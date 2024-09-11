Непредсказуемая энергия будет влиять на решения: что нас ждет в коридор затмений с 18 сентября

В материале РИАМО о том, что такое коридор затмений и как он повлияет на всех нас.

Что такое коридор затмений

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Коридор затмений с астрологической точки зрения – это промежуток времени между лунным и солнечным затмениями, который в среднем равен двум неделям. В этом году осенью лунное затмение произойдет 18 сентября, а солнечное – 2 октября.

Как на людей повлияет коридор затмений осенью 2024

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В первую очередь коридор затмений представляет собой период нестабильной энергии. В это время нежелательно принимать решения, в которых у вас есть сомнения или душа и разум между собой спорят и приходится себя в чем-то убеждать. Условно говоря, если визуально и по характеристикам вам нравится квартира, а рациональная часть шепчет, что надо подождать и посмотреть другие варианты, значит, надо повременить с покупкой жилья. Если врач говорит о том, что у вас один диагноз, а другой врач настаивает на другом – не начинайте лечение, пока не разберетесь в истинном положении вещей. Во время коридора затмений это особенно важно.

Иначе обстоят дела в тех ситуациях, когда у вас есть четкая уверенность в чем-то. Если вы уверены, что данный контракт принесет прибыль, – его надо подписать. Если вы уверены, что любите человека, –заключайте брак. Коридор затмений не ставит никаких ограничений и рамок, более того, именно в это время проще всего, например, зачать или родить.

Встречи и знакомства, которые случаются в это время, считаются кармическими, а новые люди так или иначе повлияют на нашу жизнь. Они могут ненароком прояснить сложную и запутанную ситуацию, выступить проводниками к иному уровню жизни, подтолкнуть к эволюции, стать нашими партнерами по бизнесу или же супругом/супругой в браке.

Гороскоп для всех знаков зодиака на коридор затмений с 18 сентября по 2 октября 2024 года

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Овен будет видеть вещие сны

Овен, привыкший вечно быть впереди планеты всей, внезапно захочет остановиться и отдохнуть от бесконечной гонки, бесконечных достижений. Захочется уюта и уединения, взять длительный отпуск и скрыться от цивилизации где-то на берегу океана. Подобные требования души стоит постараться реализовать – вы сами себе потом скажете «спасибо». Придется распрощаться с тем, что тянет вас в прошлое, и идти вперед. Но сначала – отдых. Также в этот период будет полезно распрощаться со своими зависимостями, будь то в еде, покупках, а может, у вас была безответная любовь. В течение 2,5 лет записывайте свои сны – они довольно часто будут вещими.

Телец будет ловить хайп в интернете

Перемены грядут у Тельцов в сфере дружбы. Какие-то друзья покидают вас, зато приходят новые, более хорошие – с ними складываются очень доверительные отношения, эти люди весомо повлияют на вашу жизнь. В целом может быть перемена интересов, в связи с чем у вас появляется новый круг общения. Благоприятно сложится любая деятельность в интернете, например, можно попробовать что-то продавать или писать рассказы – у вашего творчества сразу возникнут поклонники и последователи. Судьба будет благоволить Тельцам, занятым в сфере разработки, в IT или в науке.

Близнецы продвинутся по карьере

Близнецам придется принять важное решение, связанное с карьерой. Вероятно, пришло время перейти на новую работу или поставить перед собой иные задачи – более высокие, чем вы привыкли решать. Вообще этот период сменит некий статус Близнецов. Кто-то станет начальником, кто-то выйдет замуж, другие же откроют собственный бизнес и проявятся в новой для себя роли. Изменятся в принципе цели, которые Близнецы строили некогда на свою жизнь. Все теперь кажется иначе и добиваться хочется совершенно других вещей. Не стоит бояться изменить свою жизнь, свой быт – перемены сыграют вам на руку.

Раки будут получать образование и войдут в элиту

Затмение 18 сентября открывает двухгодичный цикл, в течение которого Раки будут очень много путешествовать. На все предложения о поездках звезды советуют отвечать «да!». За это время произойдет расширение вашего кругозора, многое вы будете рассматривать под другим углом. Хорошо в данный период получать высшее образование или как минимум окончить какие-нибудь курсы, которые выведут вас на более высокий уровень. Не исключено вхождение в некие элитные круга, обрастание знакомыми из высшего света. В целом же ближайшие 2,5 года будут максимально удачными, только надо уметь замечать подсказки от вселенной.

Лев возьмет кредит и многое переосмыслит

Представители знака зодиака Лев будут иметь дело с чужими деньгами. Так что если вы планировали взять ипотеку, оформить кредит или найти спонсора для своего бизнеса – вам будет сопутствовать удача. Вероятно, вы в целом смените свою работу и даже переквалифицируетесь, но ваш ценник на рынке труда заметно подрастет, а вместе с ним и аппетиты. Ваш партнер (романтический или по бизнесу) будет влиять на ваши деньги, а положительно или отрицательно – все зависит от того, как вы себя поставите и очертите свои права. Не исключено возвращение бывших любовников.

