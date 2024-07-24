Наукоград Дубна: крупнейший ядерный центр, уютные улочки и архитектура

В этом году наукограду Дубне исполняется 68 лет. Это уникальный город, основанный Юрием Долгоруким, в котором расположен крупнейший в России исследовательский центр ядерной физики. Дубна расположена в 125 километрах от Москвы на берегах Волги, откуда берет начало канал имени Москвы. В материале рассказываем об истории города, его научном потенциале и туристических местах.

История Дубны

Фото - © Медиасток.рф

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июля 1956 года N 762/14 был основан город Дубна Московской области Чуть позже в состав города вошел поселок Большая Волга, а также деревни: Александровка, Козлаки, Ново-Иваньково, Юркино, Ратмино, а город Дубна перешел из состава Калининской области (Тверская обл., совр.) в состав Московской.

В 2001 город Дубна получил статус наукограда (Указ Президента РФ №1472 от 20 декабря 2001 года http://kremlin.ru/acts/bank/17651/print ) в связи с тем, что на его территории располагаются уникальные организации научно-производственного комплекса, проводятся фундаментальные научные исследования и разрабатываются новейшие технологии. А в 2005 году на территории города создана Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна».

Краеведы ведут историю города с 1134 года, когда впервые место слияния рек Волги и Дубны упоминается в Новгородской летописи – тогда Дубнинская крепость была возведена Юрием Долгоруким. В 1216 году, когда бурлили междоусобные войны, крепость разрушил новгородский князь. Затем ее окончательно сровняли с землей монголы при вторжении на Русь в 1238 году. В последующие века на этом месте появились село и усадьба, принадлежавшая помещикам Татищевым, князьям Вяземским, а затем профессору Шубинскому и предпринимателю Любомилову.

В начале 30-х годов ХХ века в жизни местного населения произошли коренные перемены, что было связано со строительством канала имени Москвы и первой на Волге Иваньковской ГЭС. Деревни начали переселять, а эти годы становятся по сути началом формирования будущего наукограда. В годы Великой Отечественной войны город стал прифронтовым, а после войны в поселке Иваньково на базе авиапредприятия были организованы два конструкторских бюро, в которых работали советские и немецкие специалисты. Их приезд повлиял на расширение поселка, модернизацию и организацию производства.

В 1947 году на правом берегу Волги по инициативе руководителя советского атомного проекта Игоря Курчатова началось создание крупнейшего в мире в те годы ускорителя заряженных частиц – синхроциклотрона, который был запущен в 1949 году. В 1953 году на базе Гидротехнической лаборатории АН СССР был образован Институт ядерных проблем АН СССР.

Как Дубна стала наукоградом

Фото - © РИА Новости

Именно создание и запуск синхроциклотрона и программа фундаментальных и прикладных исследований в области атомной энергетики стали основой наукограда. Уже к середине 1950-х годов было очевидно, что ядерная физика не может развиваться в режиме строгой секретности и абсолютной автономности. Нельзя было работать в изоляции от мирового научного сообщества.

Понимание необходимости широкого международного сотрудничества в области исследования мирного атома привело к тому, что 26 марта 1956 года было подписано Соглашение двенадцати социалистических стран о создании в Дубне Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Так в поселке Дубна до сих пор в работе ОИЯИ участвуют физики из разных стран.

Исследования ведутся на уникальных установках. Помимо синхроциклотрона, с 1957 года в Дубне работает мощный синхрофазотрон (10 миллиардов электрон-вольт), а также уникальный ядерный реактор ИБР-30.

Все это не могло остаться без внимания, и заслуженно город получил статус наукограда.

Развитие Дубны как научного центра

Фото - © Медиасток.рф

Развитие Дубны как города и научного центра связано с именами видных государственных деятелей и ученых – Игоря Курчатова, Александра Комаровского, Сергея Вавилова, Алексея Александрова, Мстислава Келдыша. Объединенный институт ядерных исследований возглавляли Герой Социалистического труда, создатель первой советской атомной станции, член-корреспондент АН СССР Дмитрий Блохинцев и дважды Герой Социалистического труда, академик СССР и РАН, выдающийся ученый-физик, математик и механик Николай Боголюбов. Герой Социалистического труда, один из активных участников советского «атомного проекта», академик Георгий Флеров был создателем и первым директором Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. В разные годы в ОИЯИ работали прославленные физики нашей страны и стран-союзников СССР, труды которых составляют фундаментальную базу современной физической науки.

В научно-производственной сфере Дубны работает более трети из числа занятых в экономике. Из них около 300 докторов, 1000 кандидатов наук. Бесспорно, одним из центров научной жизни города является Объединенный институт ядерных исследований. За последние 15 лет было синтезировано 6 новых элементов таблицы Менделеева, а мегапроект института по созданию коллайдера «НИКА» наряду с европейским ЦЕРНом входит в число самых амбициозных в мире. Фабрикой высоких технологий называют реактор ИБР-2 – и это лишь некоторые проекты, которые воплощают в жизнь в ОИЯИ.

Дубна стала городом не только ядерных исследований. Так, мировым лидером в проектировании и производстве высокоточного оружия и гиперзвуковых самолетов является Машиностроительное КБ «Радуга» им. А.Я. Березняка и ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова», который воплощает проекты КБ в жизнь. Разработкой современных наукоемких технологий для военно-промышленного комплекса России занимается НИИ прикладной акустики, а разработкой, производством приборов и систем безопасности для объектов особой важности и повышенной опасности как гражданского, так и военного назначения занимается ОАО «Научно-производственный комплекс „Дедал”».

ОАО «Приборный завод «Тензор» создает уникальные системы безопасности для энергетического комплекса, НИИ «Атолл» занимает передовые позиции в создании сложнейших систем гидроакустического контроля подводной обстановки. Эти и другие предприятия образуют научную и производственную основу города.

Не только наука: что можно посмотреть в Дубне

Фото - © Медиасток.рф Фото - © Медиасток.рф Фото - © Медиасток.рф Фото - © Медиасток.рф Фото - © Медиасток.рф Фото - © Медиасток.рф Фото - © Медиасток.рф Фото - © Медиасток.рф

Дубна помимо научных разработок и производства имеет и туристическую привлекательность. Город расположен на берегах Волги, здесь начинается канал имени Москвы, здесь текут реки Дубна и Сестра, расположено Иваньковское водохранилище. Именно из-за расположения среди рек жители нередко называют Дубну островом. Ведь обе части города – с левой и правой стороны Волги – окружены водой и имеют небольшие сухопутные проезды.

До сих пор в гидросооружения Дубны входит паромная переправа из наукограда в сторону города Конаково в Тверской области. Поэтому, конечно, первое, что привлекает в Дубне, – набережная Менделеева, откуда открываются прекрасные виды на Волгу. Впечатляет своими масштабами Иваньковское водохранилище, где есть Иваньковская гидроэлектростанция, где установлен монументальный памятник Владимиру Ленину, высота которого вместе с постаментом достигает 37 метров. Еще один большой памятник — деревянный стул высотой семь метров. За городом находится необычный шар высотой с 5-этажный дом.

Среди духовных памятников в Дубне можно выделить церковь Похвалы Пресвятой Богородицы, Церковь Всех Святых, деревянный храмовый комплекс Смоленской иконы Божией Матери, храм Рождества Иоанна Предтечи.

Интересные экскурсии ожидают посетителей в музеях: истории науки и техники, археологии и краеведения города Дубны. Кроме того, по городу приятно просто прогуляться и полюбоваться нестандартными архитектурными формами. Например, бронзовым Высоцким или мозаичными портретами выдающихся деятелей искусств, созданных французской художницей Надеждой Леже и подаренных ею СССР в 1972 году.

Интересные факты о Дубне

Фото - © Медиасток.рф