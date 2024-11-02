Монастыринг: что это такое и почему зуммерам хочется пожить в обители

В материале РИАМО читайте о том, что такое монастыринг и как попасть в обитель.

Молодые люди все чаще обращаются к таким видам отдыха, которые предполагают определенный аскетизм, например, избинг как антипод иностранным глэмпингам. Новым трендом стал монастыринг, предполагающий жизнь и труд в обители. Разбираемся, что это такое и действительно ли это новое явление.

Что такое монастыринг, новый тренд у молодежи

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У зуммеров новый тренд — молодые люди отправляются в монастыри, чтобы пожить там и поработать. Они делают это, чтобы отдохнуть, разобраться в себе, справиться с выгоранием и, по сути, считают это аналогом ретритов и психологических сессий. Название этому явлению дали по современной модели, аналогично избингу, доингу и сенокосингу — монастыринг.

При этом, если ретриты и психологи стоят все дороже, монастыринг не требует больших затрат — еда и жилье предоставляются бесплатно. Но нужно трудиться, молиться и соблюдать строгие правила монастыря. Несмотря на видимую простоту, как раз в соблюдении аскетизма заключается основная сложность, и именно это помогает «детям городских джунглей» перезагрузиться.

Старый новый способ познания себя

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На самом деле по своей сути монастыринг — это трудничество, которое существует издавна. И та самая Анастасия Ащеулова, которая рассказала о своем опыте трудничества на своей странице в соцсети, задала тренд. Термин выдуманный, но само явление — нет, трудники — часто люди с трудной судьбой, ищущие в монастырях спасение.

По словам священнослужителей, сегодня люди используют такой способ паломничества, чтобы решить свои психологические проблемы, и это неплохо.

«Как раз наоборот, если новые тенденции приводят людей в монастырь, к Богу, то это очень хорошо, это правильный путь и можно только приветствовать», — говорит настоятель храма в Королеве.

Трудники или те, кто отправляется на монастыринг, выполняют самую разную работу. Женщины ухаживают за городом, готовят, убирают, мужчины — ремонтируют, занимаются какими-то тяжелыми работами. За это в монастырях людям предоставляют жилье и еду. Среди адептов монастыринга люди разных профессий, и все они стремятся к духовному просвещению.

Нужно ли разрешение от батюшки на трудничество и как попасть в монастырь

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Верующим людям советуют перед такой поездкой взять благословение у батюшки в своем храме, чтобы было легче перенести пост и физические нагрузки. Стать трудником может только совершеннолетний гражданин. Для того, чтобы приехать в определенный монастырь, нужно заполнить анкету на сайте и ждать подтверждения. Обычно в монастырях есть график, по которому в обители принимают трудников.

Важно помнить, что монастырь — это не реабилитационный центр, и зависимых людей обычно не принимают. Но всегда рады тем, кто уже встал на путь исправления и идет на поправку. Условия проживания очень аскетичные — это не комфортные номера в отелях во время паломнических туров. В кельях проживает по несколько человек, а удобства на этаже общие.

Для кого-то монастыринг станет первым шагом на пути к монашеству, но большинству достаточно кратковременных регулярных посещений для перезагрузки и поисков ответов.

Какие правила нужно соблюдать во время монастыринга

Фото - © Фотобанк Лори

У каждой обители обычно свой свод правил, которые необходимо соблюдать. Но есть и общие. Так, во время проживания и труда в монастыре нужно неукоснительно соблюдать внутренний распорядок, устав, обычаи и правила монастыря, которые основаны на нормах христианской этики и морали. Естественно, на территории монастырей запрещено курить, пить алкоголь и сквернословить, ругаться и выяснять отношения.

Обязательны к посещению все богослужения, в некоторых монастырях требуют причащения и исповеди. К новому делу трудник может приступать только с благословения, а настоятеля уважать и слушать беспрекословно. Без благословения нельзя покидать обитель, кроме того, настоятель может сократить срок пребывания трудника в монастыре.

В какие монастыри можно поехать на трудничество

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На монастыринг можно отправиться в Свято-Введенский женский Толгский монастырь. Сюда и мужчинам, и женщинам можно приехать в любой день, кроме некоторых церковных праздников, и обратиться к дежурной сестре.

Серафимо-Дивеевский женский монастырь принимает трудников, мужчин и женщин, ежедневно с 8:30 до 10:00 и с 15:00 до 16:00, кроме воскресенья и двунадесятых праздников.

В Оптиной пустыни можно жить в общежитии или домиках на территории подсобного хозяйства. Здесь обычно остается больше времени на отдых, так как график у трудников свободный.

В Валаамском монастыре https://valaam.ru/pilgrimage/86877/ трудников принимают минимум на две недели. Женщин — в соответствии с графиком заездов, который публикуют на сайте, там же надо будет заполнить анкету. Мужчины могут приехать в любой вторник или пятницу.

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь принимает мужчин в любой день без предупреждения, но сначала нужно пройти собеседование с настоятелем, женщинам нужно сначала получить благословение, все условия можно найти на сайте. Паломнический сезон в монастыре длится с 1 июня по 30 сентября.

Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь принимает трудников после заполнения анкеты на сайте. Приехать сюда нельзя в любой момент, а при длительном заселении понадобятся справки из медучреждений с анализами и об отсутствии зависимости.

Иоанно-Предтеченское подворье Новоспасского мужского монастыря принимает только мужчин, и здесь трудники фактически становятся частью монашеского братства. Они живут в том же распорядке и выполняют послушания.

Покровский Ставропигиальный женский монастырь трудниц принимает на срок от месяца. Чтобы приехать сюда, нужно позвонить или написать на электронную почту.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь принимает мужчин и женщин, нужно записаться не позже, чем за 10 дней до начала трудничества.

Эти и другие монастыри имеют ряд требований к трудникам, и у них разная степень строгости. В любом случае, решение о жизни в обители нужно принимать осознанно, потому что это не увеселительная прогулка, а прежде всего духовное путешествие. К нему нужно быть готовым, и лучше сначала поговорить со своим духовником или батюшкой из ближайшего храма.