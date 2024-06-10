Низкая преступность: 10 самых безопасных стран мира для жизни и туризма

Безопасность зачастую становится более приоритетным критерием при выборе места для очередного путешествия: ей уступают даже пляжи, шопинг и всевозможные интересные экскурсии. Помимо бюджета, потенциальных пейзажей, комфорта отеля и гарантированных впечатлений люди стали обращать повышенное внимание на то, насколько безопасно им будет вдали от дома.

1. Сингапур

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Сингапур заслуженно считается одной из самых безопасных стран в мире для жизни и туризма. В ежегодном рейтинге платформы Global Peace Index в 2023 году страна заняла 6 место.

Сингапур – это и город, и государство, и его столица. Население составляет около 5 млн человек, причем китайцы приходятся на 78% населения, малайцы – 14%, индийцы – 7%, а остальные европейцы. Эта страна занимает второе место в мире по плотности населения – после Монако.

В Сингапуре действуют довольно странные ограничения. Например, сюда нельзя ввозить жвачку, выплевывать ее на землю или прикреплять, допустим, на обратную сторону стола – за это грозит штраф. Нельзя также и подключаться к чужой wi-fi сети без согласия хозяина – в таком случае тоже грозит наказание. А на многих бесплатных парковках нельзя оставлять на ночь машину.

2. ОАЭ

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Объединенные Арабские Эмираты считаются одной из наиболее безопасных арабских стран для отдыха.

В этой стране очень строгие законы, которые позволяют чувствовать себя в безопасности. Например, вы можете забыть телефон в общественном месте, вернуться через час – и он все еще будет там лежать, его не украдут. Все потому, что в ОАЭ, особенно в Дубае, повсюду установлены камеры, а за воровство предусмотрены суровые наказания.

Кроме того, ОАЭ благодаря географическому положению почти не подвержены стихийным бедствиям, к тому же государство разработало систему быстрого реагирования для минимизации возможных рисков.

3. Португалия

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Португалия известна одним из самых низких уровней преступности в мире, что делает ее безопасным местом для туризма и жизни.

Португалия – самая западная страна в Европе. Она известна потрясающей природой, богатой историей и поражающей воображение средневековой архитектурой. Здесь сохранилось много исторических памятников, например монастырь Карму – можно посмотреть на руины архитектурного памятника XIV века, который не пережил землетрясения, простояв четыре сотни лет. Сейчас от него остались лишь стены, а крыша не сохранилась.

Португалия подвержена определенным рискам стихийных бедствий: это лесные пожары и землетрясения. Однако правительство предпринимает все необходимые меры, поэтому даже в случае какого-то происшествия среагирует очень быстро.

4. Дания

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Дания является одной из самых безопасных стран в мире. Результаты проведенного в 2019 году исследования Global Peace Index показали, что Королевство имеет индекс 24.72 из 100 и входит в топ-15 стран с низким уровнем преступности.

Дания – это страна, которая находится в северной части Европы и является одной из стран великой Скандинавии. Эта страна привлекает своими живописными просторами природы, исторической памятью и различными традициями. Так, например, Дания – это родина любителей велосипедов, их количество превышает количество автомобилей в два раза. Это обусловлено тем, что в Дании существует слишком высокий показатель налогов на приобретение автомобиля.

5. Норвегия

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Норвегия считается достаточно спокойной страной, хотя количество преступлений здесь неуклонно растет. Мест, закрытых для туристов из-за угрозы безопасности, нет. Однако не следует оставлять без присмотра личные вещи в общественных местах и носить с собой крупные суммы наличными.

Значительная часть Норвегии простирается за Полярным кругом, что приводит к уникальным природным явлениям. В таких районах, как Тромсё и Шпицберген, в летние месяцы солнце не заходит в течение длительного времени, что приводит к завораживающему явлению “полуночного солнца”. И наоборот, зимой в этих регионах наступает полярная ночь, когда солнце в течение длительного времени остается за горизонтом. Этот контраст придает Норвегии особый колорит и делает арктические пейзажи еще более захватывающими.

6. Финляндия

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В Финляндии практически отсутствует уличная преступность, с которой иногда сталкиваются путешественники в других странах. Поэтому Финляндия – идеальный вариант для размеренных и спокойных путешествий и жизни.

Финляндия также неизменно входит в число самых счастливых стран мира, согласно различным международным отчетам о счастье. Такой замечательный индекс счастья объясняется целостным подходом Финляндии к благополучию, который включает в себя такие факторы, как высокий уровень жизни, справедливое общество, отличное здравоохранение и сильное чувство общности.

7. Австрия

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Австрия не просто так является одной из наиболее безопасных стран Европы: вероятность террористической или криминальной угрозы здесь стремится к нулю. Окружающие люди почти всегда добродушны и приветливы, а основная опасность для туристов – лавины и некоторые другие природные явления.

Большая часть территории Австрии покрыта горами. Восточные Альпы составляют 62% от всей площади страны. Самая высокая точка, гора Гросглокнер (3798 м), по совместительству является вторым по высоте пиком в Европе. Именно здесь расположен крупнейший ледник Пастерце, который начиная с XIX века активно тает. Именно тут расположены все лучшие горнолыжные курорты Австрии.

8. Катар

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Катар признан одной из самых безопасных стран для туризма благодаря низкой преступности и высокому уровню общественной безопасности. В Катаре инфраструктура мирового класса и очень высокий уровень жизни. Страна также известна своими усилиями по обеспечению чистоты и безопасности, в том числе через программу «Qatar Clean», направленную на поддержание высоких стандартов гигиены в гостиничном секторе.

Катар является одной из самых богатых стран в мире благодаря своим нефтяным и газовым запасам. Эти ресурсы сделали Катар одним из ведущих экономических центров Ближнего Востока. При этом, до открытия месторождений нефти, Катар являлся, наверное, самой бедной страной мира.

В Катаре есть множество высотных зданий и современных архитектурных шедевров, включая здание «Перо» – символ страны и одну из самых высоких небоскребов в Дохе.

9. Исландия

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Еще одна страна, безопасная для проживания и туризма. В 2023 году заняла первую строчку рейтинга в Глобальном индексе мира. Ее Исландия удерживает уже несколько лет подряд. Кстати, эта страна безопасна для женщин-туристов, которые приехали сюда в одиночку.

Исландия – страна одновременно огня и льда. Она имеет много вулканов и ледников, в том числе знаменитый вулкан с трудно произносимым названием Эйяфьятлайокудль, который привлек внимание всего мира в 2010 году своим извержением.

10. Швейцария

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В рейтинге Глобального индекса мира (Global Peace Index) в прошлом году была отмечена как одна из самых мирных и безопасных стран. Здесь очень низкий уровень преступности: краж, угонов автомобилей, ограблений. Высока здесь защита и от киберпреступлений.

В Швейцарию стоит отправиться, если вы любите воду, ведь это страна озер. Здесь их насчитывается более 1500. На долю страны приходится около 6% пресной воды всей Европы. Самые большие озера – Женевское, Маджоре и Боденское. Вода здесь настолько прозрачная и чистая, что можно во всех подробностях рассмотреть дно.

Города Женева, Цюрих и Берн регулярно входят в различные рейтинги наиболее пригодных для жизни городов мира.