Дева сыграет свадьбу

Дева будет купаться во внимании противоположного пола, а потом велики шансы встретить свою вторую половинку и поставить заветный штамп в паспорте. Если же вы уже состоите в брачных отношениях, то это время будет проверкой пары на прочность и верность. Не утаивайте от партнера проблемы, высказывайте ему все напрямую. В противном случае велик шанс того, что вторая половинка будет переживать и накручивать себя, а это неминуемо испортит отношения. В ближайшие 2,5 года покажите себя человеком, которому можно доверять и который всегда подставит плечо. Кроме того, вероятен в целом всплеск вашей популярности, даже если речь не идет о романтических отношениях.

Весы найдут новую работу

Весам предстоит проявить себя как дисциплинированного сотрудника, на которого можно положиться. Не удивляйтесь, если самые важные поручения начальство будет адресовывать именно вам. Вероятно, именно вас попросят задержаться в офисе в праздничные дни, а 31 декабря с работы вы уйдете последним. Помимо работы внимания потребует и ваше здоровье – и нет, необязательно эти две сферы будут взаимосвязаны. Если вас беспокоит некая хроническая болячка, долечите ее наконец, чтобы забыть навсегда. Организм вам за это скажет спасибо. Также ближайшие 2,5 года будут хорошими для обзаведения домашним питомцем.

Скорпион будет очень любвеобильным

Скорпионы, самые главные собственники гороскопа, верные до гробовой доски, внезапно могут влюбиться в нового человека, и основная связь даст заметный крен. Если такой сценарий вам не по нраву, займитесь укреплением текущих отношений. Возможно, пора устроить своей половинке свидание, как в самом начале пути, или вместе отправиться в путешествие. Не исключено и рождение ребенка, если отношения в паре очень стабильные. В целом период благоприятствует самовыражению, творчеству, возобновлению хобби, появится азарт и блеск в глазах.

Стрелец наладит семейные отношения и переедет

В первую очередь Стрельцов ожидают вопросы недвижимого имущества. Если вы давно откладывали покупку или продажу квартиры, придется закрыть этот вопрос раз и навсегда в ближайшие 2,5 года. Любые переезды здорово перевернут вашу жизнь на 180 градусов, и вам это понравится. Кроме того, если у вас в семье долго тянулся некий конфликт или спорные ситуации, то этим тоже придется заняться в ближайшее время. Больше нельзя скрываться от проблем, надо пересмотреть свое поведение и разобраться с ними. Если ваши родители требуют от вас внимания и присутствия в их жизни – нельзя отказывать. Возможно, в их жизни сейчас что-то значимое происходит, и ваше присутствие для них просто необходимо.

Козерог будет много общаться и купит машину

Именно к Козерогам в жизнь придут новые знакомые, которые изменят их жизнь к лучшему. Не отказывайтесь от поездок и походов в гости, посещайте всевозможные выставки, а если ваша работа это позволяет, то можно открыть для себя плюсы коворкинга. Охотнее соглашайтесь на коллаборации, будьте открыты к сотрудничествам. Больше пишите и мелькайте в социальных сетях, здоровайтесь с соседями по дому – кто знает, возможно, где-то рядом ходит ваш лучший друг. Также ближайшие два года можно посвятить учебе и покупке транспортного средства. Однако тщательнее проверяйте любую информацию, не принимайте все на веру.

Водолей будет заниматься деньгами

Представители знака зодиака Водолей погрузятся в денежные вопросы. Можно ожидать денежную поддержку от государства, от друзей, от бизнес-партнеров. Не заставят себя долго ждать положительные ответы от банка, если вы претендуете на кредитные средства. Также в это время полезно продавать свои активы, избавляться от акций или любого имущества, если стоит такая цель. Каких-то Водолеев начальство порадует повышением зарплаты или новой, более высокой должностью, которая будет больше оплачиваться. Помимо денег встанет вопрос и самооценки: что для вас важно в жизни? Вам нравится место, где вы работаете? А обстановка в семье? Достаточно ли вы реализованы в жизни? Спустя два года ответы на эти вопросы будут как на ладони.

Рыбы изменятся внешне и внутренне

Во время коридора затмений и в дальнейшие два года, когда лунные узлы будут находиться в вашем знаке, благоприятно заняться переменами во внешности. Это может быть новая стрижка, стиль в одежде, сделанная или, наоборот, сведенная татуировка. Всевозможные омолаживающие процедуры, пластическая хирургия – все пройдет великолепно для вас. В это время положительно скажется чуть более эгоистичное поведение, Рыбы должны наконец увидеть свой темперамент, свежим взглядом оценить накопленный опыт. Непременно произойдут некие события и в личной жизни. Возможно, пора с кем-то разойтись разными дорогами, а с кем-то, напротив, сблизиться. Спустя 2,5 года вы, возможно, себя перестанете узнавать – настолько вы поменяетесь за этот период.