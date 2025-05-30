Мы такие разные: как группы крови влияют на питание, здоровье и предпочтения в спорте

В материале РИАМО — о том, чем владельцы разных групп крови отличаются друг от друга в жизни.

Питание по группе крови

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Что это такое

Врач-натуропат Питер Дж. Д’Адамо в конце 90-х годов написал книгу, которая тут же стала бестселлером. Она называется Eat Right 4 Your Type и содержит в себе информацию о том, какие продукты помогут жить полноценной жизнью — повысить уровень энергии, снизить/набрать вес, избежать множества заболеваний, обрести долголетие и т.д. Со временем Д’Адамо пришел к выводу, что каждой группе крови стоит питаться особенным способом, и представил общественности специальную диету.

Ученые и диетологи тут же стали проводить свои независимые исследования (некоторые даже длились десятилетия), чтобы выявить, действительно ли эта диета столь эффективна. Однако результаты были печальными — ни одно из исследований не выявило четкой связи между питанием в соответствии с группой крови и хорошим самочувствием. Тем не менее до сих пор такой принцип питания остается достаточно популярным, а изучение его продолжается.

Основы питания по группе крови

Д’Адамо утверждал, что людям стоит настроить свое питание в соответствии с группой крови, что приведет организм в гармонию с генетическим наследием. Врач считал, что все группы крови возникли в критические моменты эволюции человечества.

Так, первая группа крови возникла у охотников-собирателей в Африке, поэтому люди с такой кровью очень нуждаются в мясе. Если быть еще точнее — в белке. Поэтому в пищу обязательно должны употребляться рыба, красное мясо, птица, а также бобовые. Если же такой человек будет потреблять еду, несовместимую со своей группой крови (например, питаться одними овощами), то начнет болеть. К слову, первая группа крови — самая распространенная, ею обладают порядка 40% населения Земли.

Вторая группа крови возникла на заре первой сельскохозяйственной революции. Люди с этой группой по своей натуре — земледельцы, и их чуть меньше, чем людей с первой группой. В их рационе обязательно должны быть овощи и фрукты, злаки, различные каши, бобовые. Напротив, молочные и кисломолочные продукты, а также мясо стоит ограничить.

Третья группа возникла чуть позднее второй в Гималаях. Людей с этой группой крови — всего 15%, и зовут их кочевниками. Им желательно питаться овощами, фруктами, молочными и кисломолочными продуктами, можно есть даже мясо, кроме курицы. А вот морепродукты, томаты, изделия из пшеничной муки лучше исключить, они не очень хорошо усваиваются организмом.

Четвертая группа — самая молодая в эволюции и самая малочисленная. Ей обладают всего лишь 6% населения Земли. В пищу им можно употреблять что угодно: подойдет и мясо, и рыба, и молочные и кисломолочные продукты, и бобовые, и зерновые, а также овощи и фрукты. Исключить стоит разве что говядину, фасоль и алкогольные напитки.

Особенности характера людей с разными группами крови

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Если в большинстве стран мира любимый вопрос при знакомстве «какой у тебя знак зодиака?», то в Японии любят спрашивать: «какая у тебя группа крови?». Считается, что группа крови определяет характер человека, его привычки, реакции и другие индивидуальные особенности. Более того, группу крови учитывают даже при приеме на работу! Какие же черты присущи каждой группе крови?

Характеристика людей с первой группой крови

Представители первой группы — настоящие первопроходцы. В их характере непременно присутствуют лидерство, амбициозность, предприимчивость, целеустремленность, такие люди обязательно энтузиасты. Но есть и недостатки: обладатели первой группы ненавидят критику, не умеют находиться в подчинении (хотя разве ж это минус?), их невозможно в чем-то переубедить. Также им присуща ревность в большей степени, чем другим группам.

Характеристика людей со второй группой крови

Люди со второй группой крови — спокойные и аккуратные, это настоящие пчелки, которые умеют равномерно распределять свои силы и качественно выполнять свою работу. Они стараются сделать так, чтобы учесть интересы всех присутствующих, что играет с ними порой злую шутку. Представители этой группы не любят конфликтовать, в душе они романтики. Из минусов можно назвать упрямство и раздражительность.

Характеристика людей с третьей группой крови

Обладатели третьей группы крови любят свободу и независимость. Чужое мнение — не для них, они поступят по-своему все равно. Часть представители этой группы очень талантливы, у них богатое воображение, они общительны и легко находят новых друзей. Тем не менее есть у них и недостатки. Например, повышенная эмоциональность и неумение контролировать свои эмоции.

Характеристика людей с четвертой группой крови

Четвертая группа крови подарила миру людей, которые отличаются повышенной честностью, дружелюбием, тактичностью. Они настоящие дипломаты и легко вливаются в любые коллективы. Обладателей этой группы очень любят, поскольку с ними так легко ужиться! Они чуткие чуть ли не до самоотверженности. Из минусов можно назвать нерешительность и заниженную самооценку. Им очень тяжело принимать решения или что-то менять в своей жизни.

Группа крови и спорт

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Конечно, какие-либо крупные научные исследования о взаимосвязи того или иного вида спорта и групп крови не проводились, однако существует ряд небольших экспериментов, с помощью которых ученые пытались выявить возможную связь между группой крови и подходящими спортивными нагрузками.

Спорт для людей с первой группой крови

Поскольку организм человека с первой группой крови склонен к белковой пище и легче добывает энергию, то таким людям стоит обратить свое внимание на интенсивные тренировки и силовые тренинги. Хорошей идеей будет записаться и на прыжки на батуте — во время прыжков задействованы все группы мышц, а также обеспечивается серьезный заряд адреналина.

Спорт для людей со второй группой крови

У обладателей второй группы крови легче вырабатывается гормон стресса кортизол, поэтому продолжительные тренировки — не для них. Стоит подобрать подходящее расписание, например, два-три раза в неделю по полчаса. Именно для представителей второй группы созданы групповые занятия, йога, плавание и быстрая ходьба. В идеале заниматься спортом в команде, поскольку это еще сильнее снижает уровень кортизола и уменьшает стресс.

Спорт для людей с третьей группой крови

Третья группа любит заниматься длительными интенсивными тренировками, в том числе силовыми. Дело в том, что у представителей этой группы хорошо усваивается белок и быстро растут мышцы. Но также подойдут марафонский бег и аэробные нагрузки.

Спорт для людей с четвертой группой крови

Четвертая группа крови считается самой выносливой, и среди представителей этой группы больше всего спортсменов. Таким людям хорошо подойдут как силовые тренинги и аэробные нагрузки, так и медитативные виды спорта — в общем, что душа пожелает.

Группы крови и предрасположенность к болезням

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Первая группа: воспаление щитовидной железы, ЖКТ, кожные болезни, инфекционные, аллергические. Не характерны тромбозы и инфаркты миокарда.

Вторая группа: болезни печени, сердечно-сосудистой системы, большая вероятность онкологических заболеваний, диабета и аллергии.

Третья группа: венозный тромбоз, инсульт, заболевания органов дыхания, синдром хронической усталости, склонность к диабету.

Четвертая группа: заболевания опорно-двигательного аппарата, кожные, инфекционные, гематологические и онкологические. Довольно редко бывает гипертония, тромбозы и инфаркт миокарда.