера.

Что известно о новом сериале про Гарри Поттера

Фото - © HBO Max. hbomax.com

О грядущем новом сериале по книгам Дж. К. Роулинг говорят уже достаточно давно. Переснять знаменитую сагу решили компании HBO и Warner Bros Discovery. Известно, что новый сериал не будет продолжением или спин-оффом к уже вышедшим фильмам о мальчике, которому удалось выжить. Это будет полноценный сериал по книгам, рассказывающий историю с самого начала.

Всего планируется несколько сезонов — по одному на каждую книгу. По задумке создателей, это позволит более полно раскрыть сюжет всех книг и включить в ленту даже второстепенные линии, которые в фильмах не были раскрыты. Фанаты, например, надеются, что в сериале более полно покажут характеры Добби, Пивза, профессора Бинса и других героев.

В сериале будет сниматься новый актерский состав, а также зрителей может удивить новая трактовка волшебной истории. Хотя, конечно, знаменитые локации вроде замка Хогвартс, Косого переулка и деревни Хогсмид сохранятся.

Создатели делают большую ставку на этот сериал. Предполагается, что это долгосрочная инвестиция, которая привлечет новых фанатов во вселенную Гарри Поттера, а потраченный бюджет по размаху сравнится с «Игрой престолов».

Кто пишет сценарий и отвечает за визуал сериала про Гарри Поттера

Фото - © HBO Max. hbomax.com

Написание сценария доверили британскому сценаристу Франческе Гардинер, она же выступит и в качестве шоураннера. Именно она — автор «Наследников» и «Тьмы за пределами кольца», которые транслировал HBO. Также над сценарием будет работать Лора Нил, известная по сериалу «Убивая Еву».

Режиссером нескольких серий выступит Марк Майлод, который снимал эпизоды для знаменитой «Игры престолов». Костюмы доверили художнице Холли Уоддингтон, получившей «Оскар» за работу в фильме «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.

Многих интересует вопрос, будет ли участвовать в съемках сама Джоан Роулинг. Так вот создатели сериала уверяют, что автор саги выступит в роли продюсера и будет следить за тем, чтобы отснятый материал передавал атмосферу ее книг. Помимо нее продюсерами будут Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и Дэвид Хейман (он же работал над фильмами о Гарри Поттере).

Кто занят в основных ролях сериала о Гарри Поттере

Фото - © HBO Max. hbomax.com

Кастинг на три главные роли — Гарри, Гермиона и Рон — проходил с начала 2024 года. Конкурсантам было предложено прочитать любое стихотворение на выбор и рассказать немного о себе. Лишь в мае 2025 года кастинг завершился и HBO представил миру актеров, которые сыграют основных персонажей сериала.

Итак, Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а и Аластеру Стауту достанется роль Рона Уизли.

Что касается других ролей, то о них известно пока немногое. Альбуса Дамблдора сыграет Джон Литгоу. Он заслужил в свое время премии «Эмили» и «Золотой глобус» и известен по таким фильмам, как «Корона» и «Декстер». Также он снялся в недавнем фильме «Конклав». Любопытно, что фанаты отреагировали на него достаточно положительно и возлагают на него большие надежды.

Минерву Макгонагалл доверили Джанет Мактир, номинанте премий «Оскар» и «Эмми». Она снималась в сериале «Озарк» и в фильме «Джейн Эйр». Кастинг-директора выделили ее благодаря ее аристократической внешности и амплуа строгой, но справедливой дамы.

Спорным показался фанатам выбор актера Паапа Эссьеду на роль Северуса Снейпа. Темнокожий актер на роль, с которой некогда блестяще справился знаменитый Алан Рикман, вызвал недоумение у общественности. Тем временем создатели сериала поступили так нарочно: Эссьеду и Рикман — два совершенно разных по типажу и возрасту актера, и этот факт позволит избежать сравнений друг с другом.

Бородатого лесника Хагрида сыграет Ник Фрост, обладатель невероятного таланта и ослепительной харизмы. Его вы могли видеть в фильмах «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые».

Пол Уайтхаус изобразит на экране Аргуса Филча — старого сквиба, много лет работающего в Хогвартсе завхозом.

Квиринуса Квиррелла, первого преподавателя Гарри по защите от темных сил, сыграет театральный актер Люк Тэллон.

Мама семейства Уизли — Кэтрин Паркинсон. Старший брат Гарри Перси — Рони Спунер. Близнецов исполнят Тристан и Габриэль Харланды. Грейси Кохрейн выступит в роли их сестры.

Своенравного красавчика Драко Малфоя сыграет Локс Пратт, а его отцом Люциусом станет Джонни Флинн.

Когда выйдет сериал

Фото - © HBO Max. hbomax.com

Уже сейчас вовсю идут съемки нового сериала. Начались они еще в середине июля 2025 года. Площадка осталась все та же — студия Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании, где снимали фильмы о Гарри Поттере.

Выход первых серий запланирован на 2027 год, хотя изначально планировалось дать старт проекту еще в 2025 или 2026 году.

Между сезонами предполагают делать интервал сроком до года или больше. Так что нас ждет увлекательное десятилетие вместе с Гарри Поттером.

Что говорит общественность о новом сериале про Гарри Поттера

Фото - © HBO Max. hbomax.com

В интернете толпы фанатов призывают бойкотировать новый сериал о Поттериане. Люди не довольны, что в роли продюсера выступит Джоан Роулинг. Все потому, что создательница книг о Гарри Поттере в 2019 году негативно высказалась году в адрес трансгендеров* (*ЛГБТ — экстремистское движение и запрещено на территории РФ).

На возмущение фанатов Поттерианы Джон Роулинг отреагировала в своем аккаунте в соцсети Х (заблокирована на территории РФ). Она написала: «Ужасные новости, которыми я считаю своим долгом поделиться. Активисты пытаются организовать очередной бойкот моей работы, на этот раз сериала о Гарри Поттере. Поскольку предупрежден — значит вооружен, я запаслась большим запасом шампанского». Также писательница добавила, что взялась продюсировать новый сериал ради Пивза — этого персонажа не показали в полнометражных фильмах про мальчика, которому удалось выжить.