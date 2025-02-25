Новая эпоха: гороскоп для всех знаков зодиака на март 2025 года

Общие тенденции для всех знаков зодиака в марте 2025 года

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В марте состоится первый переход Нептуна в знак Овна, и пробудет он там вплоть до 2038 года. Этим ознаменуется начало новой эпохи. Правда, окончательно планета зайдет в этот знак лишь в январе 2026 года, а пока только подразнит нас, приоткрыв дверь и показав нам кусочек будущего. К знакам Вселенной стоит быть особенно внимательными с конца марта по 22 октября 2025 года. В это время могут новыми красками заиграть привычные, стабильные отношения, а в сфере искусства появятся новые жанры. Для творческих людей наступает период выхода из состояния полудремы – начинается время повышенной активности.

С 3 марта и до конца года Нептун также соединяется с Сатурном. В это продолжительное время стоит быть настороже к тому, что вы слышите и говорите сами. Не должно быть никакой лжи и фальши – все в итоге всплывет и сыграет против вас. А вот чужая всплывшая ложь заставит вас пересмотреть текущие отношения с этими людьми, не исключено отстранение друг от друга. Если вы раньше что-то прощали друг другу, теперь это будет сделать гораздо труднее – проще разойтись.

Сразу две планеты станут в марте ретроградными – уже привычный нам Меркурий, который ретроградит по 3-4 раза в год, и Венера. Это наложит отпечаток на все наши дела, которые мы планировали на март. Не рекомендуется в этот период активно действовать и огорчаться, если что-то не получилось. Сейчас время для спокойного, размеренного созидания и размышлений – дела подождут.

Подольет масла в огонь Лунное затмение, которое заставит нас отказаться от привычного. Больше не работают опробованные способы поведения, логика отходит на второй план, на первый же выходит интуиция. Если при принятии решения рациональное и чувственное у вас не в ладах – выбирайте второе, не ошибетесь.

Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2025

Овен очень активен

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Месяц выдастся для Овнов очень активным – целых 5 планет будут находиться в вашем знаке зодиака. От вас сейчас зависит очень многое, в том числе и другие люди. Личная жизнь может порадовать неожиданным сюрпризом, от которого у вас буквально закружится голова. Такие же успехи ждут вас и в работе. Начиная с 20 марта будьте готовы быть в центре всеобщего внимания, но не становитесь эгоцентричными – нужен баланс. Если давно планировали попросить прибавку к зарплате, самое время это сделать. Наиболее удачный период – первая неделя марта.

Телец погружен в любовные дела

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Ваш управитель Венера ходит по знаку Овен, поэтому вы становитесь чуть более активны, чем обычно. Чувства, желания, эмоции – все как будто умножено на два, и это трудно сдержать в узде. Хочется флиртовать и быть любимыми. Не замыкайтесь в себе, дайте волю своим эмоциям. А вот с новыми знакомствами стоит быть аккуратнее: человек может оказаться совсем не таким, каким себя описывает и каким кажется. В текущих отношениях также могут возникать разногласия и ревность – не без вашей подачи. Поговорите с партнером начистоту, чтобы оставить все ссоры в прошлом.

Близнецы в марте работают, чтобы хорошо отдохнуть

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Близнецы становятся первым парнем на деревне: одна нога здесь, другая – там, везде надо успеть и все предусмотреть. Как же это выматывает. Именно поэтому уже в середине месяца внутренняя батарейка Близнецов скажет им «хватит» и будет настраивать на более размеренный образ жизни. Не пытайтесь угодить всем, не бойтесь осуждения. Вы тоже заслуживаете немного отдохнуть. Самое благоприятное время для Близнецов – первая и третья недели марта. В это время постарайтесь успеть все, что планировали, чтобы остальное время с чистой совестью отдыхать.

Рак очень активно борется с обстоятельствами

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Раки в марте устанут от форс-мажоров. То начальство на работе вдруг решит, что Рак вполне может задержаться допоздна, то домашние решат поскандалить просто ради самого скандала, без какой-то серьезной причины, то в магазине придется воевать за понравившуюся вещь, ведь кому-то она понравилась тоже, а осталась последняя. Еще и планета агрессии и напора Марс ходит по вашему знаку. Придется непросто. Зато это отличное время, чтобы успеть все и даже больше. Вы похожи на индийское божество и несколькими руками. Если вы не привыкли сидеть сложа руки и сетуя на судьбу, то март вам запомнится как очень плодотворный период.

Лев в марте очень важный, но не против повеселиться

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Лев в первую половину марта чувствует себя очень амбициозным: того, что он имеет, кажется недостаточно и хочется всего побольше, даже если это какие-то достижения или какая-то брендовая шмотка. Держите себя в руках и не наделайте ошибок, о которых потом можно пожалеть. Кроме того, сейчас надо учиться сдерживать свое львиное величие и снобизм – вы можете задеть близким своим чувством собственного превосходства. Вторая половина месяца более благоприятна, особенно для приятного времяпрепровождения. Посетите театр, кино, выставку или хотя бы сходите в кафе – порадуйте себя.

Дева отдыхает, чтобы восстановить здоровье

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Наконец-то Девы могут выдохнуть – толпа из планет, которая портила им жизнь, наконец-то рассасывается и переходит в другой знак. Но все равно как будто бы что-то идет не совсем так, как хочется. Близкие что-то от вас хотят, а вы не против полежать на диване перед телевизором. Или вам хочется уединиться, а вас зовут на вечеринку. Стойте на своем. Сейчас очень важно прислушиваться к своим истинным желаниям, ведь от этого зависит ваше здоровье. В начале месяца постарайтесь быть более собранными, чем обычно: велик риск попасть в чужую ловушку (то есть к мошенникам).

Весы не знают, что делать с бывшими партнерами

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У Весов продолжаются тенденции февраля. Первая половина месяца будет очень активной, постарайтесь за это время успеть как можно больше. Вторая половина не настолько благоприятная: дела могут стопориться, партнеры сомневаются и не дают вам однозначного ответа, а покупки не радуют. Могут вернуться ваши бывшие партнеры, о которых вы и думать забыли. Не спешите с принятием решения по этому поводу, подождите до середины апреля. Это сейчас перспективы кажутся радужными и благоприятными, но не факт, что так все останется, когда Венера выйдет из своего ретроградного движения.

Скорпион решает судьбы других

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Скорпион чувствует себя на коне, настоящим вершителем судеб. От ваших решений сейчас зависят многие. Но это влияние скорее благоприятное, нежели наоборот. Кроме того, вы в марте интуитивно чувствуете, как оказаться в нужный момент в нужном месте, поэтому можете рассчитывать на подарки судьбы. На работе дела идут лучше некуда – особенно в первой половине марта. С любимыми людьми тоже наблюдается оттепель, но не стоит воспринимать это как само собой разумеющееся: вашему партнеру сейчас нужна забота и внимание, постарайтесь его порадовать.

Стрелец в марте в приподнятом настроении

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У Стрельца в марте будет приподнятое настроение: целых 5 планет поддерживают его в делах и в личной жизни. Хорошо в этом месяце отправиться в отпуск или хотя бы наряжаться на работу каждый день, чтобы сохранить в себе такое прекрасное расположение духа. Первая неделя, правда, может быта несколько конфликтной из-за того, что вам будет трудно соглашаться с другими людьми, когда у вас есть свое собственное мнение. В данном случае лучше остаться наблюдателем ситуации и не вовлекаться в нее эмоционально.

Козерог занимается своим домом

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Козероги будут заняты домашними делами. Это отличный период, чтобы провести как минимум косметический ремонт, как максимум – устроить дома настоящую перепланировку. Внимания могут потребовать старшие родственники, выделите в своем плотном расписании пару дней, чтобы навестить их и провести с ними время. Если у вас есть дети, то они в этом месяце непременно вас порадуют своими успехами. А вот отношения с соседями могут дать крен: не стоит настаивать на своем, попробуйте прийти к выгодному обеим сторонам компромиссу.

Водолей привыкает к новым обстоятельствам

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Для Водолеев март окажется больше позитивным, нежели негативным. Вас ожидает много развлечений, встреч, звонков друзьям и походов в гости. Некоторые Водолеи уже начали ощущать стремительные жизненные перемены в связи с заходом в их знак Плутона. Не надо бороться с обстоятельствами: попробуйте их принять и посмотреть, как вы можете выиграть от этого. Первая половина марта для вас будет более благоприятная, поэтому все важные дела лучше планировать именно на это время. Начиная с середины месяца обратите внимание на свое здоровье.

Рыбы в гармонии со второй половинкой

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Рыбы в центре внимания вплоть до 20 марта. Пользуйтесь всеобщей любовью и вниманием: особенно это хорошо для предпринимателей. Если вы ведете блог в интернете, хорошее время для взаимодействия со своей аудиторией, можно обзавестись новыми последователями. Вообще март для Рыб – благоприятное время для любого творчества, путешествий, составления планов. Последняя неделя марта отлично подходит для свиданий и новых знакомств, если вы еще одиноки. Рыбы в паре ощутят небывалую гармонию от общения со своей второй половинкой.