Найти вдохновение в центре Мытищ: как будет выглядеть новый квартал с парками и уникальной архитектурой

В центре подмосковных Мытищ реализуется проект жилого комплекса «Страна. Парковая», который предусматривает не просто строительство нескольких высоток. Этот проект привлекателен тем, что имеет собственный акведук-парк и интересные архитектурные решения квартир.

Парки, скверы и исторический водоканал

Строителем нового квартала в Мытищах стала компания «Страна Девелопмент», зарекомендовавшая себя как застройщик нового поколения. По словам руководителя компании Александра Гайдукова, в каждом проекте учитывается в первую очередь комфорт жителей, а строительство осуществляется по принципу комплексного развития территории (КРТ). То есть главной задачей становится не просто строительство высотки, а создание современных инфраструктурных условий для комфортного проживания.

Городские комплексы компания проектирует в концепции 15-минутного города, когда все необходимое находится в пешей доступности. А планируемый акведук-парка отдает дань истории Мытищ. Именно здесь начинался первый водопровод, который снабжал Москву водой, и за основу архитекторы взяли этот факт.

В этом многоуровневом парке будут и смотровые площадки, и прогулочные зоны, и тихие уголки, и детские площадки с современным игровым наполнением. Это будет бульварное пространство с насыщенным функционалом.

Идеальное место для каждого

Мытищи – один из самых быстро развивающихся округов Подмосковья. Здесь можно одновременно и насладиться умиротворяющими пейзажами, и слиться с активным ритмом столицы. Расположение квартала позволяет быстро добраться до Москвы и до любой точки Мытищ. Здесь удобно жить и студентам, и молодым семьям, и многодетным, и людям в возрасте.

Для школьников созданы пешеходные дорожки, позволяющие безопасно самостоятельно добираться до места учебы, студенты буквально за полчаса могут оказаться в Москве, а молодые мамы — с комфортом гулять на площадках. Здесь запланирован большой подземный паркинг, а пространство создано так, чтобы исключить конфликт транспортных и пеших маршрутов.

Современная архитектура

По словам главного архитектора проекта, житель нового квартала – это интересующийся гедонист-эстет, который ценит современные технологии и архитектуру.

В строительстве зданий предусмотрено использование разных материалов и фактур, использование оттенков латуни, меди и золота. Необычную форму жилому комплексу придает сочетание малоэтажного строительства и небоскребов. Есть и эффектные решения, например, террасы в квартирах и настоящая гостиная в подъезде. Небольшие студии выглядят просторными и светлыми, а большие квартиры имеют прекрасную функциональность, где смогут найти свой уголок все члены большой семьи.

Компания предусмотрела специальные условия. До 11 июля будут проходить закрытые продажи только через риелторов: скидка 3% для клиентов риелторов, а также комиссионное вознаграждения для самих продавцов 4% от стоимости квартиры.