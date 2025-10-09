Нобелевская премия 2025: лауреаты и их достижения

О том, кому в 2025 году вручают международную Нобелевскую премию – рассказываем в материале РИАМО.

Нобелевская премия – крупнейшая и престижнейшая международная премия, учрежденная завещанием выдающегося ученого Альфреда Нобеля. Премия ежегодно присуждается за открытия и достижения в области физики, химии, экономики, медицины, литературы – а также за вклад в поддержание «братства между нациями» («Нобелевская премия мира»). В 2025 году вручение Нобелевской премии запланировано на 10 декабря 2025 года.

Нобелевская премия по физике

Фото - © Сайт Нобелевской премии

В 2025 году Нобелевской премии по физике удостоятся трое ученых, которые совершили инновационные открытия в области квантовой механики. Джон Кларк, Джон Мартинис и Мишель Деворе из Калифорнийского университета получат награду «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».

Как сообщается в официальном пресс-релизе премии, Нобелевская премия по физике этого года открыла возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые сенсоры. Кроме того, ученые предоставили целый пласт новой информации, полезной для теоретического понимания нашего физического мира.

Нобелевская премия по химии

Фото - © Сайт Нобелевской премии

В 2025 году лауреатами Нобелевской премии по химии станут Сусуму Китагаве (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США) – они получат награду за создание металлорганических каркасных структур.

«Эти молекулярные конструкции с большими пространствами могут использоваться для сбора воды из воздуха пустынь, извлечения загрязняющих веществ из воды, хранения токсичных газов или катализа химических реакций», – сообщает сайт Нобелевского комитета.

Металлорганические структуры, созданные учеными, способны улавливать и разлагать токсичные вещества из воздуха, улавливать избыточный углекислый газ на электростанциях и заводах и в целом значительно уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу нашей планеты.

Нобелевская премия в области медицины

Фото - © Сайт Нобелевской премии

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии в 2025 году получат американцы Мэри Бранкоу и Фред Рамсделл, а также японец Симон Сакагучи. Они открыли дополнительные возможности периферической иммунной толерантности.

Исследование физиологов открывает новые возможности для предотвращения нанесения вреда организму собственной иммунной системой. Открытие медиков позволит разработать новые методы лечения и профилактики рака, а также аутоиммунных заболеваний (таких как псориаз, красная волчанка, ревматоидный артрит, витилиго и др.).

Информация о том, кто получит Нобелевскую премию мира, а также премию по литературе и экономике, ожидается в ближайшие дни.

Нобелевская премия по литературе

Фото - © Сайт Нобелевской премии. Ласло Краснахоркаи

Нобелевская премия по литературе в 2025 году достанется венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. Как сообщается на сайте премии, Ласло достоин награды «за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства».

Прозу писателя сравнивают с Францем Кафкой и Томасом Бернхардом: она пронизана абсурдисзмом и гротескными излишествами, однако при этом имеет «созерцательный и прекрасно выверенный тон».