На блинах и на ноже: старинные гадания на Масленицу
В 2026 году масленичная неделя выпадает на 16-22 февраля. В материале РИАМО – несколько способов предсказать свою судьбу, переданные от предков.
Ни одна масленичная неделя в старые времена не обходилась без народных примет, в том числе и без гаданий. Стоит ли ждать замужества в грядущем году, каким окажется брак, повезет ли с урожаем – ответы на эти и многие другие вопросы искали в блинах, ноже, хвое и не только. В материале РИАМО – самые «ходовые» древние гадания, к которым обращаются и по сей день.
1. Гадания на блинах
Гадание на первом блинчике
Конечно, самые распространенные гадания были связаны с блинами. Особое внимание уделяли самому первому блину (который, как известно, почти всегда выходит комом). Итак, если:
- Первый блин получился румяным – значит пора ожидать удачного замужества. А если при приготовлении блин еще и перевернулся легко, не прилип к сковороде – то замужество будет очень скорым, жених уже стучится в дверь. А вот если блин прилип к сковороде, то замужество-то будет, вот только через два года.
- Если у блинчика получились ровные, аккуратные края – брачная жизнь будет славной. А если края вышли кривые – в браке будет ругань.
- Если блинчик с одной стороны подгорел – супруг будет ходить налево. Если же у блина получилась румяная сердцевина – вернее мужа не найти.
- Далее оцениваем толщину блина: если он получился пышным, то впереди вас ждут трудности и испытания. А если блинчик тоненький – к успеху и благополучию.
- Блин получился с дырочкой или даже с несколькими? Отлично, их нужно подсчитать. Сколько дырочек – столько у вас будет и детей. Если этот самый блин съест мужчина, то первенцем будет мальчик. Если съест женщина – родится девочка.
- А что по здоровью? Если блинчик получится румяным – хорошим будет и здоровье. А бледный блин сулил хвори и недомогание.
Гадание на начинке
Был еще один способ гадания на блинчиках. Так, нужно было приготовить блины с разными начинками: соленой, сладкой, кислой, а также пустой блин. Должен был быть еще один блин, особенный: в него заворачивали маленькую фасолину. Далее все садились за стол и брали по одному блинчику. Вкус блина и служил своеобразным предсказанием:
- сладкий блинчик – в радостному, удачному году;
- соленый – будете много плакать;
- острый – грядут приключения и ситуации, которые пощекочут нервишки;
- пресный – жизнь будет идти своим чередом, ничего не поменяется;
- фасолинка – к богатству.
2. Гадание на хвое
Интересным многим казалось гадание с использованием хвойного дерева.
Молодые незамужние девушки отправлялись гулять в лес и по ходу собирали хвойные веточки разных размеров. Как только наступала ночь, они садились в круг, а в центре раскладывали ветки. Затем нужно было платком завязать глаза, и каждая по очереди вытягивала по одной ветке.
- Если ветка попалась красивая, толстенькая – жених будет достойным.
- Если ветка была тоненькая, кривая – суженый будет непутевым.
3. Гадание на полотенце
Еще одно незамысловатое гадание, для которого не потребуется много атрибутов.
Нужно взять полотенце, повесить его за дверь, а наутро оценить: оно сухое или же мокрое?
- Если полотенце оказывалось мокрым, считалось, что мимо прошел жених и вытерся им, а значит, в этом году девушке удастся выйти замуж.
- Если же полотенце так и осталось сухим – никаких женихов в ближайшее время не предвидится.
4. Гадание на свечах
Для этого гадания понадобится любая свеча, листик и ручка. На листке бумаги нужно написать свое желание, о котором давно мечтаете. Затем зажечь свечу и поднести листок с желанием к огню.
- Бумажка сразу сгорела? Значит, желание точно исполнится.
- Огонь погас, а листок не догорел? Значит, желание может исполниться, но когда-нибудь потом.
Обратите внимание и на саму свечу: она горит ровно? Поздравляем, в доме хорошая энергетика. Если же свеча «мерцает», коптит – с домом что-то не так.
5. Гадание на ноже
Интересное и необычное гадание на Масленицу. Вам понадобятся нож, святая вода и пирог.
Сначала нужно было приготовить пирог с любой начинкой. Далее нож следовало окропить святой водой, мысленно задать вопрос, который так волнует душу, и воткнуть нож в пирог.
- Если воткнувшийся нож смотрит влево, то желание точно исполнится, вправо – скорее всего, нет.
- Нож стоит прямо – значит, пока рано задавать вопрос.
- Главное, чтобы нож не упал, тогда точно весь год можно ожидать только неприятности.