Неизведанная Северная Корея: куда поехать и что посмотреть туристам в самой закрытой стране мира

Северная Корея – одна из самых закрытых стран мира, и по этой причине она привлекательна для туристов. В материале РИАМО рассказываем о том, что путешественники смогут посмотреть во время визита в КНДР.

Достопримечательности Северной Кореи

Пхеньян

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Столица КНДР Пхеньян сама по себе является основной достопримечательностью. Остановка в Пхеньяне на один или несколько дней – обязательная часть любой туристической программы. Здесь путешественникам предлагают посетить объекты, связанные с жизнью и почитанием памяти Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В программу-минимум обычно входят Триумфальные ворота, Монумент идей Чучхе, Кымсусанский мемориальный дворец Солнца (Мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира), архитектурный ансамбль Мансудэ с 25-метровыми бронзовыми статуями вождей, а также Музей отечественной войны.

Программа-максимум может включать и другие музеи, где рассказана революционная история Северной Кореи, традиции и обычаи древних корейцев, а также показана современность страны с ее движением вперед к новым технологиям и новому будущему. Например, выставка трех революций представляет три революции Ким Ир Сена: идеологическую, техническую и культурную, кроме того, можно ознакомиться с развитием тяжелой промышленности, сельского хозяйства и культуры КНДР.

Культурную программу Пхеньяна дополняют несколько театров, где можно посмотреть спектакли о жизни народа Северной Кореи, пьесы о тяжелой борьбе революционеров за независимость или оперу в честь матери Ким Чен Ира.

Корейская демилитаризованная зона (ДМЗ)

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Демилитаризованная зона - это полоса земли, делящая Корейский полуостров примерно пополам и служащая буферной зоной между Северной и Южной Кореей. В 1953 году здесь было подписано перемирие, положившее конец боевым действиям. ДМЗ находится примерно в трех часах езды от Пхеньяна.

Как правило, путешествие в демилитаризованную зону занимает полдня. Уже на месте можно посмотреть на границу с Южной Кореей, которую никому ни в коем случае нельзя переходить. Единственное место, где можно сделать несколько шагов на территорию Южной Кореи – конференц-залы Т1-Т3 (так называемые «голубые дома»), где можно свободно перемещаться через линию разграничения. Сами здания во время визитов туристов тщательно охраняют солдаты и со стороны Северной, и со стороны Южной Кореи.

Горы Механ

Горы Механ (Мёхян) – один из самых знаменитых горных массивов КНДР, расположенный примерно в трех часах езды от Пхеньяна. Согласно преданиям, тут жил король Тангун, праотец всего корейского народа. В 2009 году ЮНЕСКО объявила гору Механ всемирным биосферным заповедником. Через массив проходит несколько живописных пешеходных маршрутов.

Здесь же располагается Международный выставочный центр дружбы. Этот музейный центр, занимающий площадь более 70 000 квадратных метров, представляет посетителям подарки, которые вручали северокорейскими лидерам на протяжении многих лет.

Также в горах Механ можно посетить буддийский храм Похен (Похён), который насчитывает почти тысячелетнюю историю. В одном из помещений храма можно ознакомиться со Священными Писаниями, в другом – взглянуть на древние предметы искусства, быта и ремесел.

Город Саривон

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Город Саривон называют «южными воротами в Пхеньян». Для туристов тут организована Народная таможенная улица (своего рода «историческая деревня), которая представляет старинные обычаи, традиции и культурное наследие Кореи. Путешественникам предлагается посетить исторический музей, фольклорный ресторан, развлекательный центр и площадки для народных игр. Можно ознакомиться с искусством приготовления кимчи и прогуляться по «старому городу».

Возле Саривона возвышается гора Чонбанг, которая считается отдельной достопримечательностью – с разных точек туристической тропы открываются очень живописные виды, присутствуют также водопады и величественные скалы. На горе также можно осмотреть форт, который был построен более 500 лет назад. А у подножия Чонбанга расположен старинный буддийский храм Сонгбул, возведенный еще в 898 году и состоящий из пятиэтажной пагоды и шести отдельных павильонов.

Поблизости от Саривона организована еще одна достопримечательность – сельскохозяйственный кооператив «Мигок». Туристам предлагается ознакомиться с технологиями выращивания риса, а также посетить дом обычных тружеников фермерского кооператива.

Горный район Чильбо

Чильбо (Чильбосан) – территория, включающая одну из самых знаменитых гор Северной Кореи. По преданию, в этом массиве спрятаны семь невероятных сокровищ, но пока никому не удалось их найти.

Здесь можно посетить буддийский храм Кэсим, построенный 1200 лет назад. Также для туристов организована деревня «с домашним проживанием»: можно обустроиться на ночлег в доме, где живут самые обычные корейцы. При желании можно даже остановиться в комнате, где Ким Чен Ир ночевал в 2006 году (с тех пор комната сохраняется в том же виде, что и во время визита северокорейского вождя). Постояльцам предлагается свободное общение с местными жителями, прогулки по деревне, лодочные круизы с рыбаками, пикники на побережье и участие в корейском варианте народной борьбы «на поясах».

Курортный отдых в Северной Корее

С начала 2014 года в Северной Корее принимает гостей горнолыжный курорт Масик. Он располагается в трех часах езды от Пхеньяна. Организаторы туристической зоны обещают отдых, сопоставимый по комфорту с лучшими горнолыжными курортами мира. Здесь есть 11 многоуровневых трасс (включая две трассы для начинающих) общей протяженностью 110 км. Самая высокая точка Масика – 1360 метров, самый крутой склон – почти 40 градусов.

Постояльцам предлагаются благоустроенные номера, открытый каток, бассейн, сауна, бары, рестораны, караоке, бильярд. Можно привезти горнолыжную экипировку (или ее часть) с собой, можно – арендовать на месте все, что нужно, от перчаток и куртки до сноуборда. Самое удачное время для посещения курорта – с ноября по март.

Тонкости туризма в Северной Корее

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За последние 20 лет (со времен начала активного интернет-блогинга) в Сети появилось немало рассказов и фотоотчетов от путешественников, которым посчастливилось побывать в КНДР. В середине 2000-х блогеры сетовали, что их всюду водят группами, не разрешают отойти даже на 50 метров от автобуса и даже отбирают мобильные телефоны на все время поездки. Кроме того, по словам туристов, сопровождающие тщательно следят за тем, чтобы гости страны не фотографировали «лишнее» – а в исключительных случаях могут попросить удалить снимок, который корейскому гиду покажется сомнительным.

Кроме того, блогеры напоминали, что в КНДР нужно вести себя сдержанно, чтобы ненароком не оскорбить главу страны и его великих предков. Вообще же, в Северной Корее рекомендуется чтить местные правила и с уважением относиться к любым политическим и агитационным символам (таким как, например, плакаты, книги, журналы, значки, транспаранты и монументы). Всем памятна история американского студента Отто Уормбира, который попал в северокорейскую тюрьму за, как ему казалось, безобидную выходку с плакатом.

С середины 2010-х «туристический режим» начал получать некоторые послабления, блогерам иногда удавалось заглянуть в магазины для местных, зайти на улочки, лежащие чуть в стороне от согласованного маршрута или даже улизнуть из отеля после окончания всех экскурсий. Однако сопровождающие по-прежнему настаивали на соблюдении ряда правил, и кое-кто из туристов рассказывал: конечно, самого путешественника за самовольную отлучку не накажут, но вот «упустившему» его гиду придется несладко – поэтому требования принимающей стороны лучше соблюдать.

Можно сделать вывод, что руководство страны строго придерживается правила: гости должны видеть лишь то, что им желают показать. Так что, отправляясь в экскурсионный тур в Северную Корею, не стоит рассчитывать на свободные прогулки по городу или поездки в провинцию в любое удобное для вас время. Скорее всего, ваше путешествие будет подчинено отработанному расписанию, и вы увидите ровно то, что предусматривает экскурсионная программа.

Как правило, в Северную Корею отправляют групповые туры, но можно выбрать и индивидуальные. В любом случае, в туре будет четко распланированная программа и гид, сопровождающий путешественников на всем протяжении маршрута.