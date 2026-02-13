На блинах и на ноже: старинные гадания на Масленицу

В 2026 году масленичная неделя выпадает на 16-22 февраля. В материале РИАМО – несколько способов предсказать свою судьбу, переданные от предков.

Ни одна масленичная неделя в старые времена не обходилась без народных примет, в том числе и без гаданий. Стоит ли ждать замужества в грядущем году, каким окажется брак, повезет ли с урожаем – ответы на эти и многие другие вопросы искали в блинах, ноже, хвое и не только. В материале РИАМО – самые «ходовые» древние гадания, к которым обращаются и по сей день.

1. Гадания на блинах

Гадание на первом блинчике

Конечно, самые распространенные гадания были связаны с блинами. Особое внимание уделяли самому первому блину (который, как известно, почти всегда выходит комом). Итак, если:

Первый блин получился румяным – значит пора ожидать удачного замужества. А если при приготовлении блин еще и перевернулся легко, не прилип к сковороде – то замужество будет очень скорым, жених уже стучится в дверь. А вот если блин прилип к сковороде, то замужество-то будет, вот только через два года.

Если у блинчика получились ровные, аккуратные края – брачная жизнь будет славной. А если края вышли кривые – в браке будет ругань.

Если блинчик с одной стороны подгорел – супруг будет ходить налево. Если же у блина получилась румяная сердцевина – вернее мужа не найти.

Далее оцениваем толщину блина: если он получился пышным, то впереди вас ждут трудности и испытания. А если блинчик тоненький – к успеху и благополучию.

Блин получился с дырочкой или даже с несколькими? Отлично, их нужно подсчитать. Сколько дырочек – столько у вас будет и детей. Если этот самый блин съест мужчина, то первенцем будет мальчик. Если съест женщина – родится девочка.

А что по здоровью? Если блинчик получится румяным – хорошим будет и здоровье. А бледный блин сулил хвори и недомогание.

Гадание на начинке

Был еще один способ гадания на блинчиках. Так, нужно было приготовить блины с разными начинками: соленой, сладкой, кислой, а также пустой блин. Должен был быть еще один блин, особенный: в него заворачивали маленькую фасолину. Далее все садились за стол и брали по одному блинчику. Вкус блина и служил своеобразным предсказанием:

сладкий блинчик – в радостному, удачному году;

соленый – будете много плакать;

острый – грядут приключения и ситуации, которые пощекочут нервишки;

пресный – жизнь будет идти своим чередом, ничего не поменяется;

фасолинка – к богатству.

2. Гадание на хвое

Интересным многим казалось гадание с использованием хвойного дерева.

Молодые незамужние девушки отправлялись гулять в лес и по ходу собирали хвойные веточки разных размеров. Как только наступала ночь, они садились в круг, а в центре раскладывали ветки. Затем нужно было платком завязать глаза, и каждая по очереди вытягивала по одной ветке.

Если ветка попалась красивая, толстенькая – жених будет достойным.

Если ветка была тоненькая, кривая – суженый будет непутевым.

3. Гадание на полотенце

Еще одно незамысловатое гадание, для которого не потребуется много атрибутов.

Нужно взять полотенце, повесить его за дверь, а наутро оценить: оно сухое или же мокрое?

Если полотенце оказывалось мокрым, считалось, что мимо прошел жених и вытерся им, а значит, в этом году девушке удастся выйти замуж.

Если же полотенце так и осталось сухим – никаких женихов в ближайшее время не предвидится.

4. Гадание на свечах

Для этого гадания понадобится любая свеча, листик и ручка. На листке бумаги нужно написать свое желание, о котором давно мечтаете. Затем зажечь свечу и поднести листок с желанием к огню.

Бумажка сразу сгорела? Значит, желание точно исполнится.

Огонь погас, а листок не догорел? Значит, желание может исполниться, но когда-нибудь потом.

Обратите внимание и на саму свечу: она горит ровно? Поздравляем, в доме хорошая энергетика. Если же свеча «мерцает», коптит – с домом что-то не так.

5. Гадание на ноже

Интересное и необычное гадание на Масленицу. Вам понадобятся нож, святая вода и пирог.

Сначала нужно было приготовить пирог с любой начинкой. Далее нож следовало окропить святой водой, мысленно задать вопрос, который так волнует душу, и воткнуть нож в пирог.