На поле танки грохотали: как Курская битва переломила ход Великой Отечественной войны

23 августа отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. Курская битва, или битва на Курской дуге, которая длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны, которое переломило ее ход и положило конец паритету Германии. Подробности о крупнейшем в истории сражении с участием танковых соединений читайте в материале РИАМО.

Какие предпосылки были у Курской битвы

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Как в советской, так и российской историографии Курскую битву принято делить на три части:

С 5 по 23 июля 1943 года — Курская оборонительная операция;

С 12 июля по 18 августа 1943 года — Орловская наступательная операция;

С 3 по 23 августа 1943 года — Белгородско-Харьковская наступательная операция.

Зимой 1942-1943 года в ходе зимнего наступления Красной Армии, а затем контрнаступления вермахта на Восточной Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону – он получил название «Курская дуга». Немецкое командование решило провести стратегическую операцию на Курском выступе.

Для этого была разработана военная операция с кодовым названием «Цитадель», утвержденная в апреле 1943 года. Однако в Ставке Верховного Главнокомандования (ВГК) знали, что немцы готовятся к наступлению — и решили на время перейти к обороне на Курской дуге, чтобы затем, обороняясь, обескровить ударные подразделения врага. Это должно было создать благоприятные условия для того, чтобы советские войска вначале перешли в контрнаступление, а затем и в общее стратегическое наступление.

Силы сторон перед Курской битвой

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Для того, чтобы провести операцию «Цитадель», немецкое командование собрало 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных. Согласно информации советских источников, суммарно группировка противника насчитывала около 900 тысяч человек, до десяти тысяч орудий и минометов, около 2,7 тысячи танков. Кроме того, воздушную поддержку немцам оказывали более 2 тысяч самолетов из 4-го и 6-го воздушных флотов.

Все эти силы составили около 70% танковых, до 30% моторизованных и более 20% пехотных дивизий, а также более 65% всех боевых самолетов, которые действовали на советско-германском фронте. При этом они оказались сосредоточены на участке, который составлял лишь около 14% от всей его протяженности.

В свою очередь Ставка ВГК к началу Курской битвы создала группировку (Центральный и Воронежский фронты), которая включала более 1,9 миллиона человек, более 26,5 тысячи орудий и минометов, свыше 4,9 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), а также около 2,9 тысячи самолетов. Превосходство советских войск перед группировкой противника под Курском составляло в 2,1 раза в личном составе, в 2,5 раза – в артиллерии, в 1,8 раза – в танках и САУ и в 1,4 раза – в самолетах.

Войска Центрального фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского обороняли северный фас Курского выступа, а войска Воронежского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина – южный фас. В тылу войск развернули стратегические резервы, которые были объединены вначале в Степной военный округ, а с 9 июля 1943 года – в Степной фронт под командованием генерал-полковника Ивана Конева. Они должны были не дать противнику уйти в глубокий прорыв, а в момент перехода советских войск в контрнаступление нарастить силу удара из глубины.

За координацию действий войск фронтов отвечали представители Ставки ВГК – маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр Василевский, генерал-полковник артиллерии Николай Воронов и маршал авиации Александр Новиков.

Хронология Курской битвы

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5 июля 1943 года немецкие ударные группировки, согласно плану операции «Цитадель», начали наступление на Курск. Со стороны Орла двигалась группировка группы армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Гюнтера Ханса фон Клюге, а со стороны Белгорода – оперативная группа «Кемпф» группы армий «Юг», которой командовал генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн.

Отражать наступление со стороны Орла должны были войска Центрального фронта, а со стороны Белгорода – Воронежского фронта. 12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка (56 километров к северу от Белгорода) сошлись танковая группировка противника – оперативная группа «Кемпф» – и советские войска. Бой стал крупнейшим танковым сражением Второй мировой войны: с обеих сторон в нем участвовали до 1,2 тысячи танков и САУ.

Ожесточенная битва длилась весь день, а к вечеру экипажи танков вместе с пехотой сошлись врукопашную. К концу дня немцы потеряли около десяти тысяч человек и 360 танков, что заставило их перейти к обороне. Одновременно 12 июля войска Брянского, Центрального и левого крыла Западного фронтов начали операцию «Кутузов», целью которой был разгром орловской группировки противника.

13 июля войска Западного и Брянского фронтов прорвали оборону немцев на болховском, хотынецком и орловском направлениях, а затем продвинулись вглубь на 8–25 километров. 15 июля войска Центрального фронта нанесли удары с юга и юго-востока в направлении города Кромы. 16 июля войска Брянского фронта вышли на рубеж реки Олешня, после чего немцы стали отводить свои главные силы на исходные позиции. К 18 июля войска правого крыла Центрального фронта полностью уничтожили клин противника на курском направлении.

В тот же день к сражению присоединились войска Степного фронта – они стали преследовать отступавшего противника. Благодаря концентрическим ударам войск фронтов удалось прорвать глубоко эшелонированную немецкую оборону. Затем советские сухопутные войска стали развивать наступление при поддержке с воздуха 2-й и 17-й воздушными армиями, а также авиацией дальнего действия. К 23 августа 1943 года противник был отброшен на 140-150 километров на запад, а Орел, Белгород и Харьков удалось освободить.

Итоги Курской битвы

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Курская битва стала одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. С обеих сторон в ней участвовало более четырех миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и САУ, а также до 12 тысяч самолетов. Согласно советским источникам, в Курской битве немцы потеряли 30 дивизий (включая семь танковых), более полумиллиона солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 тысячи самолетов и более трех тысяч орудий.

Безвозвратные потери советских войск составили 254 тысячи человек, санитарные – 609 тысяч человек. Курская битва резко изменила соотношение сил на фронте в пользу Красной Армии – это дало ей благоприятные условия для того, чтобы развернуть общее стратегическое наступление. Вечером 5 августа 1943 года в честь освобождения Орла и Белгорода в Москве прогремел артиллерийский салют – были даны 12 залпов из 120 орудий.

Советские воины в Курской битве проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Орденами и медалями наградили более 100 тысяч человек, 231 человек был удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, а 26 были удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских. В соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России» 23 августа в стране отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

6 августа 2024 года подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с немецкой техникой вторглись в Курскую область – российские войска дали им достойный отпор. По мнению научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова, это вторжение напоминает действия нацистов во время «курской кампании» в 1943 году. Сегодня, как и 81 год назад, захватчики понесут огромные потери и получат в итоге полный разгром своих наиболее боеспособных подразделений, подчеркнул эксперт